Из-за хаоса в Украине можно прогнозировать курс доллара максимум до сентября — экономист

Прогнозировать курс доллар-гривна в Украине можно только до осени 2018 года. На более длительный срок из-за хаоса в стране курс американской валюты предсказать сложно.

Такое мнение корреспонденту ГолосUA выразил экономист Всеволод Степанюк.

«Доллар будет слегка выше отметки 27 грн до осени 2018-го, будет 27 с небольшим. Я думаю, август-сентябрь будет обвал курса по той причине, по которой гривна укрепилась до февраля 2018 года», — говорит он.

Эксперт пояснил:негативно на курсе доллара скажется падение рынков, ситуация вокруг развития экономики и внешней торговой деятельности.

«Это намного хуже сказывается на курсе, чем отдача кредитов в ближайшей перспективе. Думаю, что для удержания курса будет и дальше проводиться политика «затягивания поясов» рядовых украинцев», — говорит он.

На вопрос «Что будет с курсом доллара после сентября 2018 года?» эксперт сказал: «Дай, Бог, до сентября дожить».

«Прогнозировать можно то, что есть, а прогнозировать бардак нельзя. Говоря о бардаке, я подразумеваю страну, государство, где не выполняются законы», — сказал В.Степанюк.

При этом он обратил внимание на то, что снижение наличного курса доллара по отношению к гривне в начале февраля 2018 года уже завершилось.

«Не беспокойтесь: наличные курсы доллара-евро в киевских обменниках уже растут», — заявил экономист.

Источник