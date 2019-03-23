Инвестирование в Биткойн | — BitNovosti

Сегодня мы поговорим о том, как оценивать Биткойн, используя высокоуровневый подход. А также расскажем о трех важных мировых тенденциях и сформулируем свое предположение о том, как любая из них в будущем может привести к увеличению спроса на политически нейтральные приватные деньги.

Как оценивать Биткойн

На достаточно большом таймфрейме оценка Биткойна носит вполне прямолинейный характер. Рынок находит цену, основанную на доступном предложении и спросе. Когда купить биткойн хотят больше людей, чем продать, его стоимость растет и наоборот. Для большинства типов активов рост цены продажи побуждает производителей увеличивать предложение, что оказывает понижательное давление на цену. Аналогичным образом, снижение цены приводит к сокращению предложения, что толкает цену обратно вверх. В результате цены на большинство товаров являются относительно стабильными и не отходят слишком далеко от себестоимости их производства.

Объем эмиссии Биткойна ограничен. Будет выпущено только 21 млн единиц и в каждый момент времени известно, сколько единиц уже существует. Рынок, конечно, может пытаться создавать “замещающие товары” (другие криптовалюты с аналогичными свойствами) для увеличения предложения. Мы ни на секунду не сомневаемся, что это продолжит происходить и впредь, но для денег огромное значение имеет также “ценность бренда” в виде сетевых эффектов, ликвидности и интеграции в существующую финансовую инфраструктуру. Предложение Биткойна не полностью неэластично к изменениям спроса, однако, безусловно, менее эластично, чем предложение других активов, благодаря чему выгодоприобретателями от потенциального прироста становятся существующие владельцы, а не производители.

Сумма всех выпущенных биткойнов, помноженная на их цену, называется рыночной капитализацией. Сравнение “рыночных капитализаций” различных активов, таких как фиатные валюты, недвижимость, акции или товары, позволяет нам увидеть, какое количество ценности люди хранят в них в каждый момент времени. Рыночная капитализация Биткойна сегодня составляет 80 млрд долларов, и это очень небольшая сумма по сравнению с капитализацией существующих рынков, которым Биткойн потенциально может бросить вызов:

Денежные знаки доллара США, хранимые за рубежом: около 1 трлн долларов, включая более 75% всех выпущенных стодолларовых купюр (источник)

Общая мировая база денежной массы: 19,6 трлн долларов (источник)

Золото, хранимое в инвестиционных целях: около 1,1 трлн долларов в частном владении (за исключением ювелирных изделий) и 1,3 трлн долларов в центральных банках (источник)

Поскольку предложение биткойна (и его «замещающих товаров») меньше реагирует на изменения спроса, мы ожидаем, что рост спроса отразится в повышении биржевого курса. Мы видим три основных источника будущего спроса на биткойны.

Спрос на цифровую наличность

90% всех денег сегодня являются виртуальными. Они создаются, когда кто-то берет кредит, и с этих пор живет и рассчитывается по банковскому реестру, пока долг не будет выплачен и деньги не будут уничтожены или сняты как наличные.

Растущая тенденция перехода от физических наличных денег к цифровым платежам вполне понятна. Наличные имеют досадное свойство: вам самим нужно находиться в месте обмена. Многие из нас получают оплату за работу в электронном виде, поэтому, чтобы рассчитываться преимущественно наличными, нам пришлось бы постоянно пополнять их запас.

Некоторые страны уже практически полностью отказались от использования наличных денег. Это может происходить без всякого принуждения, как в Швеции. В других странах, как, например, Индия, правительство изъяло из обращения крупные банкноты. В Китае цифровые платежи служат инструментом социального контроля и основой для системы социального кредитования.

Центральные банки всего мира очарованы идеей отрицательных процентных ставок, Священным Граалем кредитно-денежного контроля. В обществе безналичных расчетов они могут напрямую обложить налогом банковские счета людей, чтобы дестимулировать сбережение и поощрить “совокупные расходы” в форме потребления и инвестиций.

Цифровые платежи очень удобны и эффективны, но это уже не те деньги, к которым привыкли наши родители и их родители. Это новая форма денег, которая подразумевает очень конкретные компромиссы. Цифровые платежи выигрывают в эффективности от включения в каждую транзакцию доверенного посредника, поддерживающего центральный реестр, который он намного легче может обновить, когда ему говорят это сделать. Такой подход имеет свои недостатки: Посредник контролирует всю финансовую активность, может отказать в выполнении транзакций, с которыми он несогласен, или вовсе конфисковать средства.

