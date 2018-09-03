Исследование Gfk: китайский рынок электронной коммерции вырос на 23%

В первой половине 2018 г. доля электронной коммерции в глобальных продажах технологических товаров составила примерно треть от общей стоимости. В 18 европейских странах этот показатель ниже и составляет лишь 25%. Тем не менее, доля онлайн-торговли в Европе все же увеличилась за прошедшие несколько лет (21% процент в 2015 г.). Причина в том, что популярность онлайн-покупок отличается в разных категориях. Все еще может измениться, учитывая, что сектор онлайн-ритейла в Европе претерпевает значительную трансформацию. Таковы основные выводы исследования GfK.

Наибольший вклад в рост глобальных онлайн-продаж внесли страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в первую очередь Китай, где рост рынка электронной коммерции составил впечатляющие 23%. В первой половине 2018 г. доля онлайн-продаж технологических товаров в Китае превысила 30%. В отличие от США и Европы, где в большинстве стран уровень проникновения интернета составляет более 80%, в Китае проникновение интернета по-прежнему ниже 55%, поскольку большая часть населения страны живет в сельской местности. Тем не менее, дальнейшие инвестиции в инфраструктуру Китая готовят почву для роста использования интернета что, в свою очередь, будет способствовать увеличению онлайн-продаж. Растущее количество интернет-пользователей в Китае открывает хорошие перспективы для китайских онлайн-ритейлеров. В Китае уже сейчас самое большое интернет-сообщество: 773 млн пользователей при населении 1,4 млрд человек. И число увеличивается год от года. Этот рост будет способствовать увеличению прибыльности китайских онлайн-ритейлеров, помогая им в выходе на европейский рынок.

Китайские гиганты онлайн-ритейла, выходя на рынки европейских стран, как ожидается, будут сфокусированы на продуктовых категориях с минимальной конкуренцией, либо на категориях с низкой долей онлайн-продаж. В 18 странах Европы, участвовавших в исследовании, самая популярная среди потребителей онлайн-категория – ИТ-товары (доля онлайн 38%). Впрочем, менее популярные онлайн-категории, такие как телекоммуникации (доля онлайн 21%), аудио-видео техника (доля онлайн 22%) и малая бытовая техника (доля онлайн 28%) также показали высокий уровень роста онлайн-продаж в первой половине 2018 г.

Для увеличивающегося числа технически подкованных и вечно спешащих потребителей, ограниченных во времени, шоппинг с использованием смартфона или планшета становится самым популярным способом приобретения товаров онлайн. В 2018 г. для каждого второго покупателя технических товаров длительного пользования «мобильное устройство стало самым важным инструментов для совершения покупки», согласно новому исследованию GfK. В 2015 г. таких покупателей было лишь 40%. Китайские лидеры онлайн-продаж и здесь в хорошем положении: на домашних рынках они уже зарекомендовали себя в сфере мобильной коммерции. Шоппинг через мобильные устройства в Китае это уже мейнстрим – более 80% покупателей технических товаров длительного пользования в этой стране предпочитают в качестве основного инструмента для покупки использовать свой смартфон или планшет (исследование GfK 2018 г.).

Новые вызовы для ритейл-сектора в Европе, возможно, получится решить с помощью альянсов или партнерств ключевых игроков. Совместно ритейлеры смогут использовать конкурентные преимущества своих омниканальных предложений, а покупатели получат лучший опыт – онлайн и офлайн – благодаря новым технологиям, совместному внедрению инновационных решений или инвестированию в аналитику больших данных.

Меняющаяся картина европейского ритейла, кажется, прежде всего повлияет на продавцов технологических товаров, однако, традиционный ритейл по-прежнему остается привлекательным для потребителей. Доля покупателей, убежденных, что офлайн-магазины сегодня стали менее значимыми, чем несколько лет назад, не изменилась: 43% в 2015 г. и 43% в 2018 г.

Источник