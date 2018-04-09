Инвестируем правильно: XVII ДИАЛОГ-ФОРУМ экономически активных горожан «Экономика в вопросах и ответах»

Изменение политики Банка России поставило перед домохозяйствами новые вопросы: с одной стороны, снижение ключевой ставки привело к уменьшению стоимости кредита, с другой стороны, сжались и проценты по вкладам. Как сейчас грамотно управлять семейным бюджетом? Эта тема стала ключевой на XVII диалог-форуме экономически активных горожан «Экономика в вопросах и ответах», который провел в Екатеринбурге аналитический центр «Эксперт» при поддержке УрФУ и ВШЭМ УрФУ.

Сергей Хестанов, советник по макроэкономике генерального директора «Открытие Брокер», доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС (Москва):



— По уточненной оценке Росстата по итогам 2017 года, российская экономика выросла на 1,5%. Это не слишком много, но с другой стороны, после семи кварталов спада, в общем-то неплохо. Но, к сожалению, мы находимся в ситуации, которая в экономической науке называется застой: общие экономические показатели растут, но реальный уровень жизни снижается. По динамике оборотов розничной торговли мы видим довольно серьезный кризис потребления. Да, Центральный банк добился снижения инфляции, но при этом ключевая ставка находится существенно выше ее уровня. Такая ситуация редка в мировой практике, однако это выбор наших финансовых властей: они решили, что иметь стагнацию в экономике при низкой инфляции лучше, чем стагнацию при высокой инфляции.

Что будет дальше? Мировая экономика развивается в рамках экономических циклов, то есть с определенной периодичностью происходят кризисы: 1986, 1997, 2008 годы. Я думаю, что скорее в 2020 году на экономическое положение России наслоится внешний фактор, а именно цикличный мировой экономический кризис. Положение осложняется тем, что мы по-прежнему очень сильно зависим от рынка нефти. Но рассчитывать на сильный рост «черного золота» не стоит. Большую часть мировой экономической истории после промышленной революции нефть была не очень дорогим товаром — было несколько взлетов стоимости нефти: вторая половина 70-х, 80-х, начало двухтысячных годов. И интервал между всплесками роста, как правило, составлял лет 15. Поэтому в кратко­срочной перспективе рассчитывать на рост стоимости нашего основного актива не стоит.

Начиная с 2015 года, Банк России проводил политику укрепления рубля. Поскольку доля нефтегазовых доходов в бюджете составляет треть, есть основания предполагать, что регулятор изменит курс и начнет ослабление рубля.

Антон Джуган, заместитель директора Уральского филиала Московской биржи:

— 2017 год для российского фондового рынка по многим показателям стал рекордным: 210 тыс. граждан впервые пришли на рынок и таким образом количество частных инвесторов превысило 1,5 млн человек. Во-первых, повлияло снижение доходности по традиционным видам сбережений — депозитам. Во-вторых, проявился эффект масштабной программы стимулирования со стороны государства в части предоставления налоговых льгот. Достаточно много мер по развитию рынка предприняла и инвестиционная индустрия. Сегодня на российском фондовом рынке представлен большой спектр инструментов — акции, облигации, паевые инвестиционные фонды.

Игорь Клюшнев, начальник департамента торговых операций ИК «Фридом Финанс» (Москва):

— Фондовый рынок — это глобальный рынок. Вектор стратегии нашей компании — предоставление доступа к инструментам американского фондового рынка. Вложения в такие активы чаще всего рассматривают люди, ориентированные на долгосрочные стратегии инвестирования. В традициях американского рынка — держать свободные деньги в акциях годами, десятилетиями, а иногда и дарить их детям. И наши граждане также начали приобщаться к этой культуре. Как правило, с этой целью выбираются акции крупных компаний высокотехнологичного сектора. Впрочем, на американском рынке есть и возможности заработать за счет колебаний цен. Как правило, сильной волатильности подвержены акции молодых компаний. Например, сейчас мы видим большой интерес к компаниям сектора биотехнологий, производства электромобилей.

Андрей Роев, главный консультант отдела брокерского обслуживания и продаж инвестиционных продуктов Уральского банка ПАО Сбербанк:



— Сбербанк предоставляет услуги по управлению личным капиталом с помощью инструментов фондового рынка. Мы являемся крупнейшим брокером по количеству открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС): из 300 тыс. ИИС, которые действуют в России, 120 тысяч открыты именно в Сбербанке. У нас есть ряд уникальных сервисов — например, это информационно-аналитическое сопровождение инвестиционной деятельности. В нашем банке создана одна из лучших аналитических служб, которая каждый день предоставляет инвесторам данные о состоянии рынков, отдельных компаний, динамике индикаторов. Особенность современного брокерского рынка — в необходимости быстрого принятия решений. Наши специалисты сделали это возможным — теперь управлять брокерским счетом можно в режиме онлайн через интернет или мобильные приложения «Сбербанк Инвестор» и «Сбербанк Онлайн».

