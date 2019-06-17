IT News: Обзор IT-Weekly (10.06

IT NewsФакты и прогнозыАналитика рынка

Геннадий Белаш | 16.06.2019

Дистрибуция



MERLION объявил о создании новой компании

MERLION принял участие в создании IT-компании AnalyticsHub, сфокусированной на оказании услуг в области аналитики больших данных (Big Data) и машинного интеллекта (AI/ML). Помимо

дистрибьютора, долевыми участниками AnalyticsHub стали топ-менеджеры, более десяти лет проработавшие в корпорации Teradata в области аналитического консалтинга, создания аналитических экосистем и

реализации на их основе концепций массовой цифровизации бизнеса заказчиков. Собранная ими команда специалистов AnalyticsHub, обладает многолетним опытом успешного выполнения комплексных ИТ-проектов

в банках, ритейле, государственных структурах и на предприятиях ТЭК.

Вендоры



Российский вендор «Форсайт» подписал меморандум о взаимопонимании с компанией «Зарубежнефть»

Стороны нацелены на расширение сотрудничества для содействия компании «Зарубежнефть» в реализации ИТ-стратегии и проектов по цифровизации и автоматизации управленческих процессов с учётом

современных трендов по импортозамещению ПО, в том числе с использованием программных продуктов и сопутствующих сервисов компании «Форсайт».

Компании намерены развивать взаимодействие в области внедрения решений для бизнес-аналитики и продвинутой аналитики на базе инструментария «Форсайт. Аналитической платформы», а также создания

мобильных решений на базе «Форсайт. Мобильной платформы». Кроме того, в число приоритетных направлений сотрудничества входит внедрение решений на базе продуктов «Форсайт. Бюджетирование» и

«Форсайт. Управление инвестициями».

Veeam представляет новую программу «with Veeam»,

позволяющую заказчикам реализовать решения для вспомогательного хранения данных и сократить время их ввода в эксплуатацию.

Компания Veeam Software представила программу «with Veeam» — новую инициативу по созданию унифицированных решений, обеспечивающих расширенные

возможности для заказчиков. В рамках этой программы Veeam совместно с ведущими поставщиками корпоративных СХД, предложит заказчикам комплексные решения для вспомогательного хранения данных,

объединяющие в себе ПО Veeam, оборудование хранения и стеки управления для HCI. Veeam уже анонсировала такие решения совместно с ExaGrid и Nutanix.

HP Inc. открыла двери своего нового центра промышленной 3D-печати

и цифрового производства в Барселоне. Площадка, занимающая площадь более 13 900 квадратных метров, объединит сотни ведущих мировых экспертов в области аддитивного производства.

Новый объект расположен в кампусе HP в Барселоне. Он был создан с целью расширить портфолио решений HP для промышленной 3D-печати. Центр представляет собой масштабное фабричное пространство, где

компания сможет вести совместную работу с заказчиками и партнерами над технологиями цифрового производства, которые трансформируют различные отрасли.

Новые продукты



Компания ДЕПО Компьютерс и компания «РЕД СОФТ» завершили тестирование совместного решения. По результатам испытаний подтверждена полная совместимость модели ПК DEPO Neos CB201 и операционной

системы РЕД ОС 7.1 МУРОМ и выдан двусторонний сертификат.

Ростех создал линейку промышленных компьютеров на базе отечественных процессоров

Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех разработал и вывел на рынок промышленные компьютеры и модули на базе процессоров «Эльбрус» и МЦСТ-R. Линейка оборудования предназначена для систем

управления производственными процессами на предприятиях. Проект реализован Институтом электронных управляющих машин им. И.С. Брука (входит в концерн «Автоматика») при софинансировании Министерства

промышленности и торговли РФ. Линейка включает в себя шесть промышленных компьютеров и модулей различного форм-фактора и степени защищенности.

Компьютеры выполнены на двух отечественных архитектурах микропроцессоров: «Эльбрус» и МЦСТ-R. Оборудование предназначено для создания АСУ ТП в различных отраслях промышленности, а также энергетики

и транспортной инфраструктуры.

Компания «Форсайт» сообщила о выходе мобильного приложения

«Форсайт. Мобильный BI». Мобильный сервис входит в состав программного продукта «Форсайт. Аналитическая платформа» и предоставляет владельцам планшетов на платформах iOS и Android возможность

работать с аналитическими панелями и регламентными отчётами в онлайн-режиме.

