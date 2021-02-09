История успеха трех | Газета «День»

В то время, как в Европе действуют разные виды кооперативов — ягодные, молочные, обслуживающие, сетевые, — и все они поддерживаются государственными экономическими стимулами, в Украине кооперативное движение, несмотря на то, что еще с зарождения независимости определено приоритетным, особой поддержки не имеет. Поэтому активно объединяться в один «кулак» сельхозпроизводители или фермеры не спешат. Причина — отсутствие видимой государственной поддержки и… довольно свежая историческая память, которая заставляет людей на местах с недоверием относиться к кооперации. «Родовая» травма вместе с патерналистскими настроениями до сих пор не пускают в села надежду, что сотрудничество в этой сфере может принести результат. Но пока фермеры не решаются консолидировать свои усилия, в кооперативы и кластеры начали объединяться мелкие предприниматели-производители. Таким образом они не только усилили собственное производство, но и обеспечили работой жителей местных громад. Как кооперация позволила малым предприятиям стать сильнее — в историях успеха винничан.

ИЗ ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА — В КООПЕРАТИВНЫЙ ИНКУБАТОР

Создать «Жмеринский промышленный кластер» производителей металлопродукции заставила ситуация: долгое время они поодиночке обращались за дорогостоящими услугами по металлообработке на одно из предприятий Винницы. Как-то за разговором возникла идея объединить усилия и средства и, наконец, приобрести необходимое оборудование для совместного пользования. Чтобы уменьшить расходы, решили подать инициативу на участие в проекте ПРОМИС. Так, в прошлом году кластеру удалось приобрести листогибочный гидравлический пресс — это оборудование, которое обеспечивает идеально ровные углы и линии сгиба для металлопродукции. После его установки разработали модель совместного пользования, благодаря чему сократили собственные производственные расходы и повысили качество изделий. Теперь каждый участник кластера имеет забронированный один рабочий день, когда оборудование полностью загружается его производством. При необходимости предприниматели меняются днями, согласовывая между собой график. Сейчас планируют приобрести еще несколько приборов и объединяют вокруг себя других местных производителей.

«Вначале нас в кластере было пятеро, а теперь уже 9 участников. Благодаря проекту мы приобрели гидравлический пресс. В этом году планируем купить лазерный станок и трубогибочный. Это также будет софинансирование и попробуем привлечь гранты, потому что это действенный механизм, который сработал, — рассказывает руководитель ГС «Жмеринский промышленный кластер» Виталий КАБАРОВСКИЙ. — Правда, не все верили в то, что идея с кластером сработает и мы получим доступ к высококачественному оборудованию. Каждый из нас привык выкручиваться сам, не получая никакой помощи, тем более рассчитывать на государство. Но сотрудничество с ПРОМИС принесло двойной результат: во-первых, мы облегчили процесс производства, а во-вторых, сплотили людей вокруг дела».

Сам Виталий занимается производством «умных» подземных мусорных баков, которые активно устанавливают в Виннице и Ивано-Франковске, а в планах — покорить Тернополь и Киев. Сейчас он не только ведет бизнес, но занимается общественной деятельностью. Вместе с предпринимателями из кластера создают общественную организацию, которая позволит делиться опытом с другими коллегами, которые работают в сфере металлообработки. Союз будет работать на принципах кооперации и позволит предпринимателям из разных городов получить производственные площади, оборудование для того, чтобы производить продукцию, а также — юридическое и информационное сопровождение.

В СНИТКОВСКИЙ ГРОМАДЕ НАЧАЛИ АКЦИИ ПО БЕСПЛАТНОЙ РАЗДАЧЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА МЕСТНОМУ НАСЕЛЕНИЮ. ВЫРАЩЕННЫЙ УРОЖАЙ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ ПРИНИМАЕТ МЕСТНОЕ ЯГОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«У нас есть опыт, которым мы хотим поделиться с коллегами, которые уже занимаются предпринимательством или только решаются начать собственное дело, — объясняет Виталий. — Схема работы такова: мы предоставляем площади, оборудование, поддержку участникам своего союза при их условии долевого участия. Будет действовать несколько программ, в зависимости от того, что кому потребуется. Это будет взаимовыгодный кооператив, нечто похожее на проект «Реновация» — завод в Ивано-Франковске, который восстанавливают совместными усилиями. А мы совместными усилиями будем развивать малое или среднее предпринимательство. Сейчас мы разрабатываем стратегию развития организации, которая будет работать по принципу инкубатора, где никто не будет наступать дважды на одни и те же грабли. Если бы мне в начале моей деятельности кто-то протянул руку и подсказал, показал, рассказал, как это все делается, я бы гораздо быстрее встал на ноги и дал возможность людям работать и зарабатывать».

