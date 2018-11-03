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Иран начал серийное производство собственного боевого истребителя «Косар»

Политика 03 Ноя 2018
Иран начал серийное производство собственного боевого истребителя «Косар»
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  • Иран начал серийное производство собственного боевого истребителя «Косар»  EADaily

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