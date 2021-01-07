Итоги 06.12: Контрабанда вакцины и штурм Капитолия

Фото: Пресс-служба президента Украины

Зеленский пообещал наказание за контрабанду вакцины

Зеленский пообещал наказать за контрабанду и контрафакт вакцины; Участники митинга в поддержку Дональда Трампа прорвали кордон полиции и ворвались в здание Капитолия. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Зеленский поручил СБУ проверить информацию о якобы контрабандном ввозе в страну вакцины

Президент отметил, что у Украины есть четкий план вакцинации, которому страна будет следовать, а “если кто-то действительно додумался тайно и с нарушением закона ввезти вакцину для продажи, реакция должна быть максимально жесткой”.

Сторонники Дональда Трампа штурмом взяли Капитолий

В здании Конгресса США в Вашингтоне произошли столкновения между правоохранителями и сторонниками действующего президента Дональда Трампа. Полиция использовала слезоточивый газ для разгона протестующих. Из-за протестов власти Вашингтона ввели комендантский час. При штурме сторонниками действующего президента США здания Капитолия был застрелен человек. Огонь по нему открыла охрана здания.

Позже силовики применив слезоточивый газ выгнали протестующих из Капитолия и оттеснили их со ступенек здания. После этого сенат США возобновил дебаты по итогам президентских выборов, которые были прерваны из-за беспорядков в здании Капитолия.

Денисова обратилась в КСУ с просьбой признать медицинскую реформу неконституционной

По мнению омбудсмена, большинство государственных органов и служб оказались неготовыми ни организационно, ни юридически и даже психологически к пандемии коронавируса. По ее словам, противоэпидемические мероприятия привели к нарушениям и ограничениям конституционных прав и свобод граждан.

Председатель КСУ покинул страну

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий накануне Рождества улетел из страны в ОАЭ. Он отправился в Дубай с семьей.

Всемирный банк вдвое улучшил прогноз по росту экономики Украины

Всемирный банк улучшил прогноз по экономике Украины в 2021 году. ВБ ожидает, что по итогам года ВВП страны вырастет на 3%, хотя в октябре прогнозировал рост в 1,5%. Отмечается, что в 2020 году из-за коронакризиса украинская экономика упала на 5,5% и в этом году рост будет умеренным.

Украинские военные будут получать звания по стандарту НАТО

Министр обороны Андрей Таран подписал приказ о переводе украинских воинских званий на коды военных рангов НАТО по стандарту НАТО STANAG2116. Подписанный приказ начинает евроатлантическую трансформацию существующей системы кадрового менеджмента на управление карьерой военнослужащих по воинским званиям.

Силовики выявили миллионную растрату при строительстве казарм

Небрежное отношение военного чиновника к службе привели к растрате средств, выделенных на строительство казарм в городе Бахмут Донецкой области. Сумма убытков более 3 млн гривен. В ходе следствия установлено, что офицер подписал официальные документы, в которых заранее были внесены недостоверные сведения об объемах и стоимости выполненных работ при строительстве казарм улучшенной планировки в Бахмуте.

ЕС просят помочь Украине в борьбе с коронавирусом

Еврокомиссия получила обращение 13 стран с призывом помочь странам Восточного партнерства в получении вакцины от коронавируса. Как известно, в Восточное партнерство входят Украина, Молдова, Грузия, Армения и Беларусь.

В Киеве снова ухудшается ситуация с коронавирусом

В столице за минувшие сутки подтвержден 931 новый случай заражения коронавирусом COVID-19. Больше всего случаев заболевания выявлено в Дарницком районе – 172, в Днепровском – 137, и в Деснянском районе – 133 случая.

В ОПЕК+ согласовали постепенное увеличение добычи нефти

Страны картеля договорились, что в основном сохранят в феврале январские уровни добычи, лишь Россия и Казахстан увеличат добычу на 65 тыс. б/с и 10 тыс. б/с соответственно, а в марте увеличат производство еще на такой же объем. При этом Саудовская Аравия добровольно снизит к своей квоте добычу еще на 1 млн б/с на февраль-март.

Погиб сын политика и бизнесмена Корбана

Школьник Лев Геннадиевич Корбан пропал накануне днем, после того как уехал кататься с одноклассницей на багги. Позже полиция обнаружила багги на дне реки, в багги обнаружили два трупа: Льва Геннадиевича Корбана и его одноклассницы Васик Юлии Николаевны. Также, появились фото и видео с места предполагаемой гибели сына Корбана.

Редкую рысь сняли на фото в Карпатах

В Карпатах фотографу удалось снять на фото евразийскую рысь, которая занесена в Красную книгу Украины. Отмечается, что снимки сделаны в Горганах — системе горных хребтов во внешней полосе украинских Карпат, расположенных в Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

В ООН заявили, что на всей планете наблюдается рост крайней нищеты

Уровень крайней нищеты в 2020 году в мире впервые за последние 22 года увеличился. До 27 миллионов человек ждет крайне бедственное положение в наступившем году, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по поддержанию мира и стабильности. Он добавил, что из-за пандемии мир оказался отброшен назад на десятилетия «с точки зрения доли работающих женщин как ключевого драйвера для инклюзивного развития».

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