Инвестиции «отцов-основателей» постмайданной Украины

В Киеве ждут очередную миссию МВФ, чтобы выторговать очередной транш, но, как заявил глава НБУ Яков Смолий, приезд зависит от пересмотра внутренних тарифов на газ и достижения сбалансированного государственного бюджета. Независимость, однако.

О независимости, суверенитете Украины в украинских СМИ говорят всегда. Но почему-то «пропустили» предложение президента Украины Петра Порошенко иностранцам из Национального инвестиционного совета (НИС) стать «отцами-основателями» нового постмайданного украинского государства. «Когда еще будет такая возможность?» — задал риторический вопрос нынешний глава Украины и попросил у них советов, как дальше развивать страну. Тогда глава ЕБРР Сума Чакрабарти призвал Киев ускорить приватизацию, создать антикоррупционный суд и отменить мораторий на продажу земли. Закон по антикоррупционному суду 7 июня Верховная рада таки приняла. Осталось за малым.

Впрочем, цифры показывают, что главный инвестор Украины — не зарубежные банки и транснациональные корпорации, а собственные граждане, мнение которых никто не спрашивает.

Пока Украине советуют реформироваться, в РФ инвестируют

Сам НИС создан два года назад. Кроме украинских чиновников, туда входят глава ЕБРР, вице-президент МФК (структура Мирового банка) и около двух десятков представителей иностранных компаний. Впервые Совет собрался 25 мая этого года в обновленном Мариинском дворце, как раз во время XXII Петербургского международного экономического форума, который посетили 17 тыс. участников из 143 стран мира. Было подписано 550 соглашений на сумму 2,365 трлн. рублей ($38,19 млрд.) в самых разнообразных отраслях. Участвовавшая в форуме директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард и вовсе заявила, что «с макроэкономической точки зрения основные показатели российской экономики выглядят очень хорошо».

Это вызвало волну негодования у западных журналистов. «Украине говорят реформироваться, чтобы привлечь инвестиции, но по отношению к коррумпированной России… главы государств проявляют готовность к сотрудничеству и поддерживают масштабные инвестиции. Что это говорит нам о стандартных советах, которые дают Украине?» — возмутилась канадский политический аналитик Ариана Гиць.

Собрание в Киеве действительно оказалось значительно скромнее. Кроме президента Украины и главы ЕБРР, там присутствовали представители азербайджанской компании SOCAR, американских Citigroup Inc. и General Electric (GE), немецкой Меtro AG, британской Arcelor Mittal Limited и некоторые другие. В целом ничего примечательного даже по меркам Украины. Вместо подписания контрактов П. Порошенко ограничился двусторонними встречами с некоторыми из участников НИС.

«Нам нужно с этим жить»

Еще до заседания НИС глава государства поговорил с президентом ЕБРР С. Чакрабарти о недавнем открытии Бескидского тоннеля – «самого крупного инфраструктурного проекта в Украине, который реализован с помощью международных партнеров, в том числе ЕБРР». Объект стоимостью 2,2 млрд. грн. ($83,5 млн. по нынешнему курсу) действительно построен на кредитные деньги ЕБРР и Европейского инвестиционного банка.

Президент ЕБРР Сума Чакрабарти

Правда, учитывая его длину (1,7 км) и длительность работ (4,5 года), «украинский ответ» автомобильному Крымскому мосту (длина 19 км, стоимость $3,68 млрд., время строительства 4 года) получился откровенно блеклым. В свою очередь глава ЕБРР «отметил готовность и далее поддерживать Украину на пути внедрения структурных реформ в экономике».

Порошенко провел разговор с руководителями японских компаний Sumitomo и Marubeni. В частности, он поблагодарил их за строительство Бориспольского аэропорта и реконструкцию Бортнической станции аэрации (БСА). Оба проекта – яркий пример того, как иностранцы инвестируют в Украину.

Началась эта история в далеком 2005 году, когда Японское агентство по международному сотрудничеству (JBIC) начало выдавать Киеву долгосрочные кредиты на обновление инфраструктуры, в частности 3,64 млрд. грн. на строительство терминала D в МА «Борисполь». Фактически деньги на проведение работ получили Sumitomo и Marubeni, а воздушная гавань – готовый объект и график выплат по долгам. Первые 115,7 млн. грн. МА «Борисполь» вернул японцам 10 марта 2015 года. Видимо, в благодарность за это П. Порошенко сделал японские компании членами НИС и предложил стать «отцами-основателями» новой Украины.

