Исследование: малейшее загрязнение воздуха увеличивает сердце в размерах на 1%

Загрязнение воздуха влияет на структуру сердца человека, изменения в которой провоцируют появление сердечной недостаточности. В научном журнале Circulation вышла статья кардиолога Нея Онга из Лондонского университета королевы Марии, в которой доктор показывает корреляцию между плохой экологией и проблемами со здоровьем.

В исследовании Лондонского университета королевы Марии приняли участие четыре тысячи британцев. Участники эксперимента в возрасте от 40 до 69 лет, которые прожили большую часть жизни в одной локации, не страдали от сердечно-сосудистых заболеваний. Перед началом исследования всем подопытным сделали МРТ сердца, чтобы индивидуально зафиксировать его структуру и размеры. После этого их разделили на две группы: одна отправилась жить в экологичный район, а другая – в район с большим количеством автомобильных дорог.

Оказалось, что жители районов, окруженных шумными и загруженными дорогами, имели большие сердца, чем жители более экологичных территорий. Самый удивительный факт заключается в том, что загрязнение в районах, где живут обладатели увеличенных сердец, не превышает нормы Великобритании.

Что именно происходит с сердцем из-за загрязнения? Ученые предполагают, что плохая экология прямо влияет на размер правого и левого желудочков. Это основные насосные камеры в сердце, отвечающие за циркуляцию крови в организме.

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