Владимир Зотов, руководитель дирекции финансовых рынков ПАО УБРиР:

— Импульс развитию российского фондового рынка дало введение индивидуальных инвестиционных счетов. Этот инструмент начал работать с 1 января 2015 года. К тому моменту многие граждане смотрели на фондовый рынок скептически: облигации — слишком сложно, акции — рискованно. ИИС — это сбалансированный инструмент и притом очень простой. Он позволяет обеспечить высокий уровень доходности за счет размещения средств частного инвестора в любые активы. При этом инвестор получает налоговый вычет по НДФЛ.

По моим прогнозам, в 2018 году стоит ждать нового взрыва: ИИС уже сформировали трехлетнюю историю, люди увидели все преимущества. Я уверен, на этом фоне появится все больше желающих использовать именно этот способ сбережений.

Яна Кудряшова, начальник Центра клиентского обслуживания ПАО Росбанк:

— В условиях снижения ставок по вкладам клиенты банков более активно обращают внимание на альтернативные финансовые инструменты. Один из них — инвестиционное страхование жизни. Росбанк входит в международную финансовую группу Societe Generale, которая на протяжении многих лет предлагает этот продукт своим клиентам. С 2015 года программы ИСЖ стали доступны и нашим клиентам. ИСЖ — это сочетание сразу нескольких финансовых услуг в одном договоре: сохранность

капитала, его приумножение через инвестиции, а также страхование жизни. Он обладает рядом преимуществ перед традиционными депозитами. Более высокий уровень доходности достигается за счет размещения средств клиентов в высокодоходные активы. Кроме того, договор ИСЖ гарантирует возврат 100% вложенных средств по окончании программы.

Михаил Хорьков, руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости:

— Рынок недвижимости сегодня отличается разно­образием. Есть отдельные сегменты, которые позволяют зарабатывать даже при падающем тренде. Но в целом для массового инвестора этот вид инвестиций не стоит рассматривать как простой и доходный в отличие от 20-летней давности. Ситуация в регионах тоже разная. Рынок Екатеринбурга входит в стадию восстановления. Об этом можно судить по количеству объектов, находящихся в стадии строительства. Пик этого индикатора в Екатеринбурге пришелся на 2013 — 2014 годы, в 2015 году мы наблюдали спад, в 2017 году начался рост объемов строящегося жилья.

Владимир Чамин, официальный представитель «Альпари Форекс» в УрФО:

— Мы считаем, что сейчас важно заниматься просветительской работой. С начала 2018 года российская компания «Альпари Форекс» уделяет много внимания разъяснению особенностей и преимуществ работы на валютном рынке в российской юрисдикции. В Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Ростове-на-Дону в январе прошли мероприятия, которые посетили десятки потенциальных и действующих клиентов компании «Альпари Форекс» — российского юридического лица бренда «Альпари». Особое внимание мы уделяем теме регуляции, нюансам и порядку функционирования российского сегмента рынка Форекс.

Виталий Калугин, директор компании «Калугин Профит Групп»:

— Сегодня многие граждане проявляют интерес к криптовалютам. Я скептически отношусь к этому явлению: в нем есть основа для мошенничества. Криптовалюта — это машинный код, обеспеченный распределенным реестром. Недавно выяснилось, что в мире есть четыре основных центра управления биткоином. И никто не даст гарантии, что эти центры не являются манипуляторами курса. То же самое касается такой криптовалюты, как риппл. Более 60% принадлежит основателям компании. И они в любой момент могут обрушить рынок.

Сергей Петров, преподаватель ВШЭМ УрФУ:

— Я рассказывал студентам о криптовалютах еще лет 15 назад в рамках курса об электронных деньгах в своих дисциплинах, связанных с информационными технологиями и финансами. Изучив первую же литературу, я увидел элементы пирамиды: людей активно вовлекают на этот рынок в общем-то с одной целью — лишить их денег. Так и развивалась ситуация впоследствии. Курс биткоина стремительно пошел вверх и достиг пика в 2016 году, а потом было драматическое падение и разочарование многих участников.





Источник