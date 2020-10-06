Исследование: во время пандемии в России активнее всего развивались цифровые платежи

– С чего начался этот бизнес? Как вообще пришла идея делать игровые компьютеры?

– Мне было 28 лет. Я работал тогда в компании, которая занималась сборкой игровых компьютеров (не хочу говорить название, потому что сейчас они на это обидятся). Когда я туда пришел, это выглядело как компания будущего, где руководитель и сотрудники находятся на одной волне, где все вопросы решаются не путем деловой переписки и трехдневным ожиданием ответа, а простым разговором с коллегой, сидящим через стол от тебя. Потом это все превратилось в компанию прошлого. С официальными переписками, со штрафами за опоздания, регламентированными обедами и прочим корпоративным фашизмом, от которого на Западе давно уже пытаются отойти, а у нас до сих пор считают эффективными методиками управления. Но их эффективность стремится к нулю или отрицательным величинам. Банальный пример с обедами: когда сотрудники обедали все вместе, то тратили на это 15 минут, а если кому-то поступал звонок от клиента, то он на него отвечал. То есть работа не прекращалась, но все были довольны и собой, и работой, и результатом. Работа выполняется, коллектив доволен. А когда начали регламентировать обеды, то сотрудники уходили на час и не отвечали на звонки – обед же. Руководство компании начало считать себя выше сотрудников. Им не нравилось, что работники кучкуются и слишком тесно общаются. И начались попытки зарегламентировать все.

Тогда я и решил, что надо уходить и делать свою компанию, где все будет организовано иначе. Это было весной 2019 года.

– А чем вы занимались в той компании, где регламентируют обеды?

– Я сначала был менеджером по продажам. Меня в компанию привел мой друг Максим, который уже работал там. Кстати, у них был классный подход к подбору кадров. Первыми кандидатами на работу были друзья и знакомые сотрудников компании. Если появляется вакансия, сначала смотрят на то, подойдет ли кто-нибудь из них. Что это давало? Первое – человек, который принят на работу, был ответственен за то, что если он накосячит, то подведет человека, который его рекомендовал, а человек, который его рекомендовал, боится привести некомпетентного сотрудника, поэтому советует только проверенного человека. И получается, что в коллективе все так или иначе друг друга знают и работают не только за деньги и идею, но и друг за друга.

Так вот, поначалу я был менеджером по продажам, а я такой человек, которому трудно быстро влиться в незнакомый коллектив, что-то начать с ходу предлагать, делиться идеями. Но в той атмосфере это было легко. И я начал в общем чате и просто в разговорах с руководством предлагать идеи по улучшению разных бизнес-процессов. Через 2 месяца меня перевели в маркетинг и на контакты с партнерами. Я договаривался с ними, чтобы нам поставляли хорошее железо, мы организовывали мероприятия. Это была в чем-то работа мечты, потому что я общался и взаимодействовал с крупными компаниями. Если бы мне в детстве кто-нибудь сказал, что я буду работать с NVidia, я бы не поверил, а тут это происходило в реальности.

Тогда же я обратил внимание на всплеск клиентов, желающих открыть компьютерные клубы, и предложил организовать эту работу не как с покупателями, а как с партнерами. То есть мы заинтересованы не только продать компьютер, но и сделать так, чтобы клиент не разорился. Он не просто клиент, а будущий бизнесмен. Если его клуб будет успешным, он откроет еще один, а технику для него купит снова у нас.

В общем, накопилось большое количество идей и наработок, которые хотелось реализовывать самостоятельно, без глупостей со штрафами за опоздания и регламентом приема пищи. Тем более что я лет с 12 думал про то, чтобы создать что-нибудь свое, а с 16 лет работал в самых разных сферах, был риэлтором, автомобильным страховщиком, кредитным инспектором в банке, увлекался брокерством. Так что я легок на подъем.

– Где вы нашли деньги на этот бизнес? Менеджер по продажам вряд ли может быстро заработать на новую компанию.

– Я взял деньги у родителей. Точнее, вытащил из семейного бизнеса, в котором принимал участие наряду с ними. Изначально это были 17 миллионов рублей. Тогда казалось, что этого хватит. Но как же мы ошибались в оценках!

– Откуда взялось название Man-Made?

– Это придумала бывшая жена нашего нынешнего коллеги. Я изначально не хотел привязывать название к аббревиатуре PC, потому что это ограничивает сферу деятельности, и она предложила Man-Made (именно через дефис). Это значит, сделано руками человека. Нам всем понравилось, и с тех пор мы под этим названием живем и работаем.