Итоги деятельности



По результатам исследования IDC EMEA Quarterly Server Tracker,

в первом квартале 2019 года на российский рынок было поставлено 24 104 серверов всех типов на общую сумму $168,35 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество поставленных

серверов выросло на 3,4%, в то время как объём поставок в денежном выражении увеличился на 19,9%.

Квартальные поставки серверов стандартной х86 архитектуры заняли 99,6% в количественном и 94,7% в денежном выражении, показав рост в 27,1%. Вместе с тем в сегменте RISC-систем наблюдался спад

поставок в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По итогам квартала лидирующую позицию среди вендоров по количеству поставленных серверных решений стандартной х86 архитектуры заняла компания Dell Technologies. Совокупная доля пятёрки крупнейших

поставщиков составила 66,3% всех отгруженных серверов стандартной х86 архитектуры.

J’son & Partners Consulting представляет результаты исследования «Российского рынка IaaS/PaaS в 2014-2018 гг. Прогнозы до 2022

г.».

В исследовании рассматривается только публичная модель предоставления IaaS. В исследуемый объем рынка IaaS включены услуги PaaS ввиду невозможности корректно выделить их из предложений провайдеров

сервисов IaaS и PaaS. Ограниченный российский рынок IaaS/PaaS составил в 2018 году, по оценке J’son & Partners Consulting, 8,8 млрд. руб., увеличившись на 21% по отношению к 2017 году.

Это крайне скромный объем, составляющий лишь 0,2% от глобального рынка при доле России в мировой экономике в 1,5-1,8%. При этом темпы роста российского рынка в рублевом исчислении в 2018 году (21%)

не превышают таковых для глобального рынка в долларовом исчислении. Согласно уточненным данным, в 2017 году российский рынок IaaS/PaaS в денежном выражении вырос на 27%, в 2016 году на 34%, в 2015

году на 74%.

По итогам 2018 года общий уровень проникновения IaaS/PaaS в России пока составляет менее 2% от общего количества хозяйствующих субъектов, имеющих широкополосный доступ в Интернет, хотя в сегменте

крупных и средних предприятий проникновение почти в 10 раз выше среднего. Отчасти такая ситуация связана с ростом потребления ориентированных на малый бизнес корпоративных приложений в формате

SaaS, то есть малый и в особенности микробизнес предпочитает использовать готовые облачные бизнес-приложения вместо покупки IaaS/PaaS, а сервисы IaaS/PaaS используют провайдеры SaaS и крупные

компании не ИТ-сектора.

Аналитический центр TAdviser и CROC VR – бизнес-юнит IT-компании КРОК,

провели исследование российского рынка промышленных VR/AR-решений. Виртуальная и дополненная реальность (VR/AR) является одним из самых молодых направлений в перечне сквозных технологий цифровой

экономики. Заинтересованность в решениях на базе VR/AR демонстрируют нефтегазовый сектор, нефтехимия, металлургия, горнодобывающая промышленность, энергетика.

Особенностью российского рынка промышленных VR/AR-решений является то, что он еще только находится в стадии формирования; большое количество проектов пока носят пилотный характер.

По оценке TAdviser, суммарные затраты на проекты в направлении VR/AR в 2018 году составили порядка 1,6 млрд рублей. Согласно пессимистичной оценке, при среднегодовом темпе роста 55%, объем

российского рынка промышленных VR/AR-решений в 2022 году может составить 9,2 млрд рублей (рост за 4 года – в 5,8 раза). Оптимистичная оценка предполагает среднегодовой темп роста 85%, что

соответствует объему в 18,7 млрд рублей в 2022 году (рост за 4 года – в 11,7 раза).

Информационная безопасность



«Сёрчинформ Интеграция» запускает услугу ИБ-аутсорсинга.

Она будет востребована в компаниях, в которых актуальна проблема корпоративного мошенничества и утечек информации, но нет штата ИБ-специалистов или ресурсов на единовременную закупку оборудования и

ПО для защиты от внутренних и внешних угроз.

ГК Astra Linux и компания Mobile Inform

Group объявляют о совместном запуске

линейки защищенного мобильного оборудования под управлением ОС Astra Linux Special Edition. Устройства будут доступны к заказу в сентябре 2019 года.

На базе ОС Astra Linux будет выпущено 3 мобильных устройства промышленного класса: смартфон MIG C55AL с диагональю экрана 5,5 дюйма и два планшета – MIG T8AL и MIG T10AL с диагоналями экрана 8 и 10

дюймов, соответственно, и разрешением экрана FULL HD. Все устройства созданы на единой аппаратной платформе и предназначены для многолетней интенсивной эксплуатации в суровых условиях.

