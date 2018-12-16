Испытание Епифания: Какие вызовы ждут ПЦУ. Новости политики — Деловая столица

Вновь автокефальная Православная церковь Украины с момента появления будет втянута в многовековую геополитическую игру между центрами мирового православия — и в новейший кровавый матч между сторонниками «русского мира» и его противниками

Вчера в Софии Киевской было создано автокефальную православную церковь Украины. Как украинским иерархам, так и представителям Вселенского патриархата хватило терпения, такта и дипломатического таланта, чтобы довести начатую непростую работу до логического финала. Хотя даже накануне собора существовали обоснованные сомнения в возможности такого финала.

Православная церковь Украины, с одной стороны, получила молодого и достаточно энергичного предстоятеля. Который, в отличие от большинства своих старших товарищей, не имеет специфического опыта времен Советского Союза, когда церковные иерархи были вынуждены искать непростые компромиссы между сохранением христианских добродетелей — и сохранением жизни и свободы для себя и своих верных. Митрополит Епифаний, в силу молодого возраста (39 лет), не имеет темных пятен в своей биографии, и особых обязательств перед кем-либо, кроме патриарха Филарета — и вселенского патриарха Варфоломея I. Что, в свою очередь, дает ему невиданную свободу в принятии административных и управленческих решений.

С другой стороны, в новообразованной структуре в Епифания будет и мощная оппозиция. Тот факт, что после первого тура голосования поддержку почти поровну поделили между собой митрополит Луцкий и Волынский Михаил (от УПЦ КП), митрополит Винницкий Симеон (от УПЦ МП) и Епифаний, свидетельствует о том, что молодому предстоятелю придется с первых шагов учиться управлять структурой, где не все с ним согласны (что составляет заметную разницу с УПЦ КП времен безраздельного руководства Филарета). И факт существования оппозиции на самом деле радует. Хотя бы потому, что свидетельствует о заметной разнице новой церкви с традиционными постсоветскими религиозными структурами. С другой стороны, немало иерархов новосозданной структуры приложат усилия для того, чтобы закрепить свое влияние на молодого главу церкви.

Перед которым, кроме внутренней оппозиции, стоит еще два непростых вызова. Ему придется выстраивать отношения как с Вселенским патриархатом, который предсказал каналы влияния на ПЦУ в уставе новой структуры, так и с УПЦ МП — действия которой, как ни крути, направляются и координируются на данном этапе уже даже не в РПЦ, а на российском Совбезе.

Собственно, само избрание Епифания — это первый компромисс между ПЦУ и Вселенским патриархом. На Фанаре не рассматривали возможности избрания Филарета на пост главы новой церкви — равно как и в УПЦ КП не предусматривали возможности отдать руководящую должность кому-угодно еще. Молодой иерарх, который в возрасте 35 лет (что по церковным меркам беспрецедентно) получил должность местоблюстителя Филарета, стал «нулевым вариантом», который устроил как УПЦ КП, так и всех, кто имел не то чтобы совсем необоснованные предубеждения относительно фигуры Филарета — как в УАПЦ и УПЦ МП, так и на Фанаре.

И в ближайшем будущем новоизбранный глава церкви окажется в треугольнике, каждая вершина которого будет лоббировать свои интересы. Одной вершиной станет, без сомнения, Варфоломей, который лоббирует свою идею «всемирного православия», не очень считается с «каноническими территориями» — и стремится к обновлению для выживания в современном мире. Вторым центром притяжения для Епифания, естественно, станет патриарх Филарет, подчиняться которому молодой глава банально привык. А третьим центром, очевидно, будет группа амбициозных епископов — вроде Евстратия Зори — которые захотят получить максимум прав и возможностей в церковном управлении по мере того, как в силу естественных причин ослабится влияние Филарета.

От того, насколько Епифанию удастся выдерживать баланс между этими центрами влияния, очевидно, будет зависеть и успех его карьеры.

А другим непростым вопросом для ПЦУ и ее руководителя станет выстраивание отношений с УПЦ МП. Которая, с одной стороны, является полностью несамостоятельной в принятии решений, которые ей навязывает уже даже не так патриарх РПЦ Кирилл, как российский Совбез. Но в которой есть немало епископов, клириков и мирян, готовых перейти к ПЦУ — при условии адекватного к ним отношении.

Именно обеспечить это адекватное отношение к верующим и клирикам УПЦ МП, готовых перейти в новую церковь — это и есть одна из главных задач новоизбранного предстоятеля. Без такого перехода маргинализировать УПЦ МП, оттеснить ее на периферию общественно-политической жизни не удастся. И новая церковь, которая, с точки зрения власти задумывалась, как существенный шаг в повышении уровня национальной безопасности, с этой миссией в полной мере не справится.

И здесь «партия молодых и амбициозных епископов» с бывшей УПЦ КП, которые готовы «клеймить позором» всех и каждого, составляет заметную опасность. Поскольку, опасаясь, что «перебежчики» будут размывать их влияние в новой церкви, они могут приложить усилия к тому, чтобы поток этих «перебежчиков» минимизировать с помощью неадекватной демагогии и ура-националистических лозунгов. Несомненно, что радикальные лозунги, сгоряча сказанные кем-то, кто привык к «толерантным дискуссиям между УПЦ КП и МП» (лексике которых могли позавидовать как шахтеры, так и стихийные торговцы), будут немедленно ретртанслированы российской пропагандой — и отнюдь не в пользу имиджа Украины в мире. Возможно, главе новой структуры следовало бы обратить внимание на то, кого из его подчиненных будут чаще цитировать ТАСС и РИА «Новости» — и принять соответствующие оргвыводы.

Судя по всему, становится понятно, что вчерашнее происшествие — это не какая-то «Большая и Окончательная Победа». С точки зрения церковной — это начало нового, сложного и масштабного проекта. В рамках которого можно реализовать как христианские идеалы — так и идеалы, от христианства далеки.

С точки зрения светской власти — это, с одной стороны, способ укрепить национальную безопасность. А с другой — появление нового мощного центра, который неизбежно будет влиять на мысли и настроения миллионов граждан страны.

В любом случае, вчера украинское православие сделало широкий шаг в сторону возвращения к адекватному мира и адекватного христианства. Будем надеяться, что дальнейший поход по этому пути будет происходить так же эффективно, как и вчерашний Собор.





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