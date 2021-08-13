IPO Совкомбанка, перегрев рынка жилья и сколько банки платят на остаток карты — Frank RG

Итоги недели по версии Frank Media

pxhere

ГЛАВНОЕ

Совкомбанк отложил проведение IPO до 2025 года

Совкомбанк решил отложить проведение IPO до 2025 года, следует из его презентации для инвесторов, с которой ознакомился Frank Media.

До 30 сентября банк проведет допэмиссию на сумму до 13,5 млрд рублей и привлечет деньги в капитал у акционеров.

История одного «Открытия»: как ЦБ санировал крупнейший частный банк России

ЦБ объявил о подготовке к продаже акций «Открытия» и рассматривает IPO в качестве основного варианта выхода из капитала группы.

Как так получилось, что крупнейший частный банк России пришлось спасать? Frank Media восстановил хронологию событий в санации «Открытия».

Остатки сладки: какой процент банки платят за деньги на карте

Карты с начислением процентов на остаток стали альтернативой срочным вкладам. Спрос на них растет, заявили Frank Media в банках.

Мы составили рейтинг самых доходных карт и разобрали «подводные камни», с которыми могут столкнуться клиенты банков.

ЦБ увидел признаки перегрева на рынке недвижимости

ЦБ видит признаки перегрева на рынке недвижимости: темпы роста цен на первичном рынке превысили 20% во втором квартале.

Для заемщиков это плохо: им приходится брать ипотеку на бОльшую сумму, что увеличивает риски.

Goldman Sachs оценил потенциал рынка для экосистемы Сбербанка

Аналитики Goldman Sachs оценили потенциал рынка нефинансовых сервисов, на который нацелена экосистема Сбера.

К 2025 году он утроится и достигнет 12 трлн рублей, большую его часть займет электронная коммерция.

ФАС возбудила дело против Райффайзенбанка из-за рекламы карты с кешбэком

Банк в рекламе обещает начислять кешбэк на все, но на самом деле есть исключения, заявило ведомство.

В тарифах Райффайзенбанка действительно указаны операции, по которым кешбэк не начисляется. Среди них оплата телеком-услуг, ЖКХ, налоговые платежи, операции в ломбардах и другие.

Frank RG и Frank Media составили новый рейтинг вкладов

Мы выбрали самые доходные депозиты без возможности снятия и пополнения.

У кого самые высокие ставки? Смотрите здесь.

КАРЬЕРА В ФИНАНСАХ

«Я защищен, когда знаю, что меня завтра не уволят без суда и следствия. Например, потому, что так решила некая «биг дата» или просто мой босс встал не с той ноги».

Предправления Азиатско-Тихоокеанского банка Алексей Коровин в рубрике «Карьера в финансах» рассказал о том, как создать в банке атмосферу защищенности и свободы.

FRANK GLOBAL

Цена на нефть Brent опустилась ниже $68 за баррель.

Citi продала розничный бизнес

Credit Suisse нанял бывшего топ-менеджера из UBS для оценки рисков.

FRANK DATA

Изменения процентных ставок по другим продуктам — в нашем регулярном отчете.

Также мы регулярно обновляем данные Frank Data по ипотеке, вслед за появлением статистики ЦБ.

Самая свежая инфографика по рынку ипотеки в России. Удобно и понятно упакованная в графики и цифры.

Другие новости недели, о которых вы наверняка слышали

Капитализация Сбербанка впервые с 2018 года превысила $100 млрд.

«Коммерсант» узнал о начале обсуждения приватизации оператора карт «Мир».

ЦБ призвал банки разрешить пожилым людям назначать себе помощников.

Visa разрешит клиентам удалять данные карт со сторонних сайтов.

НКР предсказало возврат автокредитования на допандемийный уровень.

Минэк выбрал банки для компенсации бизнесу

Москва стала лидером по зарплатному неравенству среди регионов.

FUN

Неудачливый британец не смог с первой попытки ограбить банк. Служащие банка не смогли разобрать его почерк и грабителю пришлось уйти.

Позднее ему все-таки удалось ограбить второй банк, но после третьего он был задержан полицией. Следующие четыре года британец сможет попрактиковать каллиграфию в тюрьме.

У Frank RG есть не только рассылка, но и каналы в Telegram, Яндекс.Дзен и других соцсетях.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.