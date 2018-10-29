Италия выступила за отмену санкции в отношении России

1:21, 29 октября 201810

На XI Евразийском экономическом форуме в Вероне выступили за отмену санкций и восстановление отношений с Россией.

Мэр Вероны Федерико Сбоарина заявил, что антироссийские санкции негативно сказываются на бизнесе Италии и, несмотря на них, город планирует увеличивать товарооборот с РФ.

Также вице-президент Италии Маттео Сальвини, открывая форум, подчеркнул, что в XXI веке не должно быть войн и санкции. Он считает, что необходимо сесть за стол переговоров и спокойно решить сложившиеся противоречия между РФ и ЕС. Также он отметил, что от антироссийских санкций Европа может очень сильно пострадать. Сейчас в связи с ними мировая экономика потеряла уже $335 млрд.

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