​​​​​​​Интрига дня – правительство «Слуги народа». Кто и как будет рулить экономикой страны — новости финансов

Главная интрига ближайшего месяца – каким будет новый состав правительства / фото УНИАН

Кто возглавит правительство и каким будет его состав — главная тема обсуждений как в экспертной среде, так и в СМИ. По результатам досрочных парламентских выборов совершенно очевидно, что кресла в Кабмине займут представители политической партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа». Эта политсила одержала безоговорочную победу — за нее отдали свои голоса более 43% избирателей. Данный показатель — абсолютный рекорд поддержки партии за всю историю независимости Украины.

«Слуга народа» получит в новой Верховной Раде по партийным спискам 124 места, плюс еще 130 депутатов «по мажоритарке». В целом, президентская политсила будет представлена 254 депутатами, что позволяет ей сформировать монобольшинство, назначить без согласования с другими, прошедшими в Верховную Раду, партиями спикера и вице-спикера парламента, правительство, принять любой закон. Тяжело сказать, чего «Слуга народа» не сможет… Вся полнота власти в ближайшие несколько лет будет находиться практически в ее руках. Вся полнота власти, но и вся ответственность за происходящее в стране.

«Правительственные» наброски

В команде Зеленского уже сделали несколько «набросков» и рассказали, каким они хотят видеть будущее правительство. Для начала, планируется сократить количество министерств.

«У меня есть видение, каким должно быть правительство. Во-первых, оно должно быть компактным. Я — за небольшое количество министров. У нас в стране кадровый голод. Если у нас даже будет один или два слабых министра, не говоря о премьер-министре, это просто потянет вниз все правительство. Поэтому, максимально, 12-13 министров — это то, что я вижу», — отметил секретарь СНБО Александр Данилюк.

Секретарь СНБО Александр Данилюк / фото УНИАН

По его словам, уменьшить количество министерств можно, к примеру, объединяя их по блокам: «Например, я был всегда сторонником объединения Министерства экономики и Министерства финансов. Можно рассматривать объединение Минсоца и Минздрава. Потому что, в конце концов, здравоохранение — это также определенная социальная функция… Я против свободных вице-премьер-министров. Я имею в виду, что каждый вице-премьер должен возглавлять министерство. Нам не нужно такое количество вице-премьеров вообще. То есть, один, чтобы замещать премьера, когда тот в отпуске или не может исполнять свои обязанности, это возможно. Остальных не надо, должно быть компактно», — заявил Данилюк, добавив, что нужно максимально делегировать полномочия министрам.

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На должности главы Кабмина в команде «Слуги народа» хотят видеть экономиста-технократа. При этом допускают, что кандидатура будущего премьера может понравиться далеко не всем.

Пока со стороны президента и новоизбранных депутатов нет конкретики относительно того, кто станет премьером. Но СМИ, со ссылкой на кулуарные переговоры, уже озвучили имена потенциальных кандидатов: заместитель исполнительного директора Международного валютного фонда Владислав Рашкован, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, секретарь СНБО Александр Данилюк и председатель наблюдательного совета «Укроборонпрома» Айварас Абромавичус (до сих пор является гражданином Республики Литва), а также замглавы офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук.

Впрочем, как отметил советник президента Олег Устенко, количество кандидатов на должность премьер-министра значительно больше, чем сейчас обсуждается в СМИ.

Если верить словам главы штаба партии «Слуга народа» Александру Корниенко, политсила уже якобы определилась с главами Минздрава и Минобразования. Это — основатель сети частных клиник «Борис» Михаил Радуцкий и кандидат экономических наук Сергей Бабак (оба избраны народными депутатами по списку «Слуги народа»).

Озвучил подробности процесса формирования правительства и руководитель Офиса президента Андрей Богдан. По его словам, глава государства проводит встречи с возможными кандидатами на должности в министерства и центральные органы власти. Тем не менее, все назначения будут происходить согласно закону.

«Слуга народа» уже якобы определилась с главами Минздрава и Минобразования / фото УНИАН

«Надо понимать — процедура назначения прописана законом. Сколько бы мы здесь с вами ни думали, но какое решение примет президент, я не знаю. Надо вообще понять, что в нашей команде все решения принимает президент. Разные слухи и домыслы не имеют отношения к реальности. Он проводит собеседования, он встречается со многими людьми, в том числе это и кандидатуры на соответствующие министерства, на соответствующие должности в центральных органах государственной власти. Однако кандидатуру премьер-министра президенту вносит коалиция фракций. Если будет создана коалиция фракций, то это — одна система координат… Если это будет монофракция — другой вопрос», — заявил Богдан.

Таким образом, разговоры насчет кандидатов на должности в правительстве — только «теория», официальных заявлений пока нет. Все кадровые вопросы будут законодательно решаться в рамках нового парламента, первое заседание которого состоится в конце августа или в начале сентября.

«Кто на новенького»

Эксперты считают, что лица в новом Кабмине не так важны, основное – правительство должно быть технократическим и профессиональным. Иначе оно не справится с вызовами, которые стоят перед экономикой Украины.

«Было бы хорошо, чтобы в Кабмине все были не политназначенцами, а технократами, далекими от политических процессов, а их работа была бы направлена на изменения характера нашей экономики без привязки к политике. Не думаю, что это можно реализовать на практике на все сто процентов. Но технически к этому надо стремиться. Еще желательно, чтобы в новом Кабмине понимали и поддерживали дезинфляционную политику Нацбанка, достигнутый уровень финансовой стабильности в стране, а противоречия между фискальной и монетарной составляющей экономической политики должный уйти в прошлое», — отметил Финансовый аналитик Виталий Шапран.

