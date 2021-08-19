Инвестируем в потенциал Латинской Америки при помощи ETF ILF | Investing.com

В начале 2020 года на планету обрушился коронавирус, и одной из первых его жертв стали фондовые рынки, поскольку инвесторы оценивали риск с совершенно другой точки зрения. В результате подскочила волатильность бумаг многих развивающихся рынков, включая акции латиноамериканских компаний. Потери индекса за 2020 год, например, составили 13,52%.

Однако в 2021 году ситуация кардинально улучшилась. Корпоративный сектор региона, похоже, оказался более устойчивым, чем можно было ожидать. В этом контексте мы обсудим биржевой фонд (ETF), который может понравиться читателям, желающим инвестировать в латиноамериканские компании.

Согласно свежим данным, в Латинской Америке проживает более 650 миллионов человек, а к 2030 году общая численность населения может превысить 700 миллионов человек. Для сравнения: в Китае проживает около 1,4 миллиарда человек, в странах ЕС — около 450 миллионов, а в США — примерно 330 миллионов.

По этому показателю среди стран Латинской Америки лидирует Бразилия (около 212 миллионов человек); следом идут Мексика (129 миллионов), Колумбия (51 миллион) и Аргентина (45 миллионов). Валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения приближается к 9000 долларов США. Для Китая показатель равняется 10 500 долларам, для США — 63 500 долларам, а для ЕС — 44 500 долларам.

В июне S&P Global повысил «прогноз темпов роста ведущих экономик Латинской Америки на 2021 год с 4,9% до 5,9% из-за более высокой, чем ожидалось, динамики сектора услуг». Однако в 2022 году прирост ВВП должен составить лишь 2,5%.

Этот регион известен своими горнодобывающими и нефтяными компаниями, а также предприятиями сельского хозяйства. При этом активно развивается технологический сектор, в том числе финтех-компании и представители сегмента электронной коммерции.

По данным Association for Private Capital Investment in Latin America:

«Годовой объем инвестированного в регион венчурного капитала превысил 4 миллиарда долларов США второй раз подряд. В 2020 году были заключены рекордные 488 сделок; параллельно были зафиксированы рекордные уровни начальных и ранних инвестиций в ряд основных рынков, а высокая активность заключения сделок сохранилась в первом квартале 2021 года… Финтех остается доминирующим направлением. Следом идут электронная коммерция и “Proptech”, при этом заметный рост демонстрируют отрасли, чью услуги особенно актуальны в период пандемии, включая здравоохранение и образование».

Итак, пришло время рассмотреть фонд, который позволит выйти на этот рынок.

iShares Latin America 40 ETF

Стоимость : $28,60;

$28,60; Годовой диапазон торгов : $20,62-32,52;

$20,62-32,52; Дивидендная доходность : 2,26%;

2,26%; Издержки инвестирования: 0,48%.

iShares Latin America 40 ETF (NYSE:) предоставляет опосредованный доступ к акциям 40 крупных компаний Латинской Америки. В 10 крупнейших активов инвестировано 56% средств фонда, составляющих 1,52 миллиарда долларов. Около 59% компаний «родом» из Бразилии. Следом идут предприятия Мексики (24,22%) и Чили (6,45%).

ILF – недельный таймфрейм

ILF, построенный на базе индекса S&P Latin America 40, дебютировал в октябре 2001 года. Львиная доля средств вложена в поставщиков материалов (26,67%) и финансовый сектор (26,20%); доля компаний потребительского сектора составляет 13,88%.

Список активов возглавляют бразильский горнодобывающий гигант Vale (NYSE:), который является крупнейшим поставщиком железной руды и никеля; крупнейшая банковская компания Бразилии Itau Unibanco Banco Holding (NYSE:); бразильский поставщик нефти и газа Petrobras (NYSE:); мексиканская телекоммуникационная группа America Movil (NYSE:) и Wal Mart de Mexico (OTC:).

За последний год фонд прибавил около 27%, однако с начала года он просел примерно на 1%. В начале июня был зафиксирован 52-недельный максимум. Скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 22,05 и 2,14 соответственно. Инвесторы, которые верят в потенциал региона, могут подумать о покупке фонда на просадке.

В заключение мы бы хотели отметить два фонда, которые позволяют инвестировать в компании отдельных стран Латинской Америки:

iShares MSCI Brazil ETF (NYSE:): +15,8% за последний год, но -4,0% с января;

(NYSE:): +15,8% за последний год, но -4,0% с января; iShares MSCI Mexico ETF (NYSE:): +43,2% последний год и +15,1% с января.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.