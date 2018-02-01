Итоги 18.01: Россия – агрессор, новый статус ЛДНР

Фото: Верховна Рада України/Facebook Верховная Рада признала Россию агрессором и оккупантом

Принятие Верховной Радой закона о реинтеграции Донбасса; снижение цены на газ для промышленности; непогода в Европе и Украине. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Киев и сепаратисты обменялись списками пленных

Представители Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей осуществили обмен списками удерживаемых лиц. Об этом сообщила пресс-секретарь украинского представителя в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер по итогам заседания ТКГ в Минске.

Нафтогаз снизил цены на газ для промышленности

Нафтогаз опубликовал ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 февраля 2018 года для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования.

По сравнению с ценами на январь этого года, в феврале они будут снижены на 5,5-5,9% (на 577,2 грн). Минимальная цена за тысячу кубометров газа, отпускаемого на условиях предоплаты, теперь составит 9195,6 гривен.

На Европу обрушился мощный ураган

Ураган Фредерике обрушился на Нидерланды и северо-западные регионы Германии, вызвав хаос – остановлены работы железнодорожного и воздушного транспорта, а срываемые крыши и деревья убивают людей.

По последним данным, жертвами урагана стали 10 человек. Так, шесть человек погибли в Германии, еще двое – в Нидерландах и по одному – в Бельгии и в Италии. Еще несколько десятков человек были травмированы.

На Донбассе погиб наблюдатель ОБСЕ

В Краматорске Донецкой области погиб наблюдатель СММ ОБСЕ, сообщили в организации. Наблюдателей стал участником ДТП. Он ехал на такси по Краматорску, в результате аварии погиб на месте происшествия.

Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса

Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Во втором чтении за законопроект проголосовали 280 нардепов.

Президент Петр Порошенко, который стал инициатором законопроекта, принятие закона назвал “сигналом для Крыма и Донбасса”, что они являются частью Украины.

В ДНР закон назвали нарушением минских соглашений и посчитали, что Украина “готовится воевать”.

Секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник заявил, что теперь вместо “так называемые ЛНР и ДНР” нужно употреблять термин “оккупационная администрация России”.

Порошенко внес в Раду кандидатуру на пост главы Нацбанка

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проекты постановлений об увольнении Валерии Гонтаревой с должности главы Национального банка Украины и назначения на этот пост первого замглавы НБУ Якова Смолия.

Непогода в Украине обесточила почти 800 населенных пунктов

В Украине из-за плохих погодных условий обесточены 763 населенных пункта в восьми областях.

По состоянию вечер 18 января в Украине наблюдался сильный снег в Черкасской и Черниговской областях, умеренный снег в Винницкой, Закарпатской, Киевской, Сумской областях и Киеве, снег с дождем в Кировоградской, Одесской и Полтавской областях, дождь в Николаевской и Херсонской областях.

Местные органы власти и ГСЧС развернули на территории страны более четырех тысяч пунктов обогрева.

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По материалам:

Корреспондент.net