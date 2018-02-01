Итоги 20.01: Атака на посольство, год Трампа

В Афинах радикалы пытались атаковать посольство Украины

Попытка атаки на посольство Украины в Афинах и первый год президентства Дональда Трампа. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Порошенко встретился с митрополитом Онуфрием

Президент Петр Порошенко встретился с главой Украинской православной церкви Московского патриархата митрополитом Онуфрием, чтобы обсудить вопрос освобождения пленных на Донбассе. Глава государства поблагодарил украинские церкви за поддержку процесса освобождения украинских заложников и поддержку их семей.

В Афинах напали на украинское посольство

Неизвестные напали на украинское посольство в Афинах с “коктейлями Молотова”. В МИД Украины уточнили, что в результате нападения подожгли четыре автомобиля, которые стояли у здания дипучреждения. Сейчас украинское посольство в Афинах круглосуточно охраняется греческой стороной.

Трамп подвел итоги первого года на посту президента

Президент США Дональд Трамп подытожил успехи за первый год своего президентства. “Беспрецедентный успех для нашей страны – во множестве сфер – с момента выборов”, – написал он написал в Twitter.

В частности, к успехам своего президентства Трамп приписал рекорды на фондовых рынках, усиление армии, контроля за преступностью и границами, а также успех в борьбе с террористами “Исламского государства”.

Турция назвала дату начала наземной операции в Сирии

Вооруженные силы Турции 21 января могут начать наземную операцию в Сирии. Об этом заявил турецкий премьер-министр Бинал Йылдырым.

“Сегодня наша авиация поразила большинство из намеченных целей. Завтра, в зависимости от обстоятельств, наши сухопутные войска выполнят необходимую работу”, – сказал он.

Правительство США прекратило работу

Федеральные ведомства США прекратили свою работу из-за отсутствия финансирования. Конгресс США не смог принять федеральный бюджет страны до полуночи 20 января. Президент Дональд Трамп возложил вину за закрытие работы правительства на плечи демократов.

Гонтарева назвала банковскую систему Украины одной из лучших в мире

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что украинская банковская система является одной из лучших в мире.

“Новая методология и реформы 2015-2016 годов позволили нам реально сделать очистку банковской системы, а банкам увеличить капитал на 291 млрд. Теперь банковская система Украины – одна из лучших в мире, и мы можем ею гордиться”, – сказала она.

Грузия передала Украине материалы для экстрадиции Саакашвили

Грузинская главная прокуратура отправила украинским коллегам все необходимые для экстрадиции экс-президента Грузии Михаила Саакашвили материалы и сейчас ожидает окончательного ответа Киева.

По словам прокурора Главной прокуратуры Грузии Натиа Сонгулашвили, сейчас ведомство находится в режиме ожидания, в частности, ждет от украинской стороны окончательного решения.

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По материалам:

Корреспондент.net