Правда, после окончания строительства первый заместитель гендиректора аэропорта Евгений Дыхне признал, что «у терминала D есть огромное количество недостатков», но «критиковать проектное решение [японских компаний] нет никакого смысла. Терминал уже есть, и нам нужно с этим жить». Более того, администрация «Борисполя» не только не намерена зацикливаться на неудаче, но к 2022 году планирует реализовать еще 7 инфраструктурных проектов по той же схеме за счет новых кредитов JBIC.

А вот с благодарностью за реконструкцию БСА глава государства явно поторопился. Освоение японского кредита спустя три года после заключения договора с JBIC так и не началось по причине проволочек с разработкой рабочей и тендерной документации и полной несостоятельностью Киевской городской администрации и «Киевводоканала» в качестве организаторов проекта. К такому же выводу в своем отчете пришла Счетная палата, отметив крайне неэффективное расходование выделенных бюджетных средств на реконструкцию БСА в 2016-2017 гг.

Президент обсудил с вице-президентом GE Джейми Миллер реализацию контракта на поставку в лизинг 225 новых (по $4,68 млн. за штуку) и модернизацию 75 старых магистральных дизельных локомотивов для «Укразлизныци» с частичной локализацией производства на Украине.

Порошенко принимал и представителей турецкой компании Turkcell (оператор мобильной связи Lifecell), портового оператора DP World из ОАЭ (в январе купил украинскую буксирную компанию LB Shipping) и азербайджанской SOCAR (владеет сетью АЗС).

Президент предлагал иностранцам развивать на Украине сельскую медицину, вкладываться в железную дорогу, сельское хозяйство и производство авиационного топлива, призывая перейти от кредитов к прямым инвестициям. Но пока серьезные мировые компании обходят Украину стороной.

Кто главный инвестор?

Реальные прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в акционерный капитал приходят на Украину в основном из офшоров (Кипр, Нидерланды, Швейцария, Виргинские острова, Австрия).

Как правило, таким путем в страну возвращаются ранее выведенные с Украины за границу деньги, чего катастрофически мало для развития страны. «Какая у нас сумма прямых иностранных инвестиций? Мизерная. Мы говорим о двух миллиардах. А наша страна должна иметь более чем 10 миллиардов в год прямых иностранных инвестиций. Деньги сюда не идут, к сожалению», — констатировал министр финансов Александр Данилюк, освобожденный от должности Верховной радой 7 июня.

Главная проблема – дефицит доверия Киеву, считает глава Стратегической группы советников по поддержке реформ на Украине Иван Миклош. Он предлагает значительно нарастить вложения в украинскую экономику. «Какая доля [инвестиций в ВВП] сегодня в Украине? 15%. Что это значит в долларовом выражении? Это значит, что нам надо будет еще 10%, это на сегодня $10 млрд.», для того чтобы экономика росла с темпом 6-7% в год, объясняет эксперт.

Кроме того, существует серьезный дисбаланс в распределении иностранных денег по регионам.

Четверть инвестиций сосредоточено в Днепропетровской, Киевской, Донецкой и Одесской областях. Более половины (53%) – в одном городе Киеве. Схожая ситуация с отраслевой динамикой. «Валютные спекуляции или игры с гособлигациями – это зарубежные инвесторы любят, а вот реальную экономику не очень уважают», — объясняет глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Львиная доля пришедших за I квартал инвестиций приходится на финансовую и страховую деятельность (39,9%), оптовую и розничную торговлю (16,4%) и информацию и телекоммуникации (13,6%).

«Но это не то, что способно поднять страну. Инвестиции нужно вкладывать в промышленность, в реальный сектор экономики, где производят продукт», — считает общественный деятель Загид Краснов. Если посмотреть на капитальные инвестиции (строительство и реконструкция инфраструктуры, недвижимости, производственных мощностей, закупка оборудования и техники, и т. д.), то за I квартал они выросли на 21,4%, но не за счет иностранцев. В основном это деньги отечественного бизнеса (76%) и населения (8%), тогда как доля государственных вложений всего-навсего 1%, а зарубежных инвесторов – 0,3%.

«У нас много болтают о том, что государство тратит миллиарды на инвестиции в экономику Украины, но если более детально присмотреться, то большая часть этих денег уходит на проведение экономических форумов о привлечении инвестиций, чем на реальную экономику», — объясняет А. Охрименко. В I квартале сработал эффект отложенных покупок, но проблема в том, что ресурсы отечественного бизнеса и населения ограничены и уже в следующем году он закончится. Для выхода из кризиса Киеву нужно найти долгосрочный источник капитальных инвестиций в инфраструктуру и реальный сектор экономики, а главное — получать от них максимальный кумулятивный эффект.

В Киеве ждут очередную миссию МВФ…

Николай Коринь, «Одна Родина»

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