Испытывают наше терпение: в ГД оценили продление запрета на въезд мужчинам из РФ на Украину — Федеральное агентство новостей No.1

Украина продлила запрет на въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом заявил первый заместитель главы МВД Украины Сергей Яровой. В ведомстве уточнили, что, несмотря на прекращение действия военного положения, Государственная погранслужба продолжит усиленную охрану границы с Россией по требованию СНБО.

«В том числе решением СНБО продлено действие ограничительных мер Госпогранслужбы относительно въезда в Украину мужчин — граждан России», — цитирует Ярового пресс-служба МВД Украины.

Напомним, накануне украинский президент Петр Порошенко объявил о прекращении действия военного положения в десяти областях страны.

В Государственной думе подчеркнули, что Киев действует под надуманным предлогом и видит «угрозу от РФ там, где ее нет». Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в интервью Федеральному агентству новостей отметил, что никто из россиян никогда не ездит на Украину с агрессивными целями, поэтому решение СНБО необоснованно.

«Никто из российских граждан с какими-то криминальными целями на Украину не ездит, навещают родственников да друзей. Или же кто захотел поехать домой, живя в России, но имея корни на Украине, например.

Это, конечно, выглядит довольно странно, что Киев не пускает россиян определенного возраста. Никаких разумных предпосылок [для такого решения] я не вижу», — разъяснил депутат.

По словам парламентария, Москва имеет полное право зеркально ответить Киеву на ограничение въезда для граждан РФ, и тогда это нанесет непоправимый урон экономике Украины.

«Конечно, они испытывают наше терпение, поскольку в основном с Украины едут в Россию на заработки. В межгосударственных отношениях существует практика зеркальных мер, и если они ввели такое ограничение, то и Россия имеет право закрыть въезд для украинцев.

Но из гуманитарных соображений мы понимаем, что экономика Украины из-за режима Порошенко фактически разрушена и для многих украинцев единственный способ заработка — это поехать в Россию. Если мы перекроем им въезд, то лишим многие семьи средств, необходимых для выживания», — резюмировал собеседник ФАН.

Напомним, поводом для введения военного положения на Украине стала провокация ВМСУ в Керченском проливе 25 ноября.

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