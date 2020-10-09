Из-за «Фортуны» трубоукладчик «Академик Черский» пришлось переделывать

Трубоукладчик «Академик Черский» проходит ходовые испытания и сможет начать достройку «Северного потока — 2» не раньше начала ноября. Общая задержка возобновления работ может быть связана с тем, что на судне пришлось устанавливать систему якорного позиционирования, которую сейчас и испытывают между Калининградом и Клайпедой. В Германии требуют, чтобы на мелководье в немецких водах Балтийского моря укладка газопровода велась судном с якорным позиционированием, а собственники подходящей для этого баржи «Фортуна» отказались участвовать в проекте. Она 10 месяцев простояла на базе «Северного потока — 2» в Германии, а в июле ее увели в начале в Росток, а потом — в Висмар.

Трубоукладчик «Академик Черский» ушел в район Калининграда в начале октября на ходовые испытания, которые продлятся две неделе. Об этом написал редактор польского издания BiznesAlert Мариуш Маршалковски со ссылкой на свои источники, которые также предоставили ему и фотографии судна. «Проверяется работа электронных систем и, прежде всего, установленных якорей для позиционирования корабля во время его эксплуатации. Всего на борту „Академика Черского“ установили восемь якорей. У каждого из них есть независимый генератор энергии, используемый для питания лебедок. Трубоукладчик будут сопровождать якорезаводчики, работа которых заключается в перемещении и правильной затяжке якорных цепей», — написал Мариуш Маршалковски. Он добавил, что после ходовых испытаний корабль должен вернуться в Мукран для завершения работ на борту. Они займут еще несколько недель, после чего «Академик Черский» сможет приступить к строительству «Северного потока — 2».



Иллюстрация: twitter.com.

Иллюстрация: twitter.com.

Иллюстрация: twitter.com.

Редактор BiznesAlert указывает на то, что ранее подобное переоснащение пришлось пройти трубоукладчику Audacia швейцарской компании Allseas — перед тем, как вести трубоукладку на мелководье Германии. Эта информация подтверждается на сайте самого судовладельца. В разделе проекта «Северный поток — 2», в котором компания участвовала до введения американских санкций, говорится, что немецкий регулятор запретил использование динамической системы позиционирования в водах глубиной менее 20 метров (около 75 километров маршрута). «Прошла модификация Audacia в баржу с якорным позиционированием для немецкого мелководья», — говорится в разделе особенностей, с которыми пришлось столкнуться Allseas при проведении работ по строительству балтийского газопровода.

На Audacia установили систему якорного позиционирования, когда с помощью якорей удерживают позицию судна. Иллюстрация: ovb-online.de.

До завершения двух ниток балтийского газопровода осталось достроить около 160 километров в датских и немецких водах. И около 20 километров по каждой нитке приходится на немецкие воды. А их глубина в районе работ, по карте Института исследований Балтийского моря им. Лейбница, составляет как раз до 20 метров.

Иллюстрация: io-warnemuende.de.

С октября прошлого года в порту Мукран находилась трубоукладочная баржа «Фортуна», которая обладает системой якорного позиционирования. Это судно и могло выполнить такие работы в немецких водах. Очевидно, под нее в июле оператор Nord Stream 2 AG получил разрешение использовать судно с якорным позиционированием и в датских водах. Однако в том же месяце «Фортуну» неожиданно увели в порт Росток, а в августе официальный представитель АО «Межрегионтрубопроводстрой» заявил агентству РБК, что общество не собирается предоставлять трубоукладочную баржу «Фортуна» для достройки «Северного потока — 2». «Акционерное общество „Межрегионтрубопроводстрой“ (АО „МРТС“) не принимает и не намерено принимать участие в выполнении работ по укладке газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море с использованием трубоукладочной баржи „Фортуна“ или иным образом», — сказал он и добавил, что общество не является собственником «Фортуны», а арендует судно по договору бербоут-чартера.

В результате трубоукладчик «Академик Черский» стал единственным кандидатом на достройку «Северного потока — 2» и на его борту, очевидно, пришлось устанавливать систему якорного позиционирования. Ранее больше спекуляций было вокруг системы динамического позиционирования, которую требовало Датское энергетическое агентство для работы в датских водах и которая изначально стояла на «Академике Черском».

Также на борту трубоукладчика за пять месяцев его стояния в Мукране должны были установить сварочное оборудование. Конкурс на эти работы «Газпром флот» завершил зимой, когда «Академик Черский» покинул Находку и отправился в Балтийское море.

Примечательно, что сейчас трубоукладчик находится между Клайпедой и Калининградом у Куршской косы, где глубина моря составляет, как и у немецких берегов, не более 20 метров. Там же, судя по данным навигационных порталов, находятся несколько судов снабжения. Одно из них — «Балтийский исследователь», которое принадлежит «Морспасслужбе» и уже участвовало в «Северном потоке — 2».

Как сообщало сегодня, 9 октября, EADaily , в немецкий Мукран идет еще одно российское судно снабжения, которое увеличит их общее количество на базе «Северного потока — 2» в Германии до четырех. «Владислав Стрижов» вышел из Калининграда еще 7 октября, но отправился сразу не в Мукран, а к трубоукладчику «Академик Черский». Оттуда «Владислав Стрижов» взял уже прямой курс на Мукран.

В «Газпроме» и Nord Stream 2 AG до последнего времени не комментировали подготовку к достройке «Северного потока — 2». Оператор проекта только сообщал, что вариант еще не выбран.

До завершения «Северного потока — 2» осталось уложить около 160 километров в датских и немецких водах. Из-за санкций США и их будущего расширения «Газпром» вынужден использовать российские суда. 1 октября Датское энергетическое агентство выдало последнее разрешение для запуска балтийского газопровода — на эксплуатацию.

«Это гонка между медленной трубоукладкой и медленным принятием санкционного законодательства», — сказал в конце августа американскому изданию The Foreign Policy управляющий директор консалтинговой компании ClearView Energy Partners Кевин Бук.

По его мнению, даже в одиночку трубоукладчик «Академик Черский» сможет достроить 160 километров газопровода в датских и немецких водах за около 110 дней, а закон об оборонном бюджете, в проект которого включили расширение санкций к «Северному потоку — 2», не будет подписан ранее декабря — не менее чем через 112 дней.





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