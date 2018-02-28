Итог президентства Сержа Саргсяна: знаковые события последнего десятилетия

Уже совсем скоро, всего через пару месяцев, Армения перейдет на новый этап развития, оставив в прошлом период полупрезидентской формы правления. Сложит свои президентские полномочия и глава государства Серж Саргсян. О том, займет ли он кресло премьера, какой пост займет нынешний глава правительства, кто станет следующим президентом, сегодня говорится и пишется достаточно. И хотя в основном будущий расклад с высокой степенью вероятности представляется, это пока прогнозы, и насколько они верны, покажет время.



ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ И ТО, НАСКОЛЬКО ЭФФЕКТИВНЫМ СТАНЕТ ПЕРЕХОД СТРАНЫ к парламентской форме правления. А пока, пожалуй, стоит вернуться к периоду правления последнего, наделенного полномочиями руководителя государства президента Армении, подвести некий итог президентства Сержа Саргсяна, вспомнив некоторые знаковые события последнего десятилетия.













Нельзя не отметить тот факт, что старт президентства Сержа Саргсяна, прямо скажем, состоялся в крайне негативных условиях. Прежде всего, речь идет о событиях 1 марта 2008 года. Сейчас не будем подробно вспоминать и напоминать те тяжелые дни. Просто зафиксируем то обстоятельство, что бразды правления страной Серж Саргсян взял в период острейшего политического кризиса, дестабилизации внутри государства, отголоски которой сразу же прозвучали на карабахской и армянской границах. Тень этих событий надолго — на годы — зависла над страной. В принципе до конца первого президентского срока Сержа Саргсяна.



Еще одним серьезным форс-мажором отметилось начало периода правления третьего президента. Речь о глобальном экономическом кризисе, под руинами которого один за другим оказывались ранее вполне респектабельные с экономической точки зрения государства. Сказать, что Армения легко преодолела этот период, разумеется, нельзя. Более того, справедливости ради отметим, что избежать экономической катастрофы помог нам весьма сомнительный фактор: недостаточная интегрированность отечественной финансово-банковской системы в мировую. Тем не менее экономике Армении глобальный кризис преподнес весьма болезненные сюрпризы в виде резкого сокращения иностранных инвестиций и столь же резкого сокращения частных трансфертов. На самом деле последние четверть века, по сути, именно за счет этих источников Армения обеспечивала определенный уровень социально-экономического развития. Да, был период двузначного экономического роста, строительного бума, обернувшегося позже крутым провалом. Из него пришлось выбираться опять-таки годами.



РАЗУМЕЕТСЯ, ГОВОРЯ ОБ ЭКОНОМИКЕ ПОСЛЕДНИХ 10 ЛЕТ, подводя экономический итог десятилетия, нельзя не отметить один из самых негативных фактов, а именно рост внешнего долга страны, который в конце 2008-го составлял чуть более 1,5 миллиарда долларов, а к концу 2017 достиг отметки в 5,4 миллиарда. Если учесть, что сегодня уровень внешнего долга подбирается к 60 процентам ВВП страны, то ситуация в этом плане действительно тревожная. Однако необходимо все же учесть то обстоятельство, что до сих пор мировая экономика не может полностью оправиться от шока 10-летней давности, что все эти 10 лет в мире вообще царила экономическая пассивность. Это если даже не оправдывает, то по крайней мере объясняет трехкратный рост госдолга за последнее десятилетие на фоне общемировых негативных тенденций. Конечно, в определенной степени ситуацию могли бы смягчить адекватная периоду кризиса экономическая политика и три правительства, сменившие друг друга за этот период. Но в любом случае, главным вызовом для армянской экономики все же оставался глобальный кризис и его последствия, ощущающиеся до сих пор…



Вполне естественно, что серьезные экономические потрясения повлекли за собой еще более серьезные проблемы в области социальной защиты населения. Увы, в этой сфере последнее десятилетие оказалось довольно-таки мрачным. Подробно говорить о минусах социальной политики не буду. Отмечу лишь, что именно они (минусы) в основном стали причиной оттока населения из страны. Если в 2008-м численность населения Армении, по официальным данным, составляла 3 млн 97 тысяч 300 человек, то в начале текущего года этот показатель сократился до 2 млн 972 тыс. 900 человек. Иными словами, за 10 лет численность населения Армении сократилась почти на 125 тысяч человек, что, пожалуй, можно отнести к категории самых существенных потерь страны за последние годы.



