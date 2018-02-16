История одного стартапа. Идеальное ценообразование для интернет-магазинов

16 февраля 2018 г. 17:00

Герои новой истории об украинских стартапах предложили удобное решение для интернет-магазинов и компаний мира. Они создали платформу Competera, которая дает интернет-магазинам рекомендации о том, какую устанавливать цену, чтобы люди продолжали покупать товар, а магазин при этом максимально зарабатывал. О том, как работает Competera, о достижениях ее разработчиков и планах читайте в материале КиевVласти.





В стартапе трое основателей. Александр Галкин в прошлом занимался аудитом и IT-консалтингом. Александр Сазонов ранее занимался M&A и развитием real estate-проектов. А Андрей Михайлов долгое время работал в аутсорсе, запускал технические продукты, в том числе SaaS-сервисы.





Подписывайтесь на новости “КиевVласть”





Идея создания стартапа возникла очень просто. Андрей Михайлов еще до Competera открыл свой интернет-магазин парфюмерии, где увидел разницу в цене на духи между своим магазином и конкурентом в три раза. “Я понял, что в большом ассортименте товаров очень трудно уследить за справедливой ценой. Мы проверили эту гипотезу и оказалось, что такая проблема есть во многих магазинах”, — рассказывает Михайлов.





Читайте также: История одного стартапа. Сервис оплачиваемых стримов по запросу Mymobstr





По словам предпринимателей, с привлечением первого клиента получилась интересная история. На сайте одного крупного интернет-магазина аналитики Competera случайно обнаружили ценовую аномалию: чайник стоил 1170 грн, а на сайте уже неделю его цена была 11 700 грн. “Мы сфотографировали интерфейс нашего дашборда с этой аномалией и сбросили им просто на общий email. Этот магазин (одна из крупнейших сетей Украины) сразу вышел на связь и буквально через неделю стал нашим первым клиентом”, — рассказывает Александр Галкин.





На фото: Александр Сазонов, Александр Галкин, Андрей Михайлов





Развитие и особенности Competera





“Ценообразование до сих пор является самым сложным и плохо контролируемым процессом в современном ритейле. А наша компания Competera меняет подход к принятию решений в ценообразовании. С помощью нашей платформы интернет-магазины и производители увеличивают оборот, долю на рынке и значительно оптимизируют затраты”, — отмечают собеседники KV.





Как рассказывают основатели, их компания была создана в 2014 году и ей уже четыре года. Сначала работа стартапа шла в режиме бета-запуска. У предпринимателей был один клиент и они расценивал это как эксперимент. Почти год они совмещали работу над стартапом с основной работой.









“Competera — “total bootstrap” компания. Проект никогда не привлекал инвесторов, он строится исходя из органического роста компании. Сложно подсчитать сумму, вложенную в стартап, ведь мы инвестировали по мере необходимости, а уже когда вышли в ноль, продолжаем реинвестировать прибыль в развитие”, — рассказывает Александр Сазонов, один из основателей Competera.





По словам стартаперов, в компании сейчас работает больше 50-ти человек. Главный офис Competera находится в Киеве. В компании работают в кросс-функциональных продуктовых командах, используют опыт и фреймворки лучших компаний из кремниевой долины (Facebook, Atlassian, SalesForce etc).

Читайте также: История одного стартапа. Мобильная биржа грузоперевозок Tona

“Мы активно растем и сейчас берем в команду только сильных специалистов, которые могут привнести глубокую техническую или продуктовую экспертизу. Для нас очень важно, чтобы человек также совпадал с компанией по ценностям и культуре, ведь только так мы сможем находиться на “одной волне” и вместе развиваться. Если человек способен быстро учиться, мотивирован на постоянное развитие, на результат, а не процессы, то он сможет влиться в команду Competera. Набираем людей как для работы над существующим продуктом, так и для разработки нового”, — утверждает Александр Галкин.









Как работает Competera?





“Наша SaaS платформа для мониторинга цен конкурентов автоматически следит за ценами, экономит время менеджера по переоценке и помогает ему достичь поставленных целей. Автоматический мониторинг конкурентных цен в режиме реального времени решает проблему действий наугад в отношении стратегии ценообразования, превращая менеджмент ценообразования в прозрачный и эффективный процесс”, — рассказывают собеседники KV.









“Каждый наш клиент получает свой кабинет на сайте, в котором видит аналитику, свое положение на рынке. И когда оно отклоняется от заданных норм, система уведомляет его о том, что нужно что-то изменить и делает рекомендации. Дашборд Competera, по наблюдениям команды, используют клиенты поменьше, а крупные компании предпочитают встраивать API платформы в собственные решения, чтобы получать какие-то более специфические метрики и более продвинутую аналитику. Мы довольно тесно интегрированы с другими сервисами и это преимущество позволяет нам привлекать больше клиентов, — описывают работу платформы основатели.





Сервис мониторинга цен Competera доставляет данные о ценах конкурентов и существенно экономит ежедневные затраты времени на ценообразование с помощью автоматизированных стратегий ценообразования любой сложности.

Читайте также: История одного стартапа. Виртуальные экскурсии по будущему дому с VRNET

“Наша платформа помогает аналитикам классно делать свою работу, экономя затрачиваемые усилия, повышает точность принятых решений. Раньше на переоценку тысячи товаров у менеджера уходили часы, а в некоторых случаях и сутки. Мы можем это делать несколько раз в день”, — отмечает Галкин.









О достижениях и планах на будущее

“Сейчас мы обслуживаем больше 100 клиентов из 25-ти стран и это очень большое достижение для нас, ведь, например, два года назад с нами сотрудничало всего 12 стран”, — отмечает Александр Сазонов.





По словам предпринимателей, сегодня больше половины их клиентов — это международные компании не из региона СНГ. В Competera клиенты на всех четырех континентах, крупнейшие ритейлеры Индии, Африки, Европы. Среди компаний, которые сотрудничают с Competera, стартаперы назвали “Алло”, OBI, Acer, Ulmart, Ozon.ru, Samsung, Panasonic и другие всемирно известные бренды.





“Что касается наших планов, то сейчас мы делаем одно решение с прогнозными моделями ценообразования, которые помогут ритейлеру самому выбирать сколько он будет зарабатывать, опираясь на наш продукт. Это решение мы хотим сделать для рынка онлайн-ритейла, которые продают свои товары через маркетплейсы. А еще мы видим большие возможности на Азиатском рынке”, — резюмировали основатели Competera.









Что касается рекламы, домен Competera.net в Google поиске “Price intelligence” (сфера, которая является нашей компетенцией) находится на первой странице и это органический рост и заслуга маркетинг-отдела компании, который пишет много обучающего контента для пользователей и людей, которые интересуются последними трендами ценообразования.

Читайте также: История одного стартапа. Инновационные технологии в парковочном бизнесе

Фото: Competera

KиевVласть





Источник