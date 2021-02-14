Из Украины выдворили норвежца, запретив ему въезд на три года

Правоохранители выдворили из Украины гражданина Норвегии, который в соцсетях писал о намерениях совершить тяжкие преступления на территории нашего государства. Иностранцу на три года запретили въезд.

«Столичные полицейские по каналам Интерпола получили информацию о возможном пребывании в Киеве иностранца, который, по информации полиции Королевства Норвегия, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за насильственные преступления. При этом в своих социальных сетях он высказывал намерения совершить ряд тяжких преступлений на территории Украины», — говорится в сообщении.

В течение суток оперативники разыскали норвежца в одном из киевских хостелов.

«Учитывая криминальную биографию и намерения совершить тяжкие преступления, к его задержанию привлекли спецназовцев полка полиции особого назначения», — сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

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По его словам, мужчину доставили в Государственную миграционную службу для оформления административных материалов, поскольку он нарушил правила пребывания в Украине. Было принято решение о выдворении норвежца с территории Украины с запретом въезда на три года.

Фото: Нацполиция

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