– Когда вы хотели открыть свою компанию, как вы формулировали, чем именно вы будете заниматься и почему это должно выстрелить?

– Предыдущая компания, в которой я работал, позиционировала себя как производитель мощных и уникальных игровых компьютеров. Но уникальных там не было никогда. Потому что покрыть системник винилом, сделать аэрографию или водяное охлаждение – это не уникальная машина, а просто тюнинг. Я еще тогда предлагал делать необычные компьютеры, компьютер в двигателе, в колесе. Звучит забавно, но это действительно редкие вещи. Хотелось делать такое, о чем говорили бы за пределами России. Мы делаем компьютеры и превращаем их в произведение искусства, которого не будет больше ни у кого. Мы уже делали компьютеры и в двигателе, и в колесе, и в мотоциклетном шлеме, и в дефибрилляторе. Мы делаем штучный продукт, который заметен не только в России, но и в мире. Я хотел сделать компанию, которая масштабируется на весь мир. Но не за счет конвейерной сборки одинаковых корпусов, а за счет эксклюзивности продукта.

Сейчас такое время, когда все автоматизируется. С тобой по телефону разговаривает робот или человек, говорящий по скрипту. Этот подход меня, честно говоря, бесит. Потому что мне хочется, чтобы ко мне, к каждому человеку относились как к уникальному клиенту. А то, что сейчас, – это неприятно и некрасиво, особенно в премиум-сегменте. Человек хочет, чтобы к нему относились по-особенному, чтобы показывали, что он не такой, как все. Вообще работа с массовым пользователем и скрипты – это практика 1980–1990-х годов. Просто в России это начали использовать как «новинку» в начале и середине нулевых, не отдавая себе отчета, что это уже к тому моменту устарело. Это относится не только к клиентам, но и к сотрудникам. Все эти оупенспейсы, набитые одинаково одетыми работниками, – это уходит в прошлое в ведущих компаниях. Сейчас работа – второй дом, куда приходят с семьями, собаками, потому что это дает работникам дополнительную мотивацию, чтобы делать отличный продукт.

– Под уникальный продукт нужны такие же работники. Где вы их искали?

– А я их не искал. Так получилось, что со мной работали как раз те, кто был нужен. Специалисты высокого уровня в своих областях, люди, которые хотят делать круто, качественно. Отвечать за то, что ты делаешь. Три человека из нынешней команды пришли вместе со мной с прошлой работы сразу, потом еще несколько сотрудников оттуда же. Сейчас у нас в компании работают 9 сотрудников (вместе со мной).

– Первые проблемы и первые успехи после создания собственной компании?

– Первым успехом было то, что нам удалось найти отличное помещение, где сейчас и работаем. Мы искали офис, который можно было бы не только приспособить под наши нужды, но и превратить его в аналог дома. Мы посмотрели много офисов, но все они нам не нравились по разным причинам. И тут случайно увидели на ЦИАНе свежее объявление об аренде. В тот же день съездили посмотреть и моментально просто влюбились в это место. Но эта аренда привела и к первым сложностям. Потому что из-за расположения офиса мы не смогли с первого раза пройти регистрацию компании в налоговой.

Налоговый инспектор посмотрел на адрес офиса, на мой личный адрес, и у нас с ним состоялся довольно странный диалог: «Ты директор?» – «Да». – «А почему офис твоей компании так далеко от твоего дома?». Меня настолько смутил и удивил этот вопрос, что я завис на пару минут, наверное: «Моим сотрудникам сюда ездить проще. А мне все равно, как далеко офис находится от моей квартиры». – «Это подозрительно. Нужны дополнительные подтверждающие документы для регистрации».

Меня этот подход просто убил тогда. Насколько же наши государственные чиновники странно понимают бизнес и бизнесменов. В их голове: «Владелец компании будет думать о своем личном комфорте, а не о сотрудниках и деле!». Это какая-то дичь, объясняющая то положение, которое занимает бизнес в нашей стране.

Регистрацию мы со второго раза прошли и начали наконец работать. Мы сделали ремонт в офисе, закупили мебель для сборки компьютеров. Это, кстати, тоже удача. Мы нашли на Avito немецкие столы 1973 года, которые сейчас используются для сборки. Отличные столы, почти произведение искусства, ни одной царапины. Они еще и вандалостойкие.

– Что стало первой серьезной проблемой?

