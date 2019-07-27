Инвестируй в свое будущее, если сможешь







Липчанка Настя Бородина с детства мечтала стать телеведущей, как ее кумир Екатерина Андреева. Выпускница школы № 29, отличница, спортсменка и просто красавица решила поступать в МГУ в Высшую школу телевидения. На бюджет. Другие варианты даже не рассматривались. Но по итогам вступительных испытаний, для того чтобы учиться бесплатно, золотой медалистке не хватило всего несколько баллов. Родители девушки решили, что мечта любимой дочери все равно должна осуществиться, и оплатили 325 тысяч рублей за учебу на первом курсе. За год с небольшим Анастасии удалось практически невозможное — завоевать на университетском конкурсе титул «Мисс зрительских симпатий МГУ» и перевес­тись с платного на бюджет.



— Шанс был очень мал, бюджетных мест на курсе всего 12, — вспоминает студентка, — но мне повезло. После первого курса одногруппница перевелась в другой вуз. На ее место претендовали семь человек. Я училась на «отлично» и активно занималась общественной работой, поэтому стала главной претенденткой. Большая часть абитуриентов изначально ориентируется на платное обучение — таких мест 28. Сейчас стоимость курса за год уже почти 400 тысяч. Схожие цены и на журфаке.



И цены топовые



Последние лет десять каждый год неуклонно растет доля платного приема в ведущих вузах страны одновременно со стоимостью обучения. Исследование, проведенное специалистами Высшей школы экономики, утверждает, что в 2011 году соотношение бюджетного и платного приема составляло 75 к 25 процентам. В 2016 году доля платных мест составила уже 35 процентов, а в 2018 году — почти 40. Согласно опуб­ликованным данным Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), к лету 2019 года в среднем по России цены на услуги высшего профессионального образования выросли на 15-20 процентов по сравнению с прошлым годом. Семестр учебы в государственном вузе подорожал в среднем с 58000 до 68900 рублей. В негосударственных — с 46300 до 55200 рублей. Согласно приказу Министерства образования и науки РФ общее количество бюджетных мест в вузах на 2019-2020 учебный год составит 549478 (включая бакалавриат, специалитет и магистратуру). Год назад их было 601169.



Самые высокие цены, естественно, в топовых вузах страны. Год обучения в МГИМО стоит порядка 500 тысяч рублей. Сопоставимые цены в МГУ и Вышке. Так, очное обучение на первом курсе бакалавриата МГУ по специальности «Лечебное дело» — 492 тысячи. 550 тысяч стоит обу­чение в ВШЭ по специальностям «Мировая экономика», «Реклама и связи с общественностью» и «Дизайн».



Несколько дешевле поступить на первый курс в МГУ на факультеты космических исследований, вычислительной математики и кибернетики, мехмата, а также госуправления, политологии, мировой политики, переводческий, телевидения и искусств, журналистики — 390 тысяч рублей.



В Университете дружбы народов самые дорогие специальности: «Стоматология» — 390 тысяч рублей в год и «Лечебное дело» — 360 тысяч. На 20 тысяч дешевле обучение экономическим специальностям, международному ме­неджменту, рекламе и связям с общественностью.



Нанотехнологии и макроцены



«Физики» сегодня не в меньшем почете, чем «лирики». За 300 тысяч рублей в год можно выучиться в МИФИ ядерной физике и технологиям, стать специалистом по ядерным реакторам и материалам, электронике и автоматике физических установок, а также высокотехнологическим плазменным и энергетическим установкам. Чуть меньше за изу­чение профессий, связанных с IT-индустрией: программная инженерия, информационная безопасность — 260 тысяч в год. Столько же стоит обучение робототехнике, лазерным технологиям, прикладной математике и физике, наноэлектронике.



В Московском институте стали и сплавов самые дорогие специальности — «Нанотехнологии и микросистемная техника и наноматериалы» — 260 тысяч рублей в год. На 30 тысяч дешевле изучение прикладной математики, информатики и вычислительной техники, электроэнергетики и электротехники, а также материаловедения и технологии материалов. Менеджмент, экономика и государственное и муниципальное управление, торговое дело стоят по 196 тысяч рублей в год.



В Северной столице учиться не намного дешевле. Самые дорогие специальности в СПбГУ — «Международный менеджмент» — 506 тысяч в год, «Менеджмент» — 446 тысяч и «Юрис­пруденция» — 452 тысячи. Заниматься в университете города на Неве востоковедением и африканистикой, изучать редкие языки стоит порядка 345 тысяч. Философия, история, физкультура и спорт заметно доступнее — «всего» 208 тысяч в год.



Столица Черноземья — Воронеж — демократичнее. Самые дорогие специальности ВГУ — «Ядерные физика и технологии», «Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг», «Военная журналистика», «Медицинская биохимия», «Медицинская биофизика», «Медицинская кибернетика», «Прикладная геология» — обойдутся будущим бакалаврам и специалистам в 148200 рублей в год. «Юриспруденция» — 120 тысяч. Информационные системы и технологии, экология, биология, химия, физика и механика материалов — 119500 рублей. Экономика, менеджмент, журналистика, история, туризм, реклама и связи с общественностью — 102800 рублей.



Дизайн сегодня в цене



Стоимость обучения в липецких вузах также подросла в соответствии с общероссийским трендом. В Липецком государственном техническом университете самая дорогая специальность «Дизайн» — 203092 рубля в год. Изучить наноинженерию можно за 149035 рублей. Информатика и вычислительная техника, программная инженерия, биотехнические системы и технологии, металлургия, машиностроение, градостроительство, химия, электроэнергетика и электротехника потребуют 120136 рублей за год учебы на первом курсе бакалавриата. Экономика, менеджмент, юриспруденция, психология, социология, государственное и муниципальное управление, реклама и связи с общественностью, туризм, бизнес-информатика, торговое дело — 103401 рубль.



