искусственный интеллект, zero waste и новый зеленый курс / +1

Бруно Латур. «Где приземлиться? Опыт политической ориентации»

Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2019

Книга французского социолога и философа Бруно Латура — реакция на выход США из Парижского соглашения о климате. Латур называет это поворотной точкой в истории. Новый климатический режим США, по мнению автора книги, — одна из трех главных угроз сегодняшнему обществу. Противостоять замалчиванию катастрофических экологических изменений не смогут ни левые радикалы, ни правые консерваторы, ни экоактивисты. Две другие проблемы — это экономическое неравенство и миграция.





Яна Потрекий. «Zero Waste: Осознанное потребление без фанатизма»

Издательство «Бомбора», 2019 год

Однажды основательница глобального движения Zero Waste Беа Джонсон решила найти экологичную альтернативу туалетной бумаге. Выбор экоактивистки пал на мох из леса, но он оказался слишком жестким. Пришлось вернуться к туалетной бумаге, но уже из вторсырья и без пластиковой упаковки. Очевидно, что даже экоактивисты не готовы жертвовать бытовыми удобствами ради заботы о природе. Где же найти золотую середину? Об этом в своей книге рассказывает экотренер и лучший zero waste блогер 2018 года по версии Live Organic Awards Яна Потрекий. За год автор выбрасывает всего три литра мусора. В книге вы найдете практические советы о том, как сделать свой образ жизни более экологичным, куда сдавать батарейки, компост, ртутные градусники и как подготовить пластик к утилизации. Потрекий доказывает, что осознанное потребление — это не только забота об окружающей среде, но и экономия семейного бюджета.





Шелли Фэн. «Заменит ли нас искусственный интеллект?»

Издательский проект «А+А», 2019

В 1997 году искусственный интеллект (ИИ) выиграл шахматный матч у чемпиона мира Гарри Каспарова. Это был первый сигнал о том, что «умные алгоритмы» могут далеко продвинуться. Сегодня ИИ заменяет водителей на дорогах, диагностирует болезни на уровне врачей-педиатров, подбирает песни и сериалы по нашему вкусу.

Роботам-гуманоидам люди вообще склонны доверять. А недавно Илон Маск рассказал миру о стартапе Neuralink, конечная цель которого — объединить человеческое сознание с искусственным интеллектом. Неужели мы стоим на пороге мира, которым будет править ИИ? Правда ли, что автоматизация оставит без работы миллионы людей по всему миру? Как внедрение «умных» алгоритмов меняет общество? На эти вопросы в книге «Заменит ли нас искусственный интеллект?» отвечает нейробиолог Шелли Фэн.





Jeremy Rifkin. The Green New Deal: Why the Fossil Fuel Civilization Will Collapse by 2028 and the Bold Economic Plan to Save Life on Earth

St. Martin’s Press, 2019

В прошлом обзоре книг об экологии мы рассказывали о бестселлере Джереми Рифкина «Третья промышленная революция. Как горизонтальные взаимодействия меняют энергетику, экономику и мир в целом». Сейчас экономист пишет про «Новый зеленый курс» (The Green New Deal).

«Новый зеленый курс» — это законодательная инициатива в США, целью которой является адаптация к изменениям климата и достижение углеродной нейтральности страны к 2030 году. Пока это скорее стратегическое видение целей американской политики на десять лет, а не пакет законопроектов. The Green New Deal стал темой общенациональной дискуссии. Ее развернули миллениалы — самая крупная часть избирателей в США. И они, в отличие от Трампа, озабочены проблемами климатических изменений, вместе с которыми в ближайшие годы поменяется и мировая экономика.

Ключевые индустриальные отрасли отказываются от ископаемого топлива в пользу дешевеющих солнечной и ветровой энергии. Углеродный пузырь может лопнуть к 2028 году, что приведет к краху цивилизации ископаемого топлива. Зато это откроет возможность для массового перехода к постуглеродной экологической эре.

Книга вышла в сентябре 2019 года, поэтому пока доступна только на английском языке.

