Инвестгруппа ICU улучшила оценку спада ВВП в 2020г до 5,7%

Инвестгруппа ICU улучшила прогноз динамики ВВП Украины в 2020 году, снизив оценку его падения по итогам года до 5,7% с 6,7%, сообщил глава департамента макроэкономических исследований группы Сергей Николайчук агентству «Интерфакс-Украина».

«Этому, прежде всего, способствовало стремительное «включение» экономики летом и улучшение условий торговли благодаря высоким ценам на железную руду», – отметил он.

Николайчук указал, что экономика Украины, как и ожидали в ICU, неплохо проходит этот глобальный кризис благодаря своим структурным характеристикам и проведенной макрофинансовой стабилизации в предыдущие годы.

«Хотя результаты могли бы быть лучше при условии более широкого применения монетарных и фискальных стимулов, которые сдерживаются неопределенностью в отношении получения официального финансирования при ограниченности рыночного», – добавил глава департамента.

По его словам, прогноз роста ВВП на 2021 год оставлен почти неизменным на уровне 5,6%.

«Восстановление будет стимулироваться внутренним спросом, а вклад чистого экспорта снова станет отрицательным. Значительное повышение минимальной зарплаты придаст дополнительный импульс потребительскому спросу, одновременно сдерживая инвестиции», – прокомментировал прогноз Николайчук.

Он добавил, что инвестгруппа ICU ожидает существенный рост инвестиций на фоне восстановления мировой экономики, смягчение кредитных условий и определенного монетарного ослабления.

Глава департамента сообщил агентству, что обновленные прогнозы по другим макропоказателям инвестгруппа ICU представит на следующей неделе.

Как ранее сообщал Госстат, падение ВВП Украины во втором квартале 2020 года составило 11,4% к аналогичному периоду 2019 года по сравнению с 1,3% в первом квартале.

Минэкономики в начале августа оценило падение ВВП Украины во втором квартале этого года в 11%, так же, как и Нацбанк, а в целом за первое полугодие – в 6,5%. Министерство, как и правительство, удерживает прогноз спада ВВП в этом году на 4,8% и ожидает его восстановления на 4,6% в следующем году.

НБУ ожидает замедления спада в третьем квартале до 7,4%, в четвертом квартале – до 3,8%, в целом прогнозируя снижение ВВП по итогам этого года в 6%, а в следующем году ожидает его роста на 4%.





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