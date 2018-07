Инвесторы не ожидают ускорения темпов глобального экономического роста — BAML

© Reuters. Инвесторы не ожидают ускорения темпов глобального экономического роста — BAML



Инвесторы все менее оптимистично оценивают перспективы мировой экономики: впервые с начала 2016 года явное большинство фондовых управляющих, опрошенных Bank of America (NYSE:) Merrill Lynch (BAML), не ожидает ускорения темпов глобального экономического роста в следующие 12 месяцев. Уверенность инвесторов в том, что мировая экономика продолжит расти, поддерживала рынки в прошлом году и в 2018 году, несмотря на опасения в отношении торговых споров и геополитическую напряженность.

Опрос, проведенный BAML в период с 6 по 12 июля, показал, что торговые споры являются основным источником опасений для инвесторов: 60% респондентов назвали вероятность торговой войны ключевым риском для рынков. «Мы видим поворот на 180 градусов в настрое трейдеров по сравнению с началом этого года, когда фондовые рынки уверенно шли вверх», — отмечает Майкл Хартнетт, отвечающий в BAML за инвестиционную стратегию.

Результаты опроса BAML показали, что инвесторы сокращают долю акций в своих портфелях, особенно бумаг компаний emerging markets, и перекладывают средства в облигации.

Среди других факторов, вызывающих серьезные опасения у фондовых управляющих — высокие уровни корпоративной задолженности и возможность того, что прибыли компаний близки к пиковым уровням.

Эксперты ожидают, что начавшийся сезон корпоративной отчетности за минувший квартал будет сильным. Однако некоторые полагают, что хорошие показатели компаний уже заложены в котировки акций. «Иногда пессимизм — это оптимизм, — говорит М.Хартнетт. — Если опасения в отношении торговой войны не найдут отражения в прибылях компаний, оптимизм трейдеров вырастет».

Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.





Источник