В Липецком государственном педагогическом университете очное обучение по специальностям «Экология и природопользование», «Информационные системы и технологии, информационная бе­зопасность» обойдется в 123790 рублей в год. На всех прочих — 106550 рублей.



Липецкий филиал РАНХиГС, обучающий экономике, менеджменту, юриспруденции, государственному и муниципальному управлению, установил плавающую цену на образовательные услуги. Если у абитуриента сумма баллов ЕГЭ 230 и выше, то очное обучение на первом курсе бакалавриата будет стоить 59270 рублей. При сумме баллов 200-229 — 71124 рубля, 180-199 баллов — 82978 рублей, и, наконец, если баллов у выпускника 179 и меньше, то платить придется 92461 рубль. Быть умным выгодно.



В Елецком государственном университете обучение на первом курсе IT-специальностям, радиотехнике, агрономии и агроинженерии стоит 125440 рублей. Психология, экономика, государственное и муниципальное управление, лингвистика, социальная работа, прикладная математика и информатика, юриспруденция, филология, журналистика, туризм — 108 тысяч. Самая дорогая специальность в ЕГУ — физическая культура — 155610 рублей в год. Здоровье — бесценно.



— В соответствии с законодательством цены на образовательные услуги не могут быть ниже уровня, который определяет Министерство науки и образования, — комментирует цифры ректор ЛГТУ Павел Сараев. — Коэффициенты для каждого региона индивидуальны, и они учитываются при расчете стоимости. Для поступающих на первый курс по программам высшего образования стоимость обучения в нашем вузе в 2019 году увеличилась в среднем на 10 процентов по сравнению с прошлым годом.



Вузовские работники считают, что у повышения стоимости обучения есть объективные причины — возросшие затраты на подготовку специалистов, приобретение оборудования и учебных материалов, более жесткие государственные образовательные стандарты (так, обучение дизайну по новым нормативам предусматривает меньшие размеры учебных групп), рост заработной платы преподавателей. Востребованность специальности на рынке труда не является основным фактором повышения цен, что наглядно видно из приведенной выше статистики по липецким вузам. Объем затрат государства на одного студента постоянно растет, а значит, увеличивается и стоимость платного обучения.



Красивый диплом или реальные знания?



Сервис по поиску работы Superjob недавно составил рейтинг российских вузов по уровню зарплат молодых специалистов. Среди экономических вузов самые высокие зарплаты в Москве в 2018-2019 годах (в среднем 110 тысяч рублей) получают выпускники Нацио­нального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Зная свою привлекательность для абитуриентов, вуз значительно повысил в этом году цены. На 150 тысяч рублей в год выросла плата за обучение дизайну и лингвистике, на 125 тысяч — рекламе и связи с общественностью, на 120 тысяч больше придется заплатить изучающим медиакоммуникации, на 100 тысяч — будущим экономистам и журналистам. При этом конкурс сохраняется и на платные места. Талантливые абитуриенты с высокими баллами ЕГЭ получают скидки.



Наметилась такая тенденция: если раньше абитуриенты с высокими баллами ЕГЭ, которые не прошли по конкурсу в топовые вузы, подавали документы в университеты попроще, то сейчас, если есть возможность, они стремятся попасть в изначально выбранный вуз, пусть и на платной основе. Средний балл платников постоянно растет. Родители рассматривают траты на образование как инвестиции в будущее своих детей.



В то же время престижный диплом не всегда гарантирует высокооплачиваемую работу. Работодатель обращает внимание на конкретные навыки, опыт соискателя, участие в успешных проектах. Некоторые сервисы по поиску работы вообще исключили из анкеты графу об образовании.



— При найме на работу мы редко ориентируемся именно на специализацию диплома или то, какой вуз заканчивал кандидат, — отмечает HR-партнер Липецкого филиала ПАО «Рос­телеком» Наталья Антонюк. — Гораздо важнее, как люди проходят собеседования и тес­товые задания. Конечно, мы обращаем внимание на наличие высшего образования у соискателя. Есть ряд профессий, где входным порогом служит этот критерий. На мой взгляд, самое ценное, что дает вуз, помимо базовых профессиональных знаний, — это развитие коммуникативных навыков: умение заводить знакомства, подавать себя и решать проблемы с использованием разных инструментов. Сегодня так называемые soft skills становятся важнее hard skills, потому что стремительно меняется сам рынок труда. Зачастую программы вузов просто не успевают за потребностями работодателя. Еще на этапе обучения студенты приходят к нам на практику и на подработку. Мы очень заинтересованы в молодых, талантливых и перспективных сотрудниках и готовы всячески им помогать адаптироваться к требованиям компании.



Тем временем



Эксперты полагают, что цены на образовательные услуги будут продолжать расти такими же темпами, чего нельзя сказать о доходах населения. РИА Новости в июне 2019 года со ссылкой на исследование Superjob сообщило, что только 47 процентов россиян заявили, что их дети, выпускники школ, собираются поступать в вузы, еще чуть больше четверти — что они продолжат образование в колледжах и училищах. В 2010 году о планах детей получить высшее образование сообщили 80 процентов родителей. Высшее образование перестает быть массовым. Поскольку системы образовательных кредитов под льготный процент у нас в стране до сих пор нет, молодым людям остается одно — рассчитывать на поддержку своей семьи, свои знания и везение.

За год с небольшим Анастасии удалось практически невозможное — завоевать на университетском конкурсе титул «Мисс зрительских симпатий МГУ» и перевес­тись с платного на бюджет.

Источник