Наличными, с другой стороны, люди могут обмениваться между собой напрямую. Такие транзакции не требуют чьего-либо одобрения, приватны и окончательны (их нельзя отменить после того, как они состоялись).

По мере того как наша зависимость от финансовых посредников растет, возрастает и важность того, кто их контролирует. Сегодня небольшое число платежных компаний оказывают непропорционально большое влияние на определение того, что является приемлемым в интернете и каким предприятиям должно быть позволено вести деятельность. Деньги как кровь для экономики – тот, кого отрезают от платежной системы, теряет самостоятельность и практически лишается возможности лично управлять своим бизнесом.

С каждым годом мир становится все более «безналичным». Причина этого, на наш взгляд, заключается в том, что преимущества цифровых платежей являются непосредственными и видимыми для пользователя, тогда как недостатки неощутимы до тех пор, пока они вдруг не оказываются значимыми. Как следствие, мировой объем предложения наличных денежных средств продолжит сокращаться. Однако это снижение не является точным отражением спроса на обладание ими. Правительства, центральные банки и крупные корпорации заинтересованы в построении безналичного общества (хотя не все они делают это), в то время как за наличными денежными средствами не стоит скоординированных коммерческих интересов. Спрос на наличные также не будет представлен в полной мере до тех пор, пока финансовым посредникам можно полностью доверять, что необязательно продлится вечно. Это как страховка на случай пожара – кажется необязательным, пока пожар не произойдет.

Биткойн — это первая и единственная форма денег, которая предлагает свойства, аналогичные наличным средствам, но может храниться и передаваться в цифровом виде. Когда правительства больше не будут выпускать физические денежные средства, это может спровоцировать большой дополнительный спрос на актив с аналогичными свойствами – и Биткойн находится в уникальном положении, чтобы удовлетворить этот спрос.

Спрос на глобальную нейтральную сеть расчетов

Цифровые платежи работают, когда есть посредник, которому стороны могут доверять. Со времен Второй мировой войны США были доверенным посредником для большинства развитых стран мира. В последнее время США показали, что они готовы использовать финансовую систему как оружие, чтобы диктовать свою политическую волю путем давления на SWIFT с целью отрезать этой системы Россию и Иран в рамках своих санкций. Это плохо воспринимается их союзниками.

Кроме того, политические настроения во многих странах склоняются в направлении изоляционизма, как в Европе (Brexit, волнения во Франции), так и в США (торговая война с Китаем, угрозы выхода из договора о ядерном оружии с Россией). Такие возглавляемые США институты мягкой силы, как ВБ, МВФ и ВТО, постепенно теряют свое влияние. Это были основные инструменты для проецирования могущества США вовне, и снижение их значимости усилит вакуум и неопределенность на международной арене. Мы считаем, что сегодня мир отходит от системы с одним надежным защитником и посредником к многополярному миропорядку.

С ростом разногласий между мировыми державами, готовность доверять финансовой инфраструктуре, контролируемой кем-то другим, уменьшится. Это создает спрос на финансовую сеть, которая не контролируется одной стороной, но является политически нейтральной. Даже онлайн-цензура растет. Китайский сегмент интернета фактически отрезан от остального мира и Россия планирует последовать этому примеру.

Биткойн же политически нейтрален и устойчив к цензуре. Хотя в прошлом Биткойн использовался людьми для финансирования спорных или сомнительных проектов (как Silk Road или WikiLeaks), мир сумел разглядеть и положительные моменты цензуроустойчивости, которая больше не воспринимается людьми как нечто, имеющее ценность только для преступников.

Спрос на хеджирование риска краха существующей финансовой системы

Многие обеспокоены степенью перекредитованности мировой экономики и нашей финансовой системы. И потребительский, и суверенный долг находятся на рекордно высоком уровне по отношению к ВВП, тогда как процентные ставки в Европе и Японии по-прежнему нулевые. Когда экономика замедляется, центральные банки мало что могут сделать, чтобы облегчить боль и дать толчок экономике.

Кроме того, масштабные демографические изменения привели к возникновению огромного разрыва между будущими государственными обязательствами и доходами от налогов. Например, правительство США имеет обязательства не только по суверенному долгу в размере 20 трлн долларов, но также и по в десять раз его превышающему внутреннему долгу в виде программ льгот и субсидий. Многие считают, что единственный способ рассчитаться по этим долгам — это девальвировать доллар, чтобы выполнить обязательства хотя бы номинально.

