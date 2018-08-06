Исход из Минцифры

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минцифры) покидают руководители трех департаментов. Это директор департамента регулирования радиочастот и сетей связи Александр Понькин, директор департамента инфраструктурных проектов Максим Мысев, а также директор департамента внешних коммуникаций Екатерина Осадчая. Все они, согласно их заявлениям, уходят из министерства по собственному желанию.

Все трое указанных руководителей подтвердили уход из министерства в разговоре корреспондентом ComNews. При этом сказав, что рассматривают поступающие к ним предложения о работе. Подробностей относительно того, где именно они планируют продолжать трудовую деятельность, они корреспонденту ComNews не рассказали. При этом, если Александр Понькин и Екатерина Осадчая уже закончили работу в министерстве, то Максим Мысев официально покинет Минцифры с 20 августа. Сейчас он находится в отпуске.

Помимо того, как стало известно корреспонденту ComNews от источника, кроме Александра Понькина и Максима Мысева из ранее подведомственных им департаментов уходит большая часть основного состава. «От прежнего коллектива департаментов максимум останется 10-15 человек. Все уходят с формулировкой «по собственному желанию» — рассказал источник. При этом источник добавил, что как и покинувшим посты директоров департаментов Александру Понькину и Максиму Мысеву, так и всем другим сотрудникам соответствующих департаментов предлагали остаться, но большинство приняло решение уйти.

Александр Понькин, экс-директор департамента регулирования радиочастот и сетей связи Минцифры

Заметим, что Александр Понькин был назначен директором департамента регулирования радиочастот и сетей связи Минкомсвязи в марте 2016 г., ранее он возглавлял в министерстве Департамент по инфраструктурным проектам (см. новость ComNews от 9 апреля 2015 г.).

В пресс-службе Минцифры корреспонденту ComNews уход из министерства Александра Понькина и Екатерины Осадчей также подтвердили. О том, найдены ли в настоящее время на посты глав департаментов регулирования радиочастот и сетей связи и внешних коммуникаций преемники, в ведомстве корреспонденту ComNews ничего не рассказали.

Екатерина Осадчая, экс-директор департамента внешних коммуникаций Минцифры

Напомним, что совсем недавно министерство также покинул ряд руководителей в ранге замминистра. Поледним на даннымй момент покиувшим министерство замминистром стал Михаил Евраев.

В мае текущего года в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций сменился глава: на место Николая Никифорова пришел Константин Носков (см. новость ComNews от 21 мая 2018 г.). Приходу Константина Носкова в министерство предшествовало преобразование Министерства связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязи) в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры) (см. новость ComNews от 16 мая 2018 г.).

После прихода Константина Носкова в Минцифры Михаил Евраев стал четвертым замминистра, который покинул свой пост. В середине июля 2018 г. посты заместителей министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций оставили двое — Дмитрий Алхазов и Рашид Исмаилов (см. новость ComNews от 23 июля 2018 г.). Еще один замминистра покинул ведомство в начале июля 2018 г. Алексей Козырев ушел с поста по собственному желанию (см. новость ComNews от 5 июля 2018 г.).

Также в конце июля 2018 г. в ведомство пришли два новых заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Евгений Кисляков и Олег Войтенко (см. новость ComNews от 23 июля 2018 г.). Примечательно, что два новых назначенца, как и их руководитель, пришли в министерство из Аналитического центра при правительстве РФ (АЦ).

Таким образом, из восьми заместителей министра, которые были в команде Николая Никифорова, при новом руководстве после ухода Михаила Евраева остается четверо — Алексей Волин, Сергей Калугин, Олег Пак и Алексей Соколов. Соответственно, два места пока остаются вакантными.

В добавление к сказанному заметим, что в конце июня этого года появился проект постановления правительства, согласно которому у министра может быть 10 заместителей вместо прежних восьми (см. новость ComNews от 28 июня 2018 г.). Увеличение штатной численности центрального аппарата ведомства объясняется получением Минцифры новых полномочий в сфере цифрового развития. Соответственно, это повлечет за собой выделение больших объемов финансирования.

Досье ComNews

Александр Понькин родился в Москве в 1976 г. В 1998 г. окончил Государственный Университет Управления по специальности «мировая экономика». Карьеру начал в 1993 г. в НИИ «Прогресс». С 1994 по 1997 г. работал в совместном российско-китайском предприятии «Россайтко». С 1997 по 2011 г. работал в российском офисе компании «Эрикссон Корпорация АО», где последовательно занимал должности специалиста, руководителя группы, руководителя отдела, руководителя проекта по строительству сети связи 3G в России. С 2011 по 2013 г. осуществлял руководство различными инвестиционными проектами в компании «Аист-инвест».

С мая 2013 г. работал в Министерстве связи и массовых коммуникаций Росси в должности заместителя директора Департамента инфраструктурных проектов. В декабре 2014 г. ему было присвоено звание «Мастер связи» за значительный вклад в развитие сферы связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 1 апреля 2015 г. назначен на должность директора Департамента инфраструктурных проектов. 15 марта 2016 г. назначен на должность директора Департамента регулирования радиочастот и сетей связи. В августе 2018 г. покинул данный пост.

Максим Мысев родился в селе Романово Александровского района Владимирской области в 1980 г. В 2002 г. окончил Военный инженерно-космический университет по направлению «средства радиоэлектронной борьбы». С 1997 по 2007 г. проходил службу в Вооруженных силах РФ. С 2007 по 2013 гг. прошел путь от научного сотрудника до начальника лаборатории ФГУП «НИИР». С 2013 по 2015 г. возглавлял проектно-аналитический отдел Департамента инфраструктурных проектов Минкомсвязи России. В сентябре 2015 г. назначен заместителем директора Департамента инфраструктурных проектов Минкомсвязи России. 15 марта 2016 г. назначен на должность директора Департамента инфраструктурных проектов Минкомсвязи России. В августе 2018 г. покидает данный пост.

Екатерина Осадчая окончила в 2004 г. Российскую государственную академию физической культуры по специальности «связи с общественностью». Работала журналистом в издательской группе ComNews, а также в пресс-службе ФГУП «Почта России». В 2006–2008 гг. занимала должность пресс-секретаря компании «Вымпелком». В 2009–2010 гг. — директора по связям с общественностью холдинга «СТС Медиа». В 2010–2012 гг. — директора по связям с общественностью группы компаний «ПрофМедиа». В 2011 г. окончила программу для топ-менеджмента в Московской школе управления «Сколково». Лауреат рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров» (Ассоциация менеджеров, 2011) и рейтинга молодых медиаменеджеров России (PWC, 2011). 18 октября 2012 г. назначена на должность директора Департамента внешних коммуникаций Минкомсвязи России. В августе 2018 г. покинула данный пост





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