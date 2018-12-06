Искусственный интеллект ставит на снижение юаня и лиры — ProFinance.Ru

06.12.18 10:06

Окончания торговой войны между США и Китаем пока не предвидится, а высокая инфляция в Турции и другие риски могут спровоцировать новую волну бегства капитала из страны.

В этом году Дэмиен Ло и Атсуо Огаки, два бывших опционных трейдера JPMorgan Chase, запустили Ensemble Capital, хедж-фонд, которым управляет искусственный интеллект. В его основе лежат так называемые алгоритмы глубокого обучения, анализирующие данные и генерирующие торговые рекомендации. Модель отслеживает динамику различных классов активов, макроэкономическую статистику и прогнозы аналитиков, после чего оценивает перспективность различных торговых стратегий. С момента создания Ensemble Capital заработал около 2%, что заметно ниже двузначных целей, поставленных его руководством. Однако произошло это из-за того, что люди пока хеджируют ставки искусственного интеллекта и не дают ему «разгуляться».

«Если предоставить роботу большую свободу действий, то после изучения доступной информации он придет к другим выводам, нежели человек», — рассказал в интервью агентству Bloomberg Дэмиен Ло. — «Если бы мы дали модели большую самостоятельность, мы бы заработали больше».

Новая ставка фонда — на рост волатильности валютного рынка, а главными целями являются китайский юань и турецкая лира. И это, несмотря на некоторое снижение напряженности между США и Китаем и общую стабилизацию развивающихся рынков (EM).

«Обычно в торговой рекомендации, которую генерирует система, просто указывается вероятность заработать на той или иной сделке», — объясняет господин Ло. — «То есть робот говорит: «здесь вероятность заработать больше, чем потерять, а здесь — они равны»».

В этом году валюты EM демонстрировали настоящие «полеты» на фоне обострения торговых войн, укрепления доллара и повышения ставок в США. С начала года их волатильность выросла на 12% (рекордное значение с 2016 года), так как инвесторы активно хеджируют риски масштабных изменений курсов. В этом году и юань, и лира заметно подешевели, но юань стабилизировался после заключения перемирия между США и Китаем, а лиру агрессивным повышением ставок спас Банк Турции.

«Не дайте себя обмануть», — призывает господин Ло. — «Ставки в Турции высоки, но высока и инфляция. Инвесторы ищут высокую доходность и вложили в турецкие активы много денег. Однако если риски вновь начнут расти, то мы можем увидеть новую волну бегства капитала с рынка страны».

Не верит эксперт и в скорое окончание торговой войны между США и Китаем. По его прогнозу, ситуация еще очень много раз изменится, а мировая экономика продолжит замедляться.

Последние новости:

Jannbel: : Tup (09:55), о фонде амеров лучше дайте опус

Tup: Опережая вопли всяких «жэколовов», сообщаю, что меня уже спрашивали на эту тему и легальность своего капитала я им обосновал всеми необходимыми документами о происхождении и уплате всех полагающихся с этого налогов.

)))

Tup: Jannbel (10:08), Всё уже давно дано.

Она упадет в 10 раз.

Tup: Да даже не в фонде дело.

Грядет переформатирование всей финансовой системы мировой.

Термин «кризис» не отражает того, что ее ждет…

А ждет ее полная перезагрузка.

Tup: Хищный Котейка (10:12), Здравствуй, Вова.

Что я отжигаю?

Ничего не отжигаю.

Просто указал, откуда у таких вот капузд берется такой вот оголтелый «патриотизм»…

Tup: Я б даже сказал ипанутый «патриотизм».

Он сродни Галиному, которая грезит тем, что чтоб путин ипанул по ее дому в Калифорнии парочкой ядерных ракет.

И кабылистовому, который «патриотит» из Нормандии…

Tup: по сусалам они грезят им дать…

))))

Kapusta: эх,Хека)дело даже не в том,что ты,будучи вором и бепздельником,не представляешь себе другого способа заработака,как наворовать.Это твоя личная беда.Но ты ж хочешь почтения в целом,а на этом конкретном форуме просто выпрашиваешь его всеми известными тебе нехитрыми способами.При этом ведешь себя,как грязноротый идиот,пачкая неизвестных тебе людей,приписывая им свои качества.Но уважения все равно хочешь.Дурачок))

Тимофей Квасцов: Tup (10:21), хотелось бы чтоб рано или поздно эти так называемые «патриоты» вместе с этим чудовищным режимом ответили за все то что натворили с россией! 🙂

Tup: Тимофей Квасцов (10:26), Они ничего не ответят, Тима.

Они будут злобно кусать локти.

Свои и чужие.

)))

Tup: Kapusta (10:23), Если бы я заслужил твое уважение, Капузд, я бы потерял его к самому себе.

Это несовместимые вещи.

Для меня уважение идиотов — это приговор!

)))

Tup: Ладно.

Разминка закончена.

)))

Kapusta: Tup (10:31), а ты,Хека,не только в моих глазах ииотом выглядишь.И не просто идиотом,а идиотом с грязной пастью,втискивающим окружающий мир в свои нехитрые убогие стандарты…просто поверь(С)

А всё-таки категории «идиот» и «злобный истерический идиот»-всё-таки две огромные разницы.

Kapusta: 09:56 Хищный Котейка: еще раз позырила на кабель(у меня в терминале еще и два часа есть),все-таки копит кто-то лонги

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