ПРИВЛЕКАЛИ К РАБОТЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЖИТЕЛЕЙ, А ТЕПЕРЬ ГРОМАДЫ

Уникальный для Украины кооператив под названием «Голден Флора» действует на Винниччине. Там заготавливают лекарственное растительное сырье для дальнейшей реализации. Председатель кооператива Станислав РОЗСОХА, который прошлым летом удивил винничан лавандовыми полями («День» писал об этом в материале «Фермерская эстетика и экзотика», рассказывает, что в кооператив вошли 10 заготовителей, которые занимаются выращиванием, заготовкой, переработкой лекарственного растительного сырья. Каждый из них в отдельности не мог подготовить больших объемов сырья или купить себе высокотехнологичное современное оборудование, а в «Голден Флора» это стало для них доступным. Кроме этого, кооператив привлек к сотрудничеству многих жителей близлежащих громад, предоставив им таким образом возможность дополнительного заработка.

«Идея организовать кооператив возникла на одном из семинаров, который проводил союз предпринимателей «Стена». В объединение вошли разные люди, которые занимаются заготовкой и выращиванием лекарственных трав, — рассказывает председатель кооператива. — Это помогло нам не только консолидировать усилия в формировании крупных промышленных партий продукции, но и привлекать гранты. К примеру, получили оборудование от ПРОМИС — это фотосепаратор. Он позволяет различать сырье по цвету. Например, если это шиповник красный вперемешку с зеленым, то он отсортирует его по цвету, что значительно облегчает работу. Так же орехи или бузину».

Сейчас кооператив работает над тем, чтобы привлечь к работе местных жителей. Для этого разработал выгодную схему сотрудничества: продает им саженцы, они выращивают растения, а потом продают их тому же кооперативу по рыночной цене. Есть даже опция товарного кредита на саженцы, который покрывается со сдачи первого урожая. Также «Голден Флора» принимает у населения сезонные ягоды и фрукты, семена, дикорастущие травы и цветы. Обработанное и высушенное растительное сырье продают украинским предприятиям, которые занимаются его последующей переработкой и продажей, в том числе и за границу. В течение первого года деятельности кооператив продал ориентировочно 20 тонн сушеных ягод бузины, 4 тонны сушеной рябины, примерно 100 кг цветов лаванды.

«К сотрудничеству с «Голден Флора» сегодня привлечены жители Ладыжина и окружающих сел, объемы увеличиваются, но не так быстро, как нам бы того хотелось, — признает Станислав Розсоха. — Сейчас рассматриваем возможность приобретения специального упаковочного оборудования и аппарата для паровой дистилляции травяного и цветочного сырья на эфирные масла. Хотим их пахучих растений — лаванды, полыни или можжевельника — производить эфирные масла», — делится планами Станислав Розсоха и добавляет, что помимо расширения производственной базы кооператива, предприниматели активно планируют привлечь к сотрудничеству новосозданные громады. Не так давно они получили в распоряжение земли из государственной собственности, которые могут использовать как для получения прибыли, так и трудоустройства населения. Кооператив предлагает громадам присоединиться к выращиванию лекарственных растений и получать в разы больше, чем просто сдавать землю в аренду. Посадочного материала, уверяют, хватит на всех желающих.

ВСЕ СЕЛО — КАК ОДИН НЕФОРМАЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ

«День» уже писал о маленьком селе Снитков, что на Винничине, которое за несколько лет из вымирающего превратилось в мощный центр плодово-ягодного производства (см. в материале «Снитковское чудо» за 3 сентября 2018 года. Несколько лет назад в громаде пошли еще дальше и положили начало акций по бесплатной раздаче посадочного материала местному населению. Выращенный урожай на выгодных условиях принимает ягодное предприятие, которое хозяйничает в Сниткове. Таким способом хозяйство не только обеспечивает работой местное население, но и дает возможность получить дополнительный заработок.

«Раздача саженцев и закупка ягод у людей — это социальный проект, чтобы дать местным жителям возможность работать и зарабатывать дома, — рассказывает директор предприятия Сергей УКРАИНЕЦ. — Это преимущественно пожилые люди, которые имеют собственное приусадебное хозяйство. Также мы создаем условия для молодежи, чтобы они могли жить дома с семьей и не искать заработков за рубежом. На сборе урожая в сезон работают люди не только из Сниткова, но и из соседних сел».

Крестьяне такую кооперацию между собой называют «снитковским кооперативом», пусть и неформальным. Вспоминают, как еще до 2012 года в Сниткове арендовал землю большой агрохолдинг: «не платили и не работали» — с трудностями расторгли соглашение. Тогда громада решила не отдавать землю кому-либо. Фермерам, которые выращивали зерновые культуры, просто отказывали, потому что при выращивании зерновых предприятию нужно лишь 2—3 работника, а не все село. О свободном участке на 200 гектаров земли запустили рекламу, когда туристы приезжали посмотреть на местную долину ирисов. Так нашелся хозяйственник Сергей Украинец, ему была нужная земля, а людям — работа и поступление в местный бюджет от аренды земли. В настоящее время из 1780 гектаров земли Сниткова 230 гектаров обрабатывает фруктово-ягодное предприятие. Оно приносит 40% наполнения бюджета, обеспечивает людей работой и дает возможность подзаработать, выращивая фрукты и ягоды на своих приусадебных участках и продавая его главному своему работодателю.

