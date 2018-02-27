Инвестиции в экономику Украины выросли на 22%

Капитальные инвестиции в Украине за 2017 г. выросли на 22,1%, до 412,8 млрд грн., по данным Государственной службы статистики. Капитальные инвестиции за 2017 г. уменьшились в Киевской обл. на 5,9%.

Наибольшее увеличение капинвестиций в Херсонской обл. — на 50,7%, Запорожской — на 47,4%, Донецкой — на 44,5%, Тернопольской — на 42,3%, Винницкой — на 40%, Черниговской — на 34,8%, Ровенской — на 34,6%, Полтавской — на 33,8%, Закарпатской — на 32,4%, Ивано-Франковской — на 32,1%, Днепропетровской — на 28,9%, Одесской — на 28,8%, Львовской — на 26%, в Киеве — на 21,4%.

В отраслевом разрезе наибольший рост капинвестиций зафиксирован в здравоохранении — на 89,5%, образовании — на 68,4%, в сфере искусства, спорта и развлечений — на 65,9%, в госуправлении, обороне и обязательном соцстраховании — на 44,9%, на предприятиях транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности — на 42,2%, рекламной деятельности и исследовании конъюнктуры рынка — на 35,5%.

В профессиональной, научной и технической деятельности капинвестиции за год выросли на 32,4%, в сельском, лесном и рыбном хозяйствах — на 31,2%, промышленности — на 23,4%, в сфере административного и дополнительного обслуживания — на 18,7%, оптовой и розничной торговле, ремонте автомобилей и мотоциклов — на 13%, строительстве — на 10,5%.

При этом в деятельности по обеспечению пищей и напитками, компьютерном программировании падение капинвестиций составило 10,5% и 2,9% соответственно. Спад капинвестиций в сфере операций с недвижимостью составил 15,9%. Главным источником капитальных инвестиций остаются собственные средства предприятий и организаций — 69,9% всего объема.

Весомую долю капитальных инвестиций направлено в машины, оборудование и транспортные средства — 47,6%, в здания и сооружения — 44,8% всех инвестиций. На капитальный ремонт активов было направлено 38,8 млрд грн. капитальных инвестиций, или 9,4% общего объема.

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