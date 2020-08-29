Инвестиционную привлекательность Украины будут отстаивать Жан-Клод Ван Дамм и Дэвид Линч

В разгаре пандемии и вызванного ею кризиса украинский президент Владимир Зеленский запускает кампанию, призванную изменить имидж страны и привлечь иностранных инвесторов. В первом видеоролике, выпущенном вчера и приуроченном ко Дню независимости Украины, Зеленский сыграл роль телеведущего. «Украина – страна, где и сейчас вас ждут подлинные открытия, — говорит президент. — Украина – это неизведанная земля, где зарождаются ростки нового. У нас есть и свой собственный новый Берлин, и своя Венеция, и свои Мальдивы».

Зеленскому, бывшему комедийному актеру, знаменитости «со стажем», эта роль не внове – за его плечами многолетний опыт актерской игры и выступлений в качестве ведущего на телевидении.

По словам пресс-секретаря Зеленского, к публикации готовятся новые видеоролики с участием международных знаменитостей, таких как актер Жан-Клод Ван Дамм, кинорежиссер, актер и сценарист Дэвид Линч, швейцарская музыкальная группа Kadebostany. Все звезды говорят об «Украине сегодня» — это и есть девиз новой кампании.

В своем видеообращении Зеленский затрагивает проблемные моменты, которые могут отпугивать международных инвесторов. Главный из них – война с Россией. Зеленский описывает Украину как «экологически ответственную, мирную и открытую» страну, основываясь на своих выполняемых на деле предвыборных обещаниях: разведение войск и прекращение огня на востоке Украины.

Перемирие с пророссийскими сепаратистами было достигнуто буквально в последний месяц. В этой связи следует упомянуть договоренности, достигнутые ранее на саммите «Нормандской четверки». Именно на этом мероприятии состоялась первая личная встреча Зеленского с президентом РФ В. Путиным.

Несмотря на удар, нанесенный экономике пандемией COVID-19, Зеленский говорит о перспективах, которые, тем не менее, предлагает его страна – речь идет о высоких технологиях и сельском хозяйстве.

Два месяца назад администрации Зеленского удалось провести закон исторического значения о земельной реформе: она позволяет гражданам Украины покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения. Вот что президент говорит об этой реформе – одном из крупнейших своих достижений до сих пор: «Здесь, в житнице Европы, мы дали старт земельной реформе – здесь, где почва плодороднее, чем где-либо. Вместе мы можем прокормить весь мир».

Украина известна и как ИТ-центр: ее индустрия информационных технологий, обеспечивающая 3,3% от ВВП, привлекает множество международных корпораций. За пять лет в этой отрасли отмечается 50-кратный рост. «Украина – новый мировой технологический центр со знаменитыми стартапами, блестящими инженерами, инициативными частными предпринимателями, — говорит Зеленский в видеоролике. – У нас низкое налогообложение бизнесов в сфере ИТ – 5%».

Зеленский был избран в президенты в апреле прошлого года. Позднее в том же году партия Зеленского «Слуга народа» получила убедительное большинство в Верховной Раде. Экономика Украины потерпела ущерб за время пандемии: по прогнозам ожидается снижение ВВП на 8%, инфляция 8,7%, безработица 9,5%.





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