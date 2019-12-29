Итоги 2019 года. Экономика

А был ли год?

2019 год был удивительно тихим – пожалуй, и не вспомнить второго такого при жизни нынешнего поколения. Подводных течений и подковёрной борьбы хватало, но в видимом пространстве в основном царили тишь и благодать.

Крупные теракты в Новой Зеландии и особенно на Шри-Ланке, несколько локальных «Колумбайнов», протесты в Венесуэле и Гонконге, продолжение нескольких вялотекущих конфликтов, включая сирийский, – в мире было очень мало прямого насилия, и это не может не радовать.

Десятка событий года по запросам пользователей «Яндекса» не содержит ни одного экономического – вообще, если у тебя в десятке «Концерты Билли Айлиш в России», значит, это был очень благополучный год.

Мировая экономика, в том числе и русская, также обошлась без серьёзных эксцессов: ключевые ставки в целом плавно снижались, облигации госзаймов переходили из рук в руки, валюты демонстрировали умеренную волатильность – по большому счёту ничего не произошло. Другой вопрос, что под этим спокойствием, вполне возможно, зреют очень серьёзные, тектонического масштаба сдвиги.

Прогнозы Царьграда

Собственно, именно полное спокойствие и предсказывал Царьград в прогнозе на 2019 год:

Голод, холод и революция отменяются. Нас не устраивают многие действия правительства, в первую очередь связанные с ростом налогов и ограничениями бизнеса, но никаких существенных потрясений мы не ожидаем.

Сверимся с другими цитатами из этого прогноза.

«Никакие санкционные ограничения ослаблены не будут. Так что они остаются одним из главных действующих факторов наряду с новыми налогами и ценами на энергоносители».

Санкционные ограничения остаются одним из главных действующих факторов наряду с новыми налогами и ценами на энергоносители. Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать: санкции – наша реальность очень надолго.

«Рост ВВП в текущих долларах составит порядка 1%».

Средневзвешенный курс по итогам 2018 года был 62,71 руб. за доллар. За первые 11 месяцев 2019-го – 64,90 руб. Учитывая, что даже оптимистичный премьер-министр обещает нам 1,3-1,5% роста в рублях, можно сказать, что мы были слишком оптимистичны. Долларовый ВВП России по итогам 2019 года снизится. Хотя власти вряд ли это признают.

«Бензин продолжит медленно дорожать, при этом крупным компаниям удастся сократить долю «независимых АЗС» на рынке. Но основное подорожание уже произошло в 2018-м».

Всё так и есть, цены стабилизировались, подорожание за год составило примерно 2% – практически в пределах роста НДС.

«Реальный рост цен на услуги ЖКХ будет намного выше официально заявленных 4,1%, которые как-то очень тихо уже подросли до 4,2%».

Реальный рост цен на услуги ЖКХ будет намного выше официально заявленных 4,1%. Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

У автора этих строк не изменились ни состав семьи, ни бытовые привычки, но в ноябре 2018 года в квитанции было 8475,04 руб., а в ноябре 2019-го – 14 088,90 руб. (Московская область, Пушкинский район), и он, в принципе, готов идти свергать губернатора, поскольку два последних главы района и так уже в СИЗО.

«Ожидаются бодания вокруг законопроектов, связанных с ограничением диктата ретейла: ретейл хочет отменить соответствующие поправки 2016 года, а люди, у которых ещё осталась совесть, – принять вторую их часть».

Здесь мы так и стоим на месте: законотворцы избегают решительных шагов. В начале года, после весьма эффектных проверок в стиле «маски-шоу», сеть продаж алкогольной продукции «Красное и белое» объединилась с сетями «Бристоль» и «Дикси» – фактически «Дикси» поглотила перспективных конкурентов. Службы ФНС, ФСБ и Росалкогольрегулирования при поддержке ОМОНа оказались весьма эффективными переговорщиками. Это было продолжение консолидации, а говоря прямо – монополизации рынка торговли.

Впрочем, начавшись за здравие, год закончился для «Дикси» за упокой – Верховный суд отказался признать соглашение сети с Федеральной антимонопольной службой, по которому из заключения ФАС исчезало упоминание об ущербе, нанесённом производителю колбас «Мортадель». Это оставляет надежду на то, что террор торговцев против производителей всё же не поддерживается высшей властью страны.

«Массовой регистрации граждан в качестве самозанятых ожидать не приходится».

260 тысяч в четырёх регионах с общим населением 30 миллионов человек – это действительно означает, что подавляющее большинство самозанятых не поверили в эксперимент. Более того, многие из зарегистрировавшихся сделали это лишь под давлением работодателей, экономящих на налогах и взносах.

Итоги от Медведева

Прогнозируемую инфляцию 3,8% Дмитрий Медведев назвал самой низкой «с момента образования страны». Фото: Russian Government / Globallookpress



Очень своеобразно подвёл предварительные итоги 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев. Прогнозируемую инфляцию 3,8% (специалисты, кстати, называют более низкие цифры) он назвал самой низкой «с момента образования страны». То есть 2,51% 2017 года уже забыты? Или с тех пор у нас образовалось какое-то новое государство?

Рост ВВП, по мнению Медведева, составит около 1,3-1,5%. Оценки скачут: ещё в начале ноября Центробанк говорил про 0,8-1,0%, через три недели министр финансов Антон Силуанов пообещал 1,3%, во время написания этой статьи Росстат сообщил про 1,6% в ноябре год к году… В любом случае, повторимся, рубль похудел на 3,4%, а значит, в реальности никакого роста нет, есть инфляция и спад экономики.

Уровень безработицы – 4,6-4,7%. Вроде бы лучше, чем в предыдущие годы, но, к сожалению, это оценочные цифры, поскольку никакой статистики относительно занятости миллионов граждан у государства пока что нет. И судя по темпам распространения самозанятости, эти данные появятся не скоро.

Профицит бюджета составил 1,8% от ВВП. Очень высокий показатель.

Главные события 2019 года в русской экономике

Мы не стали ранжировать факты по степени значимости, тут всё очень субъективно. Для кого-то важнее всего удар по доверию государству со стороны бизнеса в деле Калви, для кого-то – монополизация ретейла, для кого-то – реформа строительства. Важно то, что каждое из этих событий не только было в центре внимания (как минимум – внимания специалистов), но и будет иметь долгосрочные последствия.

Объединение «Дикси», «Бристоля» и «Красного и белого»

Начало выхода людей на пенсию по новым правилам

Загрязнение в нефтепроводе «Дружба»

Запуск газопроводов «Сила Сибири» и «Турецкий поток»

Неоднократное снижение ключевой ставки Центробанка

Достижение Фондом национального благосостояния целевой отметки 7% ВВП

Введение эскроу-счетов в строительстве

Дело Майкла Калви и Baring Vostok

Катастрофа в Шереметьеве как очередной удар по репутации «Суперджетов»

Покупка Сбербанком крупного пакета «Рамблера» и совместные проекты с Mail.ru

Приватизация «Трансконтейнера»

* * *

По большому счёту итогов 2019 года не существует, потому что сам год был для России стартовым. Пенсионная реформа, рост НДС, начало реализации национальных проектов – всё это не отдельные события, а части очередной попытки исполнения очередной стратегии. И оценить уходящий год в должной мере мы сможем только в 2024 году, на котором заканчивается фантазия практически у всех авторов прогнозов и стратегий.

Исключение – наша «Русская мечта – 2050».

Источник