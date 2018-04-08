История лондонских афер: Финансовые пузыри

Примечательное заявление сделала британская аналитическая организация Chatham House. Один из влиятельных западных центров фактически признал, что Лондонская фондовая биржа перманентно занималась юридическими преступлениями, вовлекая российских миллиардеров в отмывание капиталов. Примечательность этого заявления состоит в том, что сделала его структура, созданная на деньги акционера Сити американской группы JP Morgan. А речь идет о преступности работы особого института финансовой системы Запада. Этот институт сыграл решающую роль в истории формирования англосакского капитала на всех ее этапах — от первичного накопления до создания глобальных монополий.

Во многом такое значение Сити было связано с личностью ее создателя. Это был советник и финансовый агент британской королевы Елизаветы I Томас Греш. Вместе с польским астрономом Николаем Коперником, он впервые теоретически описал функционирование глобальных спекулятивных пирамид. Советник королевы утверждал, что в роли финансового инструмента может выступить все, что угодно — даже воздух. И делал вывод: с помощью ряда манипуляций эти новоявленные «финансовые инструменты» можно навязать обществу в качестве официальных расчетных единиц. Тот, кто использует это обстоятельство, получит возможность безгранично извлекать сверхприбыль, делать деньги в буквальном смысле из воздуха. С точки зрения современной экономки, советник Елизаветы I доказал, что базовое понятие экономики «меновая стоимость» имеет виртуальный характер. А учрежденная им в 1570 году Королевская (Лондонская) биржа должна была способствовать формированию первого спекулятивного пузыря.

Но прежде чем приступить к созданию этого пузыря, необходимо было подобрать нечто, что могло бы выступить в роли суррогата реальных денег. Что-то крайне дешевое, практически равное по цене воздуху. Следующий этап состоял в том, чтобы перенести на этот предмет реальную стоимость, после чего превратить его в расчетную единицу. Последнее было труднее всего — необходимо было переформатировать сознание человечества. По этой причине реализация идей Грешема растянулась на целые столетия.

На фото: Лондонская фондовая биржа в октябре 1847 года, Лондон, Англия, историческая иллюстрация (Фото: Collection Jaime Abecasis/Imagebroker.com/Global Look Press)

Сначала, чтобы отучить европейцев от фетишизации металлических денег, занялись их активной дискредитацией. Осуществили целую кампанию массовой порчи золотых, серебряных и медных монет. На этом фоне создали ажиотаж вокруг луковиц тюльпанов и довели его до того, что за одну единицу наиболее редких сортов можно было купить целое поместье. Во многом «тюльпаномания», а затем «гиацинтовая лихорадка» стали возможны благодаря активной роли Королевской (Лондонской) и Амстердамской бирж.

То, что в условиях отсутствия всякого объяснения такие действия приводили к диспропорциям и кризисам увлекшихся последователей Грешема не беспокоило. К тому времени они настолько почувствовали полную безнаказанность, что приступили к реализации следующей мошеннической схемы.

В конце XVII века создали Банк Англии и организовали кампанию по размещению в нем драгоценных металлов. Объявили вклады простых граждан кредитами, предоставленными правительству. Гарантии выдали в форме кредитных билетов. А чтобы вызвать максимальный интерес, пообещали выплату в скором времени высоких процентов.

Параллельно организовали массовое создание акционерных компаний («компания Южных морей» и др.), которые, также как Банк Англии, эмитировали акции и распространяли их через Лондонскую биржу. Однако очень скоро этот спекулятивный пузырь лопнул. Возникшая паника и была использована для того, чтобы превратить клочки бумаги в расчетные единицы. Последователи Грешема прекрасно помнили его завет, что переформатировать сознание общества проще в период кризисов, когда индивидуумы оказались в состоянии стресса.

Банк Англии объявил о реструктуризации кредитов. Кредитные билеты с коротким сроком погашения были превращены в долгосрочные обязательства, а затем получили фиксированную стоимость и были превращены в расчетные средства. Конечно, европейцы осознавали, что в отношении их осуществили аферу. Но, пострадав от банкротств акционерных компаний, вынуждены были смириться. Преобразованные в деньги кредитные билеты Банка Англии сохранили хоть какую-то стоимость. К тому же вскоре появилась возможность обменивать их на товары. Государственные учреждения, а вслед за ними и частные компании стали принимать и выдавать прежние кредитные билеты в качестве оплаты.

Тогда-то клочки бумаги и стали официально считаться деньгами. И эту успешно сформированную пирамиду стали распространять на все уголки планеты, вовлекая в нее все новые страны и народы.

Масштабы этой деятельности оказались настолько огромными, что по образцу Лондонской биржи и Банка Англии возникли Нью-Йоркская биржа и ФРС США. Вначале функции этих суррогатных учреждений точь-в-точь копировали прототипы. Централизованно выпуская по факту фиатные (символические — ред.) деньги, формально гарантировали их обеспеченность дргаметаллами. Однако вскоре хозяева суррогатов настолько распоясались, что отказались и от этого. Не только фактически, но и юридически отменили какую-либо обеспеченность их бумажек.

Сегодня же, наконец, вплотную подошли к реализации последнего пункта программы Грешема-Коперника — использованию в качестве расчетной единицы… воздуха. Внедрение электронных денег — это и есть воздух. Ведь программный код существует лишь в виртуальном мире. Его нельзя ни потрогать, ни увидеть в естественной среде, ни зафиксировать приборами. И вновь распространением эрзац-денег, которым придумали интригующее название «криптовалюты», занялась Лондонская фондовая биржа.

Одна из ее структур объявила о запуске с апреля 2018 года торговли фьючерсами в биткоинах. Это преподнесли как «исторический прорыв в мире финансов».

Но почему именно в этот момент хозяева Лондонской биржи занялись дискредитацией своего детища. Не потому ли, что для продления финансовой пирамиды есть только два способа: реструктуризация или глобальная война? Война в нынешних условиях война равносильна ядерному Апокалипсису и гибели человечества. Для реструктуризации, т.е. перевода мировой финансовой системы на криптовалюты, потребуется повсеместно уничтожить такой институт как государство.

А может быть, хозяева планеты просто прекрасно понимают, что финансовые пирамиды рано или поздно заканчиваются? Может, почувствовали, что пришло время искать запасные аэродромы, а заодно снять с себя всякую ответственность за будущие последствия?

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