– Первая боль – это сайт. Ирония в том, что мы интернет-магазин. И с помещением у нас все супер, а с сайтом долго было не здорово. Мы нашли через друзей специалиста по сайтам, договорились о цене. Он начал делать, а потом пропал. А у нас уже запланировано участие в выставках, нам без сайта нельзя никак. Тогда мы в спешке нашли небольшую контору, которая нам сделала одностраничный сайт быстро и за 60 тысяч рублей. Но понятно было, что это временное решение. Мы отвлеклись на выставки, а потом решили, что, пока не найдем отличных специалистов по сайтам, будем гнать трафик и продажи через соцсети.

Началось Royal Auto Show в Питере, где коллекционеры показывают свои крутые и раритетные машины. И я подумал, что нам там самое место, чтобы показать себя. Собрали компьютер в двигателе Audi и привезли его туда. Комп в двигателе произвел впечатление, и с того шоу мы получили несколько клиентов. Причем эти люди подтвердили мое убеждение в том, что спросом будут пользоваться именно уникальные компьютеры. Но выставка показала, что нам еще острее, чем раньше, нужен качественный сайт.

Мы нашли краснодарскую компанию, и они начали делать сайт. Мы отправили им референсы по задаче, а в ответ получили полную копию одной из компаний-конкурентов. Естественно, я принял это в штыки. В результаты мы полгода делали этот сайт с постоянными конфликтами и сложностями с подрядчиками. У нас был жесткий контракт, и мы уже молились в какой-то момент, чтобы все это быстрее закончилось. Они сделали все, что предусмотрено контрактом, и ушли уже в свой Краснодар. То есть было потрачено много, а качественного сайта так и не было. И это неизбежно сказалось бы на бизнесе, но в тот момент у нас появился клиент, собиравшийся открывать компьютерный клуб. Причем он на нас вышел через другого клиента, который дал рекомендацию, потому что остался очень доволен своим компьютером. Это был большой заказ, который принес нам первую большую прибыль, которая позволила более-менее спокойно пройти через коронавирусные ограничения. И от этого же клиента мы получили заказ на первую нашу уникальную работу – компьютер «Некрономикон».

– Он фанат Лавкрафта?

– Нет, он сказал, что очень любит «Ведьмака», очень здорово разбирается в технике, поэтому компом с цветной водичкой мы никого не удивим. Мы, впрочем, и не собирались удивлять этим. Сделали несколько эскизов и в итоге от «Ведьмака» и вселенной Сапковского пришли к компьютеру в стилистике Лавкрафта. Это не просто раскрашенный корпус, это вообще произведение искусства и высокое техническое качество. Пока мы двигались от эскизов к работе и заказу железа, начался коронавирус и поставки застопорились. Эти сложности удалось преодолеть, хоть и с временными потерями, но клиент остался очень доволен. Когда уже собранный «Некрономикон» стоял у нас в офисе и ждал, когда мы его передадим клиенту, приезжающие с железом курьеры разевали рты от удивления. Ну это действительно крутая штука, скромничать тут нет смысла.

– Кто ваши основные клиенты сейчас?

– Это владельцы компьютерных клубов. Но и частные одиночные клиенты приносят стабильный доход. С клубами работать выгодно, потому что они берут сразу по 20–30 машин. Но мы не делим клиентов на интересных и нет. Нам одинаково в кайф работать с папой, который пришел за компом для сына, с молодым парнем (или девушкой), который хочет игровой комп для себя, или с предпринимателем, собирающимся открывать клуб.

– Клубы стали снова популярными Почему? Можно нарисовать портрет того, кто открывает компьютерный клуб?

– Это молодые люди, которым сейчас чуть за 30 или чуть меньше 30. Они ходили в компьютерные клубы в 1990-х, потом успели заработать какие-то приличные деньги, попробовали себя в модных бизнесах вроде кальянных или баров, а теперь ностальгируют и хотят открыть клуб. И сегодня успешный клуб – это не прокуренное помещение в подвале со школьными стульями и загаженным туалетом. Это место, где можно провести с удовольствием целый день и ни разу даже не сесть за комп. Там есть и кухня, и лаунж-зона. И отличные игровые машины, и настольные игры. Там приятно находиться. С такими клиентами просто и приятно работать. С теми, кто хочет сделать так. Потому что есть взрослые дядьки, которые краем уха услышали, что компьютерные клубы – это снова модно и в тренде. У этих дядек есть много денег, но нет понимания, как этот бизнес должен работать. Поэтому они тратят огромные средства на аренду гигантских помещений, закупку десятков (если не сотен) компов, а потом прогорают, потому что такой ангар никому не нужен. Там будут огромные расходы на электричество. Это помимо того, что туда никто не пойдет.

