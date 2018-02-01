Итоги 31.01: Смерть Каденюка и выезд Гужвы в Вену

Фото: wikimedia.org Леонид Каденюк (архивное фото)

Разрешение ФРГ на строительство Северного потока-2, смерть первого космонавта Украины, главред Страна.ua просит убежище в Австрии: Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Умер первый космонавт независимой Украины

В Киеве на 68-м году жизни скончался первый космонавт Украины Леонид Каденюк. Отмечается, что смерть была внезапной − он умер в парке Царское Село, не дождавшись приезда медиков.

Корреспондент.net вспомнил биографию прославленного украинца.

Федрезерв США сохранил базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 30-31 января сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,25-1,5% годовых.

При этом ФРС указал на то, что инфляция в США поднимется в этом году к целевому уровню примерно в 2%.

Главред Страна.ua покинул Украину

Главный редактор интернет-издания Страна.ua Игорь Гужва выехал в Вену и попросил политического убежища у властей Австрийской республики.

Такой шаг он мотивировал “беспрецедентным давлением чиновников и правоохранительных органов”.

Позже Гужва рассказал, что причиной отъезда в Австрию является угроза его жизни. Он указал, что в Украине подвергся нападению и получал неоднократные угрозы физической расправы.

ВСУ взяли под контроль населенный пункт в “серой зоне”

В Минобороны сообщили, что украинские военнослужащие взяли под свой контроль село Новоалександровка Попаснянского района Луганской области, которое находится в “серой зоне” на линии разграничения.

Генпрокуратура объявила в розыск Азарова и Арбузова

Генпрокуратура объявила в розыск экс-премьер-министра Николая Азарова и бывшего главу Национального банка Украины Сергея Арбузова.

Генеральный прокурор Юрий Луценко информировал, что Азаров объявлен в розыск по факту соучастия в незаконном завладении сжиженным газом Укргаздобычи и Укрнафты в особо крупных размерах, а Арбузов подозревается в соучастии в завладении денежными средствами Черноморнефтегаза.

Украина исключила Эстонию, Латвию и Грузию из списка офшоров

Кабинет Министров исключил Эстонию, Латвию, Грузию, Мальту и Венгрию из списка государств, операции с резидентами которых контролируются Украиной для целей трансфертного ценообразования.

Россия будет строить Северный поток-2 в Германии

Германия разрешила России строить и эксплуатировать газопровод Северный поток-2 в своих территориальных водах.

В пресс-службе компании отметили, что строительство газопровода соответствует всем экологическим и правовым нормам, а Nord Stream 2 AG выполняет свои обязательства перед странами Европы.

Украина вошла в мировой топ производителей яиц

Украина в 2017 году заняла десятое место в рейтинге крупнейших мировых производителей яиц.

Лидером рейтинга является Китай. Страна выпускает 41,8% от общего количества яиц в мире.

Романа Насирова уволили с должности главы ГФС

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что Кабинет министров уволил Романа Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы.

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