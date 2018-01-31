Итоги 15.01: Сюрприз Лаврова и требование Венгрии

Глава МИД России обвинил Украину в нарушении Будапештского меморандума

Новые претензии Венгрии, смерть солистки The Cranberries и обвинения Украины из уст Лаврова: Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Лавров заявил, что Украина нарушила Будапештский меморандум

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина, допустив Майдан, нарушила Будапештский меморандум, а не Россия, которая “так и не применяла” ядерное оружие против украинского государства.

Он подчеркнул, что Украина параллельно с Будапештским меморандумом взяла на себя в отдельном заявлении обязательства не “поощрять расистские, неонацисткие, ксенофобические тенденции, а то, что произошло после Майдана, было грубейшим нарушением этих обязательств наших украинских соседей”.

Будапештский меморандум. Как РФ “уважает” Украину

Венгрия выдвинула Украине новое требование

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто потребовал, чтобы Украина отказалась от законодательных норм по дубляжу спектаклей и газет нацменьшин на украинский язык.

“Вместо того чтобы смягчить конфликты, Украина сделала дальнейшие предложения по ограничению использования языка и гражданства”, − отметил Сийярто.

Умерла солистка The Cranberries

Вокалистка группы The Cranberries Долорес О’Риордан умерла в Лондоне в возрасте 46 лет. Артистка приехала в Великобританию для записи музыки. Ее тело нашли в отеле.

Корреспондент.net напомнил биографию вокалистки известной ирландской группы.

В Украине успешно испытали ЗРК Печора

Украинская компания Радионикс и государственное конструкторское бюро Луч успешно провели пуски ракет из модернизированного ЗРК C-125 М Печора.

Во время испытания из модернизированного зенитно-ракетного комплекса была запущена ракета 5В27Д-М2 с активной радиолокационной головкой самонаведения.

Украина исчерпала квоты на поставки пшеницы в ЕС

За первые пять дней нового года Украина полностью выбрала квоты, как основные, так и дополнительные, на экспорт пшеницы и кукурузы в страны Евросоюза в 2018 году.

Отмечается, что, квоты на поставки пшеницы и кукурузы исчерпаны на 100% (1035 тысяч тонн и 1125 тысяч тонн соответственно).

Киев снял санкции с российского поставщика угля

Министерство экономического развития и торговли Украины сняло санкции с российского поставщика угля – компании Южтранс.

Соответствующее решение закреплено приказом министерства от 29 декабря 2017 года.

Газпром отказался обжаловать решение суда по спору с Нафтогазом

Заместитель председателя Газпрома Александр Медведев заявил, что решение Стокгольмского арбитража по спору с Нафтогазом, касающееся поставок газа, не будет обжаловано российским концерном.

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