Это практически сценарий «судного дня» для экономики, и думать об этом не очень-то весело, но это реальность, с которой любому инвестору сегодня приходится иметь дело. Золото традиционно было точкой доверия, когда инвесторы бежали из фиатной валюты, но оно также высоко кооптировано правительствами, его трудно обезопасить и репатриировать, и некоторые страны уже начинают ощущать эти проблемы на себе. Мы считаем, что в долгосрочной перспективе Биткойн может стать золотом интернет-поколения и занять свое место в качестве инструмента хеджирования рисков, связанных с деятельностью правительств и центральных банков.

Нарратив “Биткойна как страховки на случай экономического краха” набирает обороты, и в последнее время даже скептики часто говорят о нем как об основном варианте использования Биткойна. По мере того как все больше людей испытывают обеспокоенность по поводу системных рисков, может расти спрос на биткойны как на ограниченные в количестве страховые полисы.

То, что Биткойн действительно способен служить заменой слабым локальным валютам, можно увидеть на примере Венесуэлы и других стран Южной и Центральной Америки, где биткойны все чаще принимают к оплате в качестве альтернативы американскому доллару. Недавнее исследование, построенное на глобальных данных пиринговой биржи LocalBitcoins показало, что “в 4-м квартале 2018 года, когда цена и уровень интереса к Биткойну переживали серьезный спад, в 23 странах активность пользователей LBC била рекорды. Практически все эти страны относятся к развивающимся».

Доллар США по-прежнему является наиболее востребованной на черном рынке валютой, но Биткойн тоже имеет свои преимущества, которые делают его привлекательной альтернативой доллару для жителей развивающихся стран. Его проще защитить от конфискации (например, просто запомнив код восстановления кошелька) и использовать для электронных денежных переводов, особенно через границы. Скептики часто упускают тот факт, что конкуренция между валютами похожа на бегство от медведя — нужно опередить только самого медленного из своих друзей. Биткойн в своей нынешней незрелой форме конкурирует с самыми слабыми фиатными валютами, а не с долларом США, евро или иеной, и делает это успешно, несмотря на свою волатильность.

Является ли волатильность биткойна проблемой?

Меня часто спрашивают, не помешает ли волатильность биткойна его принятию. Биткойн волатилен по двум причинам. Во-первых, его предложение фиксировано и не изменяется в зависимости от уровня спроса. Во-вторых, будучи молодой валютой, сегодня Биткойн используется в основном для спекуляций. Его цена является функцией отложенных ожиданий роста (и ожиданий относительно ожиданий других людей, и т.д.), каждое из которых постоянно пересматривается. Лучший способ думать о волатильности — это рассматривать ее с точки зрения временной стоимости транзакции. По мере роста рыночной капитализации Биткойна, спекулятивное влияние на его цену будет снижаться, а влияние фундаментальных факторов, напротив, возрастать. Это снизит волатильность биткойна и удешевит его использование.

Хотя изначально это можно рассматривать как проблему курицы и яйца — Биткойн нуждается в принятии, чтобы его цена стала более стабильной, но многие формы принятия требуют стабильной стоимости, — для разных людей использование Биткойна имеет разное значение. Успешность Биткойна как денег не должна оцениваться по его способности осуществлять потребительские платежи. Вместо этого, Биткойн сначала принимается теми, кто согласен с сопутствующими затратами, потому что даже с учетом затрат это превосходит имеющиеся у них альтернативы, или потому, что альтернативы просто нет. С каждой новой группой людей, которая начинает использовать Биткойн, он становится менее волатильным и более дешевым в использовании, что делает его более привлекательным для более чувствительных к цене сценариев использования. Положительный цикл обратной связи! Степень сегодняшнего принятия Биткойна, несмотря на его волатильность и сложность использования, поражает меня и, на мой взгляд, это следует воспринимать как очевидное одобрение рынка.

Подводя итог

Биткойн — это новая финансовая сеть с токеном (также называемым биткойном, но уже со строчной «б»), которая на сегодняшний день находится в фазе монетаризации. На этом этапе его цена во многом определяется ожиданиями будущего роста, что делает ее волатильной. Несмотря на стоимость и сложность использования, люди в развивающихся странах пользуются биткойнами и совершают неподконтрольные финансовым посредникам транзакции онлайн. Чем больше людей используют Биткойн, тем менее волатильным он становится, что способствует дальнейшему принятию.

Поскольку Биткойн имеет фиксированный объем эмиссии (и замещающие товары создать непросто), цена определяется главным образом спросом. Мы определили три основные мировые тенденции, которые могут привести к значительному увеличению спроса. Спроса, для удовлетворения которого Биткойн хорошо подходит — часто в качестве единственного конкурента — и это может обеспечить значительный прирост для существующих держателей.

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