ДЕЙСТВЕННЫЕ, САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ И НЕЖИЗНЕСПОСОБНЫЕ

В целом на сегодня в Украине официально функционирует 28 106 кооперативов и свыше 50 кластеров. Наиболее распространенными, как рассказывает кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента и администрирования Винницкого торгово-экономического института КНТЭУ Галина ИВАНЧЕНКО, являются кооперативы, которые специализируются на предоставлении услуг по обработке земли. Медленное развитие кооперативного движения в Украине эксперт объясняет тем, что не все потенциальные участники объединения понимают преимущества совместной деятельности, особенности создания и функционирования кооператива. Также существует определенная несогласованность в законодательных актах, что приводит к нежеланию принимать участие в таком формировании.

В КООПЕРАТИВ «ГОЛДЕН ФЛОРА» ВОШЛИ 10 ЗАГОТОВИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ЗАНИМАЮТСЯ ВЫРАЩИВАНИЕМ, ЗАГОТОВКОЙ, ПЕРЕРАБОТКОЙ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

«При нынешних обстоятельствах государству следует сосредоточиться на создании условий, которые инициируют и поддерживают кооперативные процессы и, что особенно важно, мероприятия государственного влияния должны иметь рекомендательный характер. При создании кооперативов необходимо учитывать, что созданные «сверху» искусственным путем объединения, которые не владеют внутренним движущим механизмом, могут оказаться нежизнеспособными, — отмечает Галина Иванченко. — Вместе с тем, причинами медленного формирования и деятельности кооперативов является несовершенство законодательной базы, недостаточное количество квалифицированных специалистов, способных реализовать такие инициативы, а также отсутствующие механизмы информационно-консультационной поддержки кооперативов и конструктивного диалога между бизнесом и властью».

Что касается кластеров, то по данным «Ассоциации предприятий промышленной автоматизации Украины», их в Украине свыше 50. Наибольший сегмент занимает IT-бизнес — 31%, агропромышленный сектор — 16%, деревообрабатывающая и мебельная отрасль — 13%, энергетика — 10%, аэрокосмическая отрасль — 6%. Действуют кластерные структуры и в других отраслях, таких как автоматизация, логистика, мода и фэшн-индустрия, полиграфия, креативные индустрии, машиностроение, текстиль и инновационные технологии. Однако их часть не превышает 3%. Однако, как рассказывает кандидат экономических наук, ассистент кафедры экономики и международных отношений Винницкого торгово-экономического института КНТЭУ Елена МЕНЧИНСКАЯ, до сих пор единой организации — репрезентанта кластеров Украины нет, так как нет и кластерных государственных программ, которые являются существенным сдерживающим фактором в развитии кластеризации экономики Украины.

«В целом можно выделить три группы кластеров: IT-кластеры, среди которых по уровню организации и масштабами деятельности выделяются Львовский и Харьковский. Активную позицию в последние годы занимает и Винницкий IT-кластер. Они имеют расширенный штат, имидж социально ответственных организаций, ведут регулярную деятельность со своими членами. Вторая группа — это подавляющая часть кластерных инициатив. Обычно, это структуры, которые имеют 1—2 координаторов и ведут разнообразную деятельность в зависимости от типа отрасли и региона. К третьей группе можно отнести нерегулярные или «замороженные кластеры», — рассказывает Елена Менчинская. — Невзирая на длительный период существования, кластерное движение в Украине является слабо организованным на национальном уровне и растет преимущественно стихийно. Главной причиной является то, что кластерное развитие недостаточно поддерживается государством. До 2021 года у нас не было ответственных органов в правительстве, соответствующих национальных политик или программ развития. А отсутствие отдельно выделенной программы и стратегии на общегосударственном уровне тормозит процесс регионального развития кластеризации экономики».

Оба эксперта сошлись на том, что пока наша экономика будет возобновляться после шоковой терапии и испытания экономическим кризисом, к оживлению процесса развития кооперации и кластеризации следует активнее привлекать местную власть. Она может ориентироваться на поддержку международного сообщества, принимать участие в международных грантах и программах международных организаций, таким образом реализовать общие проекты бизнеса и власти. Полезной также будет кооперация с европейскими объединениями в обмене опытом, лучшими практиками в общих трансграничных проектах, привлечение научного сообщества. Но для этого, прежде всего, нужна политическая воля государства и ориентация на развитие пространственной экономики.





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