Они получили современный восьмиядерный чипсет SDM 632 с частотой 1,8 ГГц, 4 гигабайта оперативной и 64 постоянной памяти с возможностью расширения.

Мобильные устройства рассчитаны на непрерывную работу 10-12 часов на одном заряде аккумулятора при температуре от -20С до +60С и 4-5 часов при снижении температуры до -30С. Они полностью герметичны

(до IP68 в специальном исполнении), выдерживают резкие перепады температур до 100С без конденсации влаги, а также вибрации и многократные падения с 1,5 метров.

Заблокирован доступ к сайту с базами персональных данных 900 тысяч клиентов российских банков

В Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных включен форум phreaker.pro, на котором были размещены для платного скачивания базы данных клиентов российских банков. Федеральный закон «О

персональных данных» требует получения осознанного согласия граждан на обработку их персональных данных в четко определенных целях. На сайте форума отсутствует информация, подтверждающая наличие

согласия граждан либо иных законных оснований на обработку их персональных данных. Незаконное размещение в Интернете персональных данных почти миллиона россиян создает неконтролируемые риски

массового нарушения прав граждан, угрозу безопасности их самих и их имущества.

В настоящее время операторы связи предпринимают действия по ограничению доступа к форуму на территории России.

Финансы



Сбербанк, «Сбербанк-Телеком» и Orange Business Services подписали соглашение о сотрудничестве для совместного участия в развитии проектов «Умный город»…

Райффайзенбанк и Mastercard заключили соглашение о развитии сервиса снятия наличных при оплате покупок на кассах в торгово-сервисных предприятиях…

Сбербанк запустил новый сервис – переводы любому человеку

с получением в банкомате наличными. Отправить деньги можно в любой момент с помощью Сбербанк Онлайн, а получить — в банкоматах сети Сбербанка с функцией выдачи наличных или в офисах банка. Для

отправки перевода достаточно знать номер мобильного телефона или ФИО получателя. Пока перевод не получен, отправитель может его отменить. Для получения перевода нужно указать секретный код из смс.

Тинькофф представляет Олега – голосового помощника в сфере финансов

и лайфстайл-услуг, созданного в России. Его миссия — помогать пользователям в решении задач в экосистеме Тинькофф.

Олег будет «жить» в мобильном приложении Тинькофф. Голосовой помощник сможет распознавать и интерпретировать запросы пользователей, задавать уточняющие вопросы, решать их задачи, беседовать на

разные темы. Олег поможет им управлять голосом всеми ключевыми финансовыми и lifestyle услугами экосистемы Тинькофф.

Аналитики ГК «ФИНАМ» представили исследование динамики акций

компании Salesforce.com — одного из крупнейших поставщиков корпоративных облачных сервисов и разработчика одноименной CRM-платформы. Аналитики ГК «ФИНАМ» считают акции Salesforce.com

привлекательным инструментом для среднесрочных инвестиций, оценивая потенциал роста бумаг на уровне 19,9%.

Salesforce.com — один из крупнейших поставщиков корпоративных облачных сервисов в мире и разработчиком одноименной CRM-платформы. Капитализация компании составляет около $123 млрд. В I квартале

2020 финансового года, завершившегося 30 апреля, выручка увеличилась на 24.3% г/г, до $3.74 млрд., и превысила консенсус-прогноз на уровне $3.68 млрд.

Государство



Органы государственной власти начали переход на российские шрифты

Правительство Ульяновской области теперь будет вести документооборот, используя отечественный шрифт PT Astra Serif вместо Times New Roman. Майский указ губернатора о внесении изменений в инструкцию

по делопроизводству стал очередным этапом реализации программы импортозамещения в сфере информационных технологий, в том числе применения госорганами бесплатных российских шрифтов.

«МТС» и Правительство Рязанской области объявили о стратегическом партнерстве

в рамках реализации программ, направленных на развитие цифровой инфраструктуры Рязанской области. В рамках сотрудничества МТС инвестирует в развитие региона более миллиарда рублей

до конца 2021 года.

Приоритетным направлением сотрудничества станет развитие в регионе инновационных проектов, связанных с цифровизацией экономики Рязанской области и ее социальной сферы, развитием программ «Умный

город» и «Умный дом», а также инфраструктуры населенных пунктов области в целом.

