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Ищенко о трупе Украины: Экономика была уничтожена еще на рубеже 2014-15 годов

Экономика Украины 20 Июл 2018
Ищенко о трупе Украины: Экономика была уничтожена еще на рубеже 2014-15 годов
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Оппозиционные политики Бельгии и Италии призвали отменить антироссийские санкцииОппозиционные политики Бельгии и Италии призвали отменить антироссийские санкцииНапомним, что согласно информации газеты «Коммерсант», которая ссылается на собственные источники, в правительстве началась работа по снижению негативного влияния на экономику РФ в связи с санкциями. Одним из элементов этой деятельности станут соответствующие меры в отношении физических и юридических лиц Украины.

В санкционный список планируется включить несколько сотен челок и порядка ста структур.

Своим мнением по данному вопросу поделился президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.    

«Не думаю, что этот ущерб будет критическим, потому что критическую точку уничтожения экономики Украина прошла еще на рубеже 2014-15 годов. И сейчас все, что происходит, это падение температуры трупа. Нет разницы, 34, 32 или 30 градусов, это все равно уже труп», — сказал Ищенко. 

 

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