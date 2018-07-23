Италия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, – посол

Посол Италии Давиде Ла Чечилиа заявил о поддержке территориальной целостности Украины



Давиде Ла Чечилиа

focus.ua

Позиция Италии относительно поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины четкая и последовательная. Об этом заявил посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилиа под время встречи с заместителем министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Еленой Зеркаль, передает пресс-служба МИД Украины.

«Позиция Италии по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины четкая и последовательная, о чем Италией официально заявлено на всех международных площадках, включая недавние мероприятия, которые состоялись в рамках ЕС, НАТО и Семерки G7», — заявил Давиде Ла Чечилиа.

Украинская сторона отметила, что рассчитывает на то, что Италия и в дальнейшем будет способствовать сохранению единой позиции ЕС по поддержке Украины в борьбе с российской агрессией.

Ранее министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что считает аннексию Крыма законной, а Революцию достоинства в Украине назвал «фальшивой». В Министерстве иностранных дел Украины осудили высказывания итальянского политика.





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