Итоги недели: мировая экономика восстанавливается, но у китайцев проблемы

Американская валюта торгуется вблизи максимальной отметки за последний год против основных валют-аналогов, так как инвесторы рассчитывают на скорый старт сворачивания программ по стимулированию экономики со стороны ФРС. Это может показаться странным, но дополнительным стимулом для роста доллара является неопределенность, связанная с повышением потолка госдолга и возможным шатдауном — прекращением работы части государственных учреждений и отправкой служащих на вынужденный простой. Данная ситуация вынуждает инвесторов выбирать наиболее безопасные активы для размещения своего капитала, а главной безопасной гаванью остается как раз-таки доллар.

Мировая экономика продолжает приходить в себя после кризиса. Количество глобальных сделок слияний и поглощений (M&A) за последние три месяца выросло до рекордных отметок — 1,52 триллиона долларов, что не только на 38% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, но и превышает значения любого другого квартала в истории. Всего же за первые девять месяцев текущего года объем сделок составил 4,33 триллиона долларов. Эта цифра оказалась выше предыдущего рекорда в 4,1 триллиона долларов, достигнутого до кризиса 2007 года.

Проблемный застройщик из Китая Evergrande Group вновь пропустил выплату процентов по своему долгу. Напомним, что компания владеет офшорным долгом в $20 млрд и должна была выплатить $47,5 млн в минувшую среду. Таким образом, риски дефолта одного из крупнейших застройщиков мира становятся все более высокими. Во избежание дефолта менеджмент планирует продать долю фирмы государственной компании по управлению активами Shengjing Bank за 1,5 млрд долларов. На фоне кризисной ситуации возникают слухи о том, что китайское правительство подталкивает государственные фирмы и застройщиков к покупке части активов Evergrande Group.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

На этом проблемы Китая не заканчиваются. Деловая активность в производственном секторе страны снизилась в сентябре на фоне расширения ограничений на использование электроэнергии и повышения цен на ресурсы. Небольшие производства Китая переходят на дизельные электрогенераторы или же вовсе вынуждены прекратить свою работу из-за энергетического кризиса, который особенно сильно затронул три провинции на северо-востоке страны, где проживает 100 млн человек. Растет стоимость не только газа, но и угля: правительство ужесточало требования к производителям главного источника электричества в КНР из-за желания перейти на более экологически чистые источники, вследствие чего возник серьезный дефицит предложения.

На территории КНР были заблокированы самые популярные интернет ресурсы с информацией о криптовалюте, Народный банк Китая анонсировал полный запрет на все криптовалютные транзакции, а в Alibaba сообщили о запрете продажи оборудования для майнинга на всех своих платформах.

Несмотря на скачок нефтяных цен и дефицит сырья на рынке, ОПЕК+ не планирует наращивать добычу сверх запланированных объемов. Быстро восстанавливающийся спрос на топливо после смягчения карантинных ограничений привел к росту цены на нефть марки Brent до трехлетнего максимума — 80 долларов за баррель.

У вас есть интересная колонка для The Page?

Пишите нам: [email protected]

Редакция не несет ответственности за содержание материала и может не разделять мнение его автора



Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Cmd + Enter

Ctrl + Enter





Источник