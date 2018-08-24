Итог 27 лет независимости — На Украине сложилась колониальная структура экономики

На Украине, как в бедной аграрной стране, сложилась колониальная структура экономики. Это приводит к ожидаемым последствиям: внешнему управлению, тотальной бедности и депопуляции. Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве сообщил экономист Виктор Скаршевский.

Виктор Скаршевский — известный экономист, открыто критикующий действующую власть. Даже названия его трудов говорят о многом: «Экономика Украины: в ту ли сторону мы растем?», «Кредитная история украинского правительства: день простоять да ночь продержаться», «Украина обречена быть бедным государством» и т.д.

Экономические труды Старшевского — единственная на сегодня правда об Украине, исходящая от украинского гражданина на Украине живущего. Его читают, о нем говорят, хорошо бы и слова Скаршевского принимали к действию.

Вот одна характерная цитата из трудов Скаршевского: «Украина стала страной с колониальной структурой экономики, со всеми вытекающими последствиями. Мы добываем сырье, производим сырье и продаем сырье, а импортируем готовый товар. При такой структуре экономики не может быть высоких зарплат, и не может быть много высокооплачиваемых рабочих мест. Следствие этого — бедность». Вдумайтесь, украинцы, в рекомендации вашего же экономиста…

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