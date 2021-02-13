Иран готовится к постоянному членству в ЕАЭС

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Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что его страна провела необходимые переговоры и готовится к постоянному членству в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщает «Иран.ru».

«Этот союз объединил все страны региона и создал Зону свободной торговли. Иран начал переговоры о том, чтобы стать постоянным членом союза, и подготовка к нашему постоянному членству будет осуществляться в течение следующих двух недель», — сказал Калибаф, сообщает Fars News.

Иран и ЕАЭС стремятся к значительному увеличению торговли, поскольку 17 мая 2018 года в Астане, Казахстан, они подписали трехлетнее предварительное соглашение о приеме Ирана в ЕАЭС.

Соглашение о преференциальной торговле вступило в силу 27 октября 2019 года, на основании которого у обеих сторон есть три года на то, чтобы преобразовать договор в полноценную сделку о свободной торговле, которая снижает или отменяет таможенные пошлины.

Средний тариф, установленный ЕАЭС для иранских товаров в рамках их временного соглашения о преференциальной торговле, составляет 3,1%, а средний тариф Ирана на товары из ЕАЭС составляет 12,9%.

Иран и ЕАЭС имеют в общей сложности 862 вида товаров, перечисленных в их ЗСТ. Согласно сделке, Иран получил гораздо более легкие условия экспорта и более низкие таможенные пошлины на 502 единицы товара и 360 наименований товаров из стран-членов ЕАЭС.

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