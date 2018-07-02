Из Туниса вылетел первый самолет с застрявшими украинскими туристами

Из Туниса вылетел в Украину первый самолет с застрявшими в этой стране украинскими туристами

Об этом сообщил у себя в Twitter начальник управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич.

«В 12:30 из Туниса вылетел один из пяти самолетов, которые в течение 2-3 июля должны были перевезти украинских туристов, которые не смогли вовремя вернуться домой», — сообщил он.

Как сообщала «ДС», 30 июня стало известно, что из аэропорта Туниса до сих пор не могут вылететь домой около 800 украинских туристов.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян намерен обратиться в Генеральную прокуратуру из-за ситуации с застрявшими в Тунисе украинскими туристами, которые не могут вернуться домой.

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