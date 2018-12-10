Инвестиции в биткоин и другие криптовалюты открывает Газпромбанк в Швейцарии — SEGODNYA

Вчера, 14:30

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Gazprombank Switzerland начал переговоры со швейцарским финансовым регулятором



Фото: Getty

Швейцарское подразделение Газпромбанка Gazprombank Switzerland Ltd., которое ранее попало под санкции, разрабатывает банковские услуги в сфере криптовалюты для финансовых институтов и других институциональных клиентов.

«Новые предлагаемые сервисы будут включать безопасное хранение кошельков и инвестиций в криптовалюты, так же, как и проведение таких операций. Банк будет заниматься техническими аспектами и вопросами безопасности от имени клиентов, вовлеченных в операции с криптовалютой. Все сервисы будут предлагаться в соответствии с швейцарскими законами и регулированием», — сообщает банк.

Gazprombank Switzerland уже начал предварительные переговоры с Управлением надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA). Внедрение новых сервисов будет проходить поэтапно в течение 2019 года.

Ранее о возможности предложить клиентам в Швейцарии инвестиции в криптовалюты сообщал глава Сбербанка Герман Греф.

Напомним, венчурный инвестор Тим Дрейпер недавно заявлял, что вся мировая экономика сделает разворот в сторону криптовалют, несмотря на падение стоимости таких активов. Дрейпер отметил, что «будет большой ошибкой пытаться цепляться за старые традиционные валюты».

В то же время, курс биткоина обвалился на годовое «дно».

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