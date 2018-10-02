Из киевского метро убрали скандальную рекламу Сытника

В киевском метрополитене убрали рекламу с изображением директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника и надписью «Я разоблачу топ-коррупционеров»

Рекламу сняли с лайтбоксов на эскалаторных туннелях, информирует «ДС» со ссылкой на «Укринформ».

Сам Сытник ранее назвал провокацией размещение этой рекламы и сообщил, что намерен это обжаловать. Он заверил, что с ним не согласовывали содержание этой рекламы и ему неизвестен ее заказчик.

Как известно, отношения в сфере рекламы регулируются законом «О рекламе». В статье 8 этого закона говорится, что в рекламе запрещается «помещать изображение физического лица или использовать ее без письменного согласия этого лица».

Как сообщала «ДС», 1 октября в киевском метро появились ситилайты с изображением директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника.Под изображением Сытника было написано: «Я разоблачу топ-коррупционеров».

В НАБУ заявили, что ведомство не имеет отношения к данной рекламе.

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