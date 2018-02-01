Итоги 16.01: Драка у ВР, расследование по Привату

Столкновения под Верховной Радой

Мощный снегопад в Одессе, допрос Саакашвили в СБУ, вспышка кори в Польше. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Польше зафиксировали вспышку кори

В Польше обнаружили вспышки кори. По данным местных СМИ, инфекционное заболевание обнаружили у сотрудников мясокомбината в Морлинах, что недалеко от Оструды в Варминьско-Мазурском воеводстве на севере Польши. Инфицированные – работники из Украины.

Рада перенесла голосование за законопроект о реинтеграции Донбасса

Верховная Рада не проголосовала за закон о реинтеграции Донбасса. Народные депутаты не успели рассмотреть все 673 поправки к законопроекту №7163, остановившись на 481. Спикер парламент Андрей Парубий не исключил, что Рада может не успеть рассмотреть все поправки и в среду, 17 января.

Одессу засыпало снегом

Одессу замело снегом, из-за чего в городе остановились некоторые маршруты трамваев и троллейбусов. Муниципальная стража спасала горожан из снежного плена, а грузовикам и фурам запретили въезд в город.

В связи с ухудшением климатических условий была прекращена работа нескольких трамвайных и троллейбусных маршрутов.

В Украине удвоили производство загранпаспортов

На полиграфическом комбинате Украина запустили новое оборудование для печати биометрических заграничных паспортов.

По словам первого вице-премьера Степана Кубива, с 16 января полиграфкомбинат сможет производить вдвое больше заграничных паспортов.

Под Верховной Радой произошли столкновения активистов с полицией

В Киеве у здания Верховной Рады произошло столкновение сотрудников полиции с митингующими. Конфликт начался с того, что активисты подожгли шины, а полицейские попытались потушить огонь. В результате произошла потасовка, сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ.

В результате столкновений пострадали 20 человек.

Саакашвили допросили в СБУ

В СБУ состоялся очередной допрос экс-президента Грузии, лидера партии Рух новых сил Михаила Саакашвили. Политик около полутора часов пробыл на допросе, куда был вызван в качестве подозреваемого по так называемому “делу Курченко – Донгадзе”.

НБУ представил итоги расследования по ПриватБанку

ПриватБанк до национализации в конце 2016 года был объектом масштабных мошеннических действий, которые привели к убыткам минимум в 5,5 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют результаты расследования международной компании Kroll.

В частности, компания обнаружила четкие признаки того, что кредитные средства ПриватБанка были использованы для приобретения активов и финансирования бизнеса в Украине и за рубежом в пользу экс-акционеров и групп аффилированных с ними лиц.

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По материалам:

Корреспондент.net