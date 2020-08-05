инвесторам: Мы всегда поддерживаем проекты, повышающие имидж Украины

Президент Владимир Зеленский во время встречи с инвесторами заверил в готовности поддерживать проекты, которые дают возможность повышать имидж Украины, предоставляют рабочие места.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт Офиса Президента.

На встрече присутствовали инвесторы, которые намерены реализовать в Украине ряд проектов. В частности, представители Yom Capital Ltd планируют построить вычислительный дата-центр мощностью 1 ГВт, а представители компании NBT — ветроэлектростанцию ​​мощностью 800 МВт и мощности по электролизному производству водорода на 200 МВт на территории Запорожской области. Объем инвестиций, привлеченных для строительства ветроэлектростанции, составит более 1,2 млрд евро, а для производства водорода — более 300 млн евро .Кроме того, на встрече присутствовал представитель проектной компании ООО «Н2».

Глава государства подчеркнул, что сейчас работа власти направлена ​​на то, чтобы построить новую страну. «Страну с инвестициями. Когда мы говорим об инвестициях, мы говорим не о деньгах. Мы говорим прежде всего о проектах. Проекты, которые дают возможность повышать имидж Украины, предоставляют рабочие места», — сказал Зеленский.

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CEO компании NBT Джоар Уикен напомнил, что компания NBT в Украине работает много лет и уже инвестировала 400 млн евро, а инвестиции в размере 1,2 млрд евро планирует осуществить осенью этого года.

Он также почеркнул, что компания придерживается жестких международных стандартов, высоких стандартов корпоративной и социальной ответственности, нетерпима к коррупции.

«Все это необходимо для того, чтобы мы могли вкладывать инвестиции в эту страну и работать», — констатировал он.

Джоар Уикен также рассказал, что на следующий социальный проект в Запорожье компания выделит 15 млн долларов. Кроме того, по его словам, будут привлечены прямые инвестиции в улучшение электросистем Украины на сумму более 140 млн евро.





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