По его мнению, место в премьерском кресле может занять любой из уже озвученных кандидатур. Вопрос не в персоналиях, а в линии поведения и понимании экономических проблем страны. А главная из них — сырьевой характер экономики на фоне большой зависимости от экспорта.

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«У нас по итогам 2018 года соотношение экспорта к ВВП составило примерно 45%. На фоне растущего отрицательного сальдо торгового баланса и сырьевого характера экспорта это делает нашу экономику уязвимой к внешним шокам. Пока конъюнктура мировых рынков сырья была для нас благоприятной, но так будет не всегда. Поэтому стратегически экономику Украины надо менять структурно. Нужно, чтобы экономика, в большей степени, зависела от внутреннего рынка, а в структуре экспорта сырье занимало минимум. Решить эту фундаментальную проблему быстро можно только за счет иностранных инвестиций. Думаю, что это и будет основной экзамен для правительства. Чтобы мы ощущали изменения к лучшему, нам нужно 5-10 млрд в год прямых иностранных инвестиций. Дабы привлечь в страну инвесторов, нужны структурные реформы – судебной системы, снижение фискального давления на бизнес и финансовая стабильность», — резюмировал эксперт.

Экономист Олег Пендзин назвал совершенно понятной будущую стратегию правительства с учетом экономической ситуации в Украине: «По последним данным на июнь, в Украине сократился объем производства промышленной продукции. По сравнению с маем — минус 1,3%. По сравнению с июнем 2018 года — тоже минус 1,3%. При этом особенно падает перерабатывающая промышленность и строительство — на 3,5% и 7%, соответственно. Очень тревожный сигнал. Мы все больше становимся сырьевым придатком развитых стран. Поэтому стратегия точно понятна. А тактика напрямую будет зависеть от того, насколько жестким будет Международный валютный фонд в своем стремлении сократить бюджетные расходы Украины. Бюджетные расходы — это социалка. Но социалка — рейтинг победившей политсилы».

фото УНИАН

Относительно кандидатур членов правительства и самого премьера, эксперт уверен — это будут абсолютно новые лица. И от них будет зависеть будущее Украины.

Глава совета Национального банка Богдан Данилишин также считает, что новое правительство должно сконцентрироваться на притоке инвестиций в экономику, наведении порядка в фискальной сфере (в основном, это касается таможни).

«Приток инвестиций и будет главной стратегической задачей. Тактически реализовать ее можно за счет поддержки МВФ и наших западных партнеров, удерживая финансовую стабильность. Необходимо активизировать торгово- экономическое сотрудничество по всем направлениям, вплоть до возобновления работы торговых представительств Украины, которые координировались Минэкономики. Вместе с тем, не нужно забывать и о поддержке отечественного производителя. От экономического протекционизма и прагматизма в настоящее время не отказывается ни одно правительство в мире», — подчеркнул эксперт.

Ситуация, по мнению Данилишина, не из легких. Если сравнить промпроизводство за первое полугодие 2019 года с соответствующим периодом прошлого года, то оно выросло лишь на 0,5%, что ничтожно мало для экономики, которая должна расти на 5-7% в год.

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«Приведу факты, от которых мороз идет по коже даже в середине лета. За 2016-2018 годы госпредприятие «Антонов» не произвел и не поставил заказчикам ни одного серийного самолета. В 2018 году АвтоЗАЗ произвел один! легковой автомобиль. За январь-апрель 2019 года Крюковский вагоностроительный завод произвел 5 пассажирских вагонов. Сложился колоссальный структурный перекос, когда в одной из крупнейших стран Европы стало выгодным производить только сырье и агропродукцию, выпуск технологической продукции становится все дороже, а сама продукция качественно хуже, чем за рубежом. Товарные потоки между Украиной и внешним миром построены по нехитрой схеме: за границу — сырье и полуфабрикаты, к нам — машины, оборудование, ширпотреб. Не нужно изобретать велосипед — все меры по стимулированию быстрого и качественного роста давно известны в международной практике. Для Украины критически важно, чтобы одновременно с текущей операционной структурой – Кабмином — была создана администрация, некий Совет по вопросам развития, с особыми полномочиями, в подчинении президента. Так же, как это делалось в странах «экономического чуда». Это должно быть ставкой верховного главнокомандующего в экономике», — отметил эксперт.

Данилишин считает, что в настоящее время правительство должно быть технократическим, состоять из людей, которые имеют опыт в своих сферах деятельности.

«Еще нужно откреститься от присутствия иностранцев в правительстве. Они, кроме вреда, в прошлые годы ничего хорошего не принесли, могут быть исключительно на правах советников. Главой правительства должен быть человек, который знает и понимает специфику развития экономики, институционную составляющую, сможет работать с парламентом, человек должен быть гибким, но и настойчивым в своих решениях. Малая открытая экономика, а именно такой является экономика Украины, очень зависит от внешних рынков, впереди нас ждут непростые времена. И тут нужна подготовленная сплоченная команда», — подытожил Данилишин.

От президентской команды сейчас в прямом смысле зависит будущее Украины. Стране нужны практические реформы, экономический «стресс». Иначе сомнительный статус «аграрной сверхдержавы» тоже станет недоступной мечтой.

Нана Черная

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