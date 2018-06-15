Испания и Португалия сыграли вничью в матче ЧМ-2018

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Арбитражный суд Московской области отказался заблокировать счета пяти компаний, подконтрольных подмосковному застройщику Urban Group, сообщил РБК. Соответствующее определение суда опубликовано в картотеке дел.

С ходатайством о принятии обеспечительных мер в отношении ООО «Ивастрой», ООО «Ваш город», ООО «Экоквартал», ООО «Континент проект», ООО «Хайгейт» выступал Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства. 9 июня фонд подал иски о банкротстве этих пяти компаний, входящих в Urban Group, 14 июня суд принял их к рассмотрению.

Фонд просил запретить компаниям осуществлять любые расходные операции по всем открытым счетам, кроме выплаты зарплат, уплаты налогов и оплаты услуг по содержанию объектов строительства. Суд посчитал, что фонд недостаточно обосновал свои требования, и отказал в введении обеспечительных мер.

Urban Group — один из крупнейших строителей жилья в Московской области. Ее портфель недвижимости — 2 млн кв. м (данные компании). Основной владелец — Александр Долгин.

Сейчас Urban Group находится в сложной финансовой ситуации. Группа 30 мая остановила продажи недвижимости в жилых комплексах, объяснив это запланированным аудитом, а 1 июня правительство приняло решение о «поддержке завершения строительства» объектов Urban Group.

Сейчас власти устанавливают число дольщиков компании, которым необходима помощь. Их число может составить от 12 500 до 20 000 семей. Владелец и гендиректор Urban Group Александр Долгин готов продать компанию за символический 1 руб. в обмен на отсутствие претензий к ее работе.

Кто застраивает новую Москву







Андрей Махонин / Ведомости

За последний год объем предложения на первичном рынке новой Москвы вырос на 75% и достиг рекордной отметки в 12 800 квартир, подсчитали эксперты «Метриум групп». Продажи стартовали в девяти жилых комплексах. В том числе на этот рынок вывели свои проекты застройщики, ранее тут не работавшие

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«Абсолют»

Эксперты «Метриум групп» подсчитали, какие компании больше всего строят жилья в новой Москве. Расчеты не учитывали уже сданные и распроданные корпуса, а также те дома, строительство которых только планируется. На первом месте — ГК «Абсолют». Этот застройщик возводит два крупнейших проекта Московского региона – «Переделкино Ближнее» и «Первый Московский». Общая площадь жилья в них составляет 2,6 млн кв. м, но сегодня в продаже только 457 100 кв. м (на фото — ЖК «Переделкино Ближнее»)

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«Группа Компаний ПИК»

Немного отстает от лидера ГК ПИК. Компания строит в новой Москве три жилых проекта — «Бунинские луга», «Саларьево парк» (на фото), «Новомосковский». Последний – это перешедшая от компании «Мортон» новостройка, ранее известная как микрорайон Щербинка. Площадь квартир в продаже — 444 800 кв. м. По данным портала ЦИАН, ЖК «Саларьево парк» является самым продаваемым ЖК не только в ТиНАО, но во всей столице. На его долю приходится около 8% (1900 ДДУ) от всего объема сделок в Москве

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«А101»

ГК «А101» хоть и занимает третье место с показателем 293 900 кв. м, но планы у компании самые амбициозные. Сейчас группа возводит четыре новостройки: «Испанские кварталы», «Скандинавия», «Белые ночи» и «Москва А101». Причем в половине из них продажи стартовали за последний год. Но всего застройщик планирует построить в новой Москве 20 млн кв. м недвижимости, потратив на это 450 млрд руб. (данные департамента развития новых территорий Москвы). Для сравнения: за пять лет Москва и частные инвесторы вложили в присоединенные территории совокупно 600 млрд руб. (на фото строительство «Испанских кварталов»)

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Sezar Group

Четвертое место досталось компании Sezar Group с проектом комфорт-класса «Рассказово» (на фото) – площадь квартир в строящихся корпусах составляет 199 400 кв. м. Новостройки в сегменте комфорт-класса в новой Москве преобладают — 458 500 кв. м из общего объема предложения в 578 800 кв. м (данные «Бест-Новостроя»)

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Инвесттраст

На пятой позиции – компания «Инвесттраст», реализующая один из самых масштабных и самых возрастных проектов «Новые Ватутинки» (на фото). Его строительство началось за несколько месяцев до присоединения к столице подмосковных территорий. Общая жилая площадь проекта — почти 900 000 «квадратов», продажи ведутся в корпусах площадью 166 800 кв. м

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Максим Стулов / Ведомости

Компания «Самолет девелопмент» строит в новой москве два жилых комплекса — «Внуково-2017» и «Внуково-2016». Площадь продаваемых в них квартир — 113 787 кв. м

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Кортрос

Площадь продаваемых квартир в ЖК «Прима-парк» (на фото) — единственном в новой Москве проекте компании «Кортос» — составляет 96 905 кв. м

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Максим Стулов / Ведомости

Концерн «Крост» — единственный крупный застройщик новой Москвы, который строит в ТиНАО не только жилые, но апартаментные комплексы — «Новая звезда» и «Легенда 18». Общая площадь находящихся в продаже квартир и апартаментов застройщика равна 88 630 кв. м

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Строительный альянс

«Строительный альянс» — пожалуй, самый загадочный застройщик новой Москвы из десятки крупнейших. Эта компания была создана специально для возведения ЖК бизнес-класса «Дубровка» (на фото). Других проектов у застройщика нет. Но генеральным подрядчиком «Дубровки» выступает ООО «Крост». Площадь продаваемого жилья в проекте — 73 704 кв. м

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Сергей Портер / Ведомости

Застройщик дорого жилья компания Barkli пришла в новую Москву с демократичным форматом — ЖК «Медовая долина», который строится в Крекшино. Площадь продаваемых квартир в проекте — 70 541 кв. м. По подсчетам «Бест-Новостроя», за год предложение в новой Москве выросло на 40% до почти 580 000 кв. м. В итоге новостройки ТиНАО заняли 14% от общего объема предложения нового жилья в столице (3,99 млн кв. м по итогам первого полугодия 2017 г.)

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