IT как ключевая отрасль нашей экономики: о чем еще вчера говорили на «Кастрычнiцкiм эканамiчным форуме»

«Непредсказуемость» — существительное женского рода, которое по праву можно делать символом любого форума последние несколько лет: мировая экономика стоит на распутье. «Кастрычнiцкi эканамiчны форум» (KEF-2018) не стал исключением. Спикеры из разных стран много говорили о растущих рисках и невнятности мировой финансовой системы. О взаимном пикировании центров мировой экономики. Региональный директор Всемирного банка по Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен отметила: если даже в рамках действующих соглашений все страны до максимума поднимут торговые тарифы, потери будут сопоставимы с убытками от финансового кризиса конца прошлого десятилетия. Про разрушающий эффект нетарифных торговых войн и говорить не приходится. Словом, очевидно: мир меняется во всех плоскостях. И как в нем получше устроиться — самая актуальная проблема.



Первый заместитель Премьер — министра Александр ТУРЧИН.

Причем вопрос выживаемости приобрел новое звучание. «Раньше во всех сферах можно было заимствовать или хотя бы изучить чужой опыт. Сегодня этого нет», — объяснил всю сложность текущей ситуации на открытии KEF-2018 первый заместитель Премьер-министра Александр Турчин. Опыт-то есть, в мире его предостаточно. Только его актуальность с каждым днем и часом стремится к нулю. И без новых подходов и оригинальных решений не обойтись. Впрочем, инновационное развитие совершенно не обозначает ломку и изменение вектора государственной экономической политики в целом. «Отсутствие сюрпризов — лучшее, что может предложить государство бизнесу, — резюмировал Александр Турчин. — Нет ничего хуже неожиданных новаций и импровизаций».

Впрочем, неизменность общего вектора не означает косность или ступор. Наоборот, идти вперед придется. И побыстрее. Существующие отрасли уже не всегда могут вытянуть в полной мере макроэкономику. Необходимо развивать новые индустрии. Естественно, Александр Турчин привел в пример Парк высоких технологий и вдохнувший в него вторую жизнь Декрет № 8. «Доказательство того, что в Беларуси возможна эволюция без революции», — объяснил он.

В недалеком будущем Александр Турчин пообещал решить проблему декриминализации бизнеса. Да, закон един для всех. Другой вопрос, что, по его мнению, экономические инструменты понуждения к законопослушности могут быть не менее эффективными, чем силовые. В конце концов, в западных странах разбираются же с проступками компаний и корпораций через штрафы, без уголовного преследования. Правда, Александр Турчин оговорился: «Решения потребуют глубокой проработки и экспертизы». Фантастического же ничего нет. Много сомнений звучало и перед принятием Декрета № 8. Но он подписан и вступил в действие. Невозможное бывает даже очень возможным.

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