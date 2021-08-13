IPO Совкомбанка, перегрев рынка жилья и сколько банки платят на остаток карты — Frank RG

Итоги недели по версии Frank Media
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ГЛАВНОЕ
Совкомбанк отложил проведение IPO до 2025 года
Совкомбанк решил отложить проведение IPO до 2025 года, следует из его презентации для инвесторов, с которой ознакомился Frank Media.
До 30 сентября банк проведет допэмиссию на сумму до 13,5 млрд рублей и привлечет деньги в капитал у акционеров.
История одного «Открытия»: как ЦБ санировал крупнейший частный банк России
ЦБ объявил о подготовке к продаже акций «Открытия» и рассматривает IPO в качестве основного варианта выхода из капитала группы.
Как так получилось, что крупнейший частный банк России пришлось спасать? Frank Media восстановил хронологию событий в санации «Открытия».
Остатки сладки: какой процент банки платят за деньги на карте
Карты с начислением процентов на остаток стали альтернативой срочным вкладам. Спрос на них растет, заявили Frank Media в банках.
Мы составили рейтинг самых доходных карт и разобрали «подводные камни», с которыми могут столкнуться клиенты банков.
ЦБ увидел признаки перегрева на рынке недвижимости
ЦБ видит признаки перегрева на рынке недвижимости: темпы роста цен на первичном рынке превысили 20% во втором квартале.
Для заемщиков это плохо: им приходится брать ипотеку на бОльшую сумму, что увеличивает риски.
Goldman Sachs оценил потенциал рынка для экосистемы Сбербанка
Аналитики Goldman Sachs оценили потенциал рынка нефинансовых сервисов, на который нацелена экосистема Сбера.
К 2025 году он утроится и достигнет 12 трлн рублей, большую его часть займет электронная коммерция.
ФАС возбудила дело против Райффайзенбанка из-за рекламы карты с кешбэком
Банк в рекламе обещает начислять кешбэк на все, но на самом деле есть исключения, заявило ведомство.
В тарифах Райффайзенбанка действительно указаны операции, по которым кешбэк не начисляется. Среди них оплата телеком-услуг, ЖКХ, налоговые платежи, операции в ломбардах и другие.
Frank RG и Frank Media составили новый рейтинг вкладов
Мы выбрали самые доходные депозиты без возможности снятия и пополнения.
У кого самые высокие ставки? Смотрите здесь.
КАРЬЕРА В ФИНАНСАХ
«Я защищен, когда знаю, что меня завтра не уволят без суда и следствия. Например, потому, что так решила некая «биг дата» или просто мой босс встал не с той ноги».
Предправления Азиатско-Тихоокеанского банка Алексей Коровин в рубрике «Карьера в финансах» рассказал о том, как создать в банке атмосферу защищенности и свободы.
FRANK GLOBAL
- Цена на нефть Brent опустилась ниже $68 за баррель.
- Citi продала розничный бизнес в Австралии.
- Credit Suisse нанял бывшего топ-менеджера из UBS для оценки рисков.
FRANK DATA
Изменения процентных ставок по другим продуктам — в нашем регулярном отчете.
Также мы регулярно обновляем данные Frank Data по ипотеке, вслед за появлением статистики ЦБ.
Самая свежая инфографика по рынку ипотеки в России. Удобно и понятно упакованная в графики и цифры.
Другие новости недели, о которых вы наверняка слышали
- Капитализация Сбербанка впервые с 2018 года превысила $100 млрд.
- «Коммерсант» узнал о начале обсуждения приватизации оператора карт «Мир».
- ЦБ призвал банки разрешить пожилым людям назначать себе помощников.
- Visa разрешит клиентам удалять данные карт со сторонних сайтов.
- НКР предсказало возврат автокредитования на допандемийный уровень.
- Минэк выбрал банки для компенсации бизнесу комиссий в Системе быстрых платежей.
- Москва стала лидером по зарплатному неравенству среди регионов.
FUN
Неудачливый британец не смог с первой попытки ограбить банк. Служащие банка не смогли разобрать его почерк и грабителю пришлось уйти.
Позднее ему все-таки удалось ограбить второй банк, но после третьего он был задержан полицией. Следующие четыре года британец сможет попрактиковать каллиграфию в тюрьме.
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