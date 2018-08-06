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Из-за конкуренции в Украине повышается средняя зарплата, — Блинов

Экономика Украины 06 Авг 2018
Из-за конкуренции в Украине повышается средняя зарплата, — Блинов
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  • Из-за конкуренции в Украине повышается средняя зарплата, — Блинов  112.ua

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    Источник

    Washington Post: Экономика Украины избежала такого же падения, как в Греции, несмотря на войну →



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