«Ростелеком» и Mail.ru Group объявили о стратегическом сотрудничестве в области цифрового школьного образования в России. Документ предполагает создание совместного предприятия ООО «Цифровое

Образование». Стороны договорились, что доли в СП будут распределены между ними поровну.

Основной сферой деятельности СП станет разработка информационных продуктов, предназначенных для модернизации образовательного процесса в школах, включая дневники, коммуникационные сервисы для школ,

учителей, родителей и учеников. Стороны объединят ресурсы и экспертизу для разработки в рамках СП собственных технологий, необходимых для процессов цифрового образования.

Телеком



МегаФон и управляющая компания Fort Ross Ventures,

входящая в экосистему Сбербанка, подписали соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве в области инноваций, обмена технологиями и совместного поиска привлекательных объектов для

инвестиций.

В рамках соглашения Fort Ross Ventures будет представлять МегаФону эксклюзивную экспертизу и информацию о перспективных потенциальных инвестициях и собственных портфельных компаниях. МегаФон в свою

очередь намерен рассматривать возможность сотрудничества и инвестирования в фонды, генеральным партнером которых является Fort Ross Ventures.

МТС подписал меморандум о сотрудничестве с инвестиционным агентством Индии

Invest India. Соглашение предусматривает поиск и внедрение технологических проектов из Индии в бизнес МТС. Основными направлениями для отбора станут электронная коммерция, телемедицина, финтех и

решения в области IoT.

Отобранные МТС стартапы станут участниками четвертого набора корпоративного акселератора MTS StartUp Hub, который стартует осенью 2019 года. Лучшие стартапы будут допущены до пилотных проектов с

МТС.

В ходе программы МТС компенсирует часть затрат на запуск пилотов и переезд команд на время акселерации – в общем объеме до 700 тысяч рублей на каждый проект. Стартапы, чей пилот окажется

успешным, смогут претендовать на инвестиции в размере от $500 тысяч до $1 млн.

Ретейл



«Группа «М.Видео-Эльдорадо» подвела итоги розничного рынка

консольных и компьютерных игр по итогам первого квартала 2019 года. Российский рынок видеоигр по итогам первого квартала 2019 года составил 610 тыс. штук на сумму около 1,15 млрд рублей, что

превысило показатели предыдущего года на 8,5% в штуках и 10% в деньгах. Продажи игр в «М.Видео» и «Эльдорадо» за тот же период росли в штуках почти в пять раз быстрее рынка и вдвое в деньгах, доля

обеих сетей в штучных продажах игр превысила 60%.

Коробочные версии для ПК продемонстрировали позитивную динамику +80% в натуральном выражении по сравнению с прошлым годом, сказалось активное промо. Доля игр для ПК в общем объёме продаж по итогам

первого квартала 2019 года в натуральном выражении составила 10%.

Интеграция



«Почта России» и фирма «1С» сообщили о запуске в промышленную эксплуатацию

ЕСЭД на базе «1С:Документооборота». К системе уже подключены 36 тысяч пользователей более чем в 1 000 подразделений ФГУП «Почта России» по всей стране.

По итогам открытого конкурса на модернизацию СЭД «Почты России» была выбрана программа «1С:Документооборот» на платформе 1С:Предприятие 8.

Реализация проекта проходила с августа 2016 по декабрь 2018 года. Работы включали предварительное обследование и анализ видов документов ФГУП «Почта России», процессов обработки документов, их

оптимизацию.

Ключевая особенность СЭД Почты России на базе «1С:Документооборота» ‑ сочетание беспрецедентного масштаба и стабильной производительности. Единая СЭД охватила аппарат управления предприятием, 86

филиалов, более 1 000 обособленных структурных подразделений в стране и за рубежом. Ежедневно в системе регистрируют 5 000 новых документов, автоматизирована работа с входящей и исходящей

корреспонденцией, организационно-распорядительными документами, обращениями граждан и организаций, договорными документами, коммерческими условиями, документами по закупочной деятельности, архивной

документацией и другими видами документов.

Для хранения и организации данных применяется свободно распространяемая СУБД PostgreSQL, работающая под управлением ОС Linux.

Ключевые слова: вендоры, дистрибуция, интеграция

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Об авторах

Геннадий Белаш

В 1976 году закончил вуз – ЛЭТИ. Доцент по специальности САПР, к.т.н. Четыре года работал главным техническим специалистом департамента автоматизации в питерском банке «Астробанк». С 1997 года главный редактор газеты «Компьютер-ИНФО». С 2003 года по настоящее время главный редактор газеты IT News. Шеф-редактор IT-редакции.

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