Итоги 06.03: Дедлайн для Путина и дезинфекция

Фото: EPA/UPG

Зеленский назвал крайний срок для переговоров с Путиным

Зеленский на прорыв отводит один год; Киев готовится к полномасштабной эпидемии. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Зеленский установил дедлайн для Путина

Украинский лидер также заявил о существовании «двух-трех планов», в случае отказа от переговоров с Россией.

Ушла в минус впервые за несколько лет

Новый премьер рассказал, чем будет заниматься Кабмин

По словам Дениса Шмыгаля, Кабмин готовит пересмотр госбюджета на 2020 год, чтоб выполнить социальные обязательства. Также, на правительственном заседании 11 марта, будет рассмотрен вопрос относительно бюджетной децентрализации.

Количество заразившихся коронавирусом в мире растет

Число заболевания COVID-19 в мире превысило 100 тысяч человек. Умерли в результате коронавируса в мире 3398 человек. Из них 2931 летальный случай зафиксирован в китайской провинции Хубэй. За пределами Китая большинство смертельных случаев зарегистрированы в Италии — 148.

Киев в боевой готовности. Столицу готовят к эпидемии

Власти Киева ввели дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса. Больницы обязали вести отдельный прием пациентов с признаками ОРВИ, пневмонии, а метрополитен — чаще дезинфицировать остановки транспорта, подвижные составы, вагоны поездов, вестибюли станций метрополитена.

Золото стало дороже

Цена золота достигла пика за семь лет во время пятничных торгов. В определенный момент торгов цена золота подскочила на 1,1%, до $1690 за унцию — максимума с января 2013 года.

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