ЧТО ЖЕ КАСАЕТСЯ ДОСТИЖЕНИЙ, ТО ТУТ, ПОЖАЛУЙ, НА ПЕРВЫЙ ПЛАН выходит внешнеполитический курс Армении, который, вне всяких сомнений, позволил значительно повысить авторитет страны в мире и минимизировать негативное воздействие на Армению серьезных геополитических катаклизмов. И здесь вновь вернемся в 2008-й. Сколько критики прозвучало в адрес президента в связи с подписанием цюрихских протоколов и так называемой футбольной дипломатии… Опять же, не останавливаясь подробно на этой теме, отметим только: сегодня можно смело говорить о том, что из этой большой игры Армения вышла с победой несмотря на то, что соперник профессионально блефовал, а влиятельные арбитры были очень заинтересованы в том, чтобы игра состоялась. Безусловно, вся эта история с армяно-турецкими протоколами показала миру истинное лицо Анкары, с одной стороны, и надежность курса Еревана – с другой. И лучшим тому подтверждением стала активизация процесса признания и осуждения Геноцида в мире, криминализация отрицания в отдельных странах и, конечно же, широкий мировой резонанс в связи со 100-летием Геноцида.



Следующее, на что хотелось бы обратить внимание, — это полноценная, четкая и однозначная декларация многовекторной внешней политики. И позитивный результат сегодня очевиден: будучи членом ЕАЭС, Армения подписала соглашение с ЕС, будучи членом ОДКБ, Армения продолжает сотрудничество с НАТО. В то же время вспомним, что несколько лет назад Армения, несмотря на откровенное противоборство еврочиновников, приняла решение о вступлении в ЕАЭС. Впрочем, как говорится, что было, то было. Сегодня же страна по праву позиционирует себя как мост между Россией и Западом, что, безусловно, отвечает нашим интересам, укрепляет нашу безопасность и расширяет наши потенциальные возможности в торгово-экономической сфере.



Относительно стабильными оказались последние 10 лет и во внутриполитической жизни страны. Подчеркну: относительно. Да, были напряженные этапы, были попытки дестабилизации, но в сравнении с предыдущими периодами они носили, так сказать, кратковременный характер, да и было их немного. В этом плане Сержу Саргсяну, пожалуй, оказали услугу игроки с оппозиционного поля, постоянно демонстрирующие свою слабость, неконструктивность и даже недееспособность. Впрочем, отсутствие реальной и сильной политической оппозиции хотя и уберегло страну от потрясений, тем не менее породило две серьезные проблемы. Во-первых, власть расслабилась. О том, в чем это выражалось, пожалуй, говорить не имеет смысла. Во-вторых, возник и усилился такой фактор политической жизни, как гражданское общество. Конечно, в принципе это надо приветствовать. Но только если эти самые гражданские движения не подконтрольны внешним силам. В нашем случае вряд ли можно узреть самостоятельность таких движений.



ТРУДНО ОБОЙТИ ВНИМАНИЕМ ЕЩЕ ДВА СОБЫТИЯ, ИМЕВШИХ МЕСТО в период президентства Сержа Саргсяна. В обоих случаях от решения главы государства, его личной ответственности зависела судьба страны. Апрель 2016 года останется черной страницей в современной истории Армении. 4-дневная война, точнее, ее итоги до сих пор определенными силами предъявляются в качестве обвинения Сержу Саргсяну. Те 4 дня унесли жизни наших ребят, мы потеряли контроль над определенными территориями. Многие тогда, да и сегодня упрекают президента в том, что армянская сторона не пошла в контрнаступление, не стала восстанавливать утраченные позиции. При этом мало кто из критиков способен ответить на вопросы: сколько еще жизней армянских солдат унесло бы продолжение апрельской войны, как долго бы продлились военные действия и где гарантии того, что контрнаступление оказалось бы однозначно победоносным? Конечно, теоретически рассуждать на эти темы не сложно. Сложно принимать решения, от которых зависит жизнь людей и будущее государства.



Очевидно, что не менее сложные решения Сержу Саргсяну приходилось принимать во время событий, связанных с захватом территории полка патрульно-постовой службы в Ереване в июле 2016 года. Перефразируя известное крылатое выражение, отметим, что глава государства стоял перед сложнейшим выбором: решить, где поставить запятую в предложении «штурмовать нельзя ждать». Сегодня очевидно, что в итоге было найдено, пожалуй, самое оптимальное место для запятой. Оптимальным оно оказалось уже потому, что удалось избежать кровавой бойни с сотнями жертв.



Последнее десятилетие в жизни Армении оказалось сложным, напряженным, богатым на события, способным сыграть решающую роль в судьбе государства. Подводя итоги этих лет, надо признать, что страна выстояла в бушующем океане серьезных катаклизмов.



Ара Меликсетян, «Голос Армении»

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