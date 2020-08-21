«Из такого быстро не выберешься»: что произойдет с бюджетным дефицитом Эстонии в этом году | Экономика | Baltnews

Бюджетный дефицит в Эстонии в текущем году будет глубже, чем когда-либо. Такой прогноз в беседе с корреспондентом радионовостей ERR Индреком Кийслером дал президент Центробанка Эстонии Мадис Мюллер.

«Бюджетный дефицит в этом году будет глубже, чем когда-либо. Из такого глубокого дефицита за один год не выбраться. Поскольку в следующем году экономика полностью не восстановится, то в 2021 году также потребуются меры государственной поддержки», – заявил Мюллер.

Глава банка Эстонии предполагает, что дефицит бюджета в 2021 году составит от 3 до 4% от ВВП страны, то есть около 1,2 млрд евро.

В 2022 году, по словам Мюллера, можно будет попытаться достичь баланса, однако важно соблюдать бюджетную дисциплину, сохраняя разумное отношение к деньгам. Он также добавил, что текущие низкие процентные ставки не оправдывают резкого увеличения государственного долга.

В июне Банк Эстонии спрогнозировал спад эстонской экономики на этот год. Он составит 10%, из которых одна треть будет связана с ограничениями во время чрезвычайного положения, а две трети – с падением спроса на экспортных рынках.

Справится ли экономика Эстонии со второй волной коронавируса?

В 2021 году ожидается восстановительный рост экономики на 8,5%, а докризисный уровень будет достигнут к середине 2022 года. Восстановление будет замедляться тем обстоятельством, что как эстонская, так и мировая экономики охлаждались еще до наступления коронавирусного кризиса.

Банк Эстонии отмечает, что взятие вируса под контроль и отмена ограничений в Эстонии не исключают проблем в экономике, поэтому по-прежнему необходимо обеспечить готовность для реагирования на них.

По оценке Центробанка, около трети экономического спада в этом году будет вызвано введенными в Эстонии весной ограничениями, а остальные потери будут связаны с падением внешнего спроса на эстонские товары и услуги.

Торговые партнеры страны отменяют ограничения и выходят из кризиса с различной скоростью, поэтому возможности роста эстонской экономики в дальнейшем также будут зависеть от этих шагов.

Таковы последствия пандемии коронавируса и введенного в стране из-за этого карантина. Отмечается, что в отличие от финансового кризиса 2008 года, в котором больше всего пострадали промышленность и строительство, на этот раз наиболее сильный удар был нанесен по сектору услуг, где занято очень большое число людей.

Насколько упадет экономика Эстонии из-за коронавируса

В связи с этим безработица растет значительно быстрее по сравнению с предыдущим кризисом, несмотря на то, что временное пособие по компенсации урезанных зарплат предотвратило очень резкий ее скачок.

Кроме того, не исключается и вторая волна коронавируса, которая может оказать дополнительное негативное влияние на экономику.

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