Я всегда хочу, чтобы клиент, который к нам приходит, пришел к нам снова или рекомендовал нас друзьям и знакомым. Поэтому предпринимателям мы стараемся помочь не только с техникой, стильной сборкой, кабель-менеджментом и другими услугами технического свойства. Мы же отлично представляем, как работает эта индустрия, что пользуется спросом, а что нет. И мы даем советы и рекомендации, как привлечь в клуб аудиторию, как сделать его успешным, чтобы предприниматель открыл еще один, а потом еще несколько.

– Какие три совета вы бы дали предпринимателю, собирающемуся открывать клуб?

– Не фокусироваться только на компьютерах. Не продешевить в покупке компьютера. Сделать место так, чтобы человек мог реализовывать все свои потребности в течение дня.

Идеальный компьютерный клуб – это место, куда ты можешь прийти утром и провести там весь день, реализуя все свои потребности. Вкусно поесть, воспользоваться чистой уборной, поиграть, отвлечься от игр, посмотрев телевизор или сыграв в настольную игру. Пообщаться в уютной и приятной обстановке. Когда меня спрашивают, как делать, я советую ориентироваться на бензоколонки. Они продают бензин, но это не основной источник дохода, потому что больше приносят кофе, булочки, еда, напитки, газеты и журналы, сувениры и прочие сопутствующие товары. По этому же принципу должен работать и компьютерный клуб, который хочет стать успешным.

Поясню и про не продешевить при покупке компьютеров. У нас были клиенты, которые хотели купить 30–40 машин для оборудования клуба. Мы им все просчитали, и они ушли искать варианты дешевле. Нашли у сетевых поставщиков. Закупили технику. А потом позвонили мне утром в день открытия и попросили их спасти. Из 40 компов не работал ни один. Продешевили. Причем не намного. Они сэкономили пару сотен тысяч на всем.

– Вы их спасли?

– Конечно! Приехали, все настроили, наладили, разложили кабели. Мы не бросаем своих клиентов. Ведь наша задача – не просто продать и скрыться в закат. Мы работаем с клиентом и после продажи. Если это клуб, настраиваем систему, объясняем, как с ней работать, делаем кабель-менеджмент, меняем машину, если ее сломали или она стала сбоить. Делаем ТО (его же не только для автомобиля надо делать). Компьютер по-хорошему надо раз в год чистить, заменять термопасту, приводить его в порядок. С одиночными клиентами такая же история. Мы же обслуживаем компьютеры по гарантии, меняем комплектующие, если это необходимо.

– Это тоже статья доходов?

– Нет, это мы делаем бесплатно. А зачем нам брать за это деньги? Мы продаем не только компьютер, мы продаем комплекс услуг. То есть если клиент купил у нас, мы снимаем с него всю головную боль, которая связана с компом, мы не бросаем его один на один с машиной, которая регулярно требует внимания.

– Сколько сейчас стоит хорошая рабочая машина, которая потянет современные игры?

– В рублях, учитывая пикирующий курс, говорить не буду, но за 1000–1200 долларов можно собрать хороший игровой компьютер. За 3500 долларов можно собрать сверхмощную машину, которая потянет все. При этом вы получите не просто коробку, а индивидуальный дизайн. Ну а за большие деньги можно получить настоящий эксклюзив.

– Представим, что я пришел к вам и хочу компьютер в рыцарском шлеме. Во что мне это обойдется?

– Все зависит от бюджета. Мы вас сразу спросим, сколько вы готовы потратить, чего вы хотите. Соберем максимум информации и предложим варианты. Если бюджет невелик, то можно сделать шлем не стальным, а пластиковым, крашеным под сталь. А если денег много, то можно хоть под заказ выковать этот шлем. Все зависит от запроса клиента.

– А если клиент живет в Хабаровске, он сможет заказать компьютер у вас? Как вы его доставите? «Почтой России»?

– Нет, «Почта России» наши компьютеры возить не будет. У нас есть компании, которые занимаются профессиональной доставкой именно компьютеров, чтобы он доехал целым и работающим, без повреждений и задержек. У нас уже заказывали компы и из Сибири, и с Дальнего Востока. Было даже несколько заказов из Средней Азии